Тайское гостеприимство

Тайский гостиничный оператор Dusit International рассчитывает за несколько лет открыть в России 22 отеля на 3,5 тыс. номеров. Это позволит компании войти в топ-10 отельеров страны. Ее продвижением в России займется бывший региональный директор Accor Алексис Деларофф. У собственников гостиниц сохраняется запрос на привлечение зарубежных операторов, но работать готовы лишь игроки второго эшелона.

Гостиничная сеть Dusit International в России может довести свой фонд в России до 22 отелей на 3,5 тыс. номеров. Об этом “Ъ” рассказал представитель бренда в России Алексис Деларофф. Он уточнил, что компания уже подписала десять договоров на управление и предоставление бренда по франшизе. Суммарный номерной фонд по ним достигнет 1,5 тыс. номеров. Еще по 12 гостиницам на 2 тыс. номеров Dusit International сейчас ведет переговоры.

Dusit International — тайская гостиничная компания, основанная в 1948 году предпринимательницей Пияоуи Чанут. Сейчас актив, по данным Forbes, контролируется членами ее семьи. Dusit работает в 18 странах, объединяя в общей сложности 57 отелей и 240 вилл. О начале работы Dusit в России стало известно в 2024 году. Занимающийся продвижением здесь компании Алексис Деларофф давно известен на гостиничном рынке: с 2002 года он работал в Accor. В период с 2006 по конец 2024 года был региональным директором сети в России.

В 2026 году под брендом Dusit открылся объект в Анапе на 182 номера. Им владеют структуры местного бизнесмена Валерия Димоева. По словам господина Делароффа, отель под брендом Dusit появится в Иркутске в 2028–2029 годах. Затем открытия планируются на Алтае, Камчатке, в поселке Шерегеш и Владивостоке. Остальные локации он не привел.

Если план Dusit реализуется, сеть может войти в топ-10 гостиничных операторов России. Исходя из текущего фонда отельеров, она могла бы занять седьмую позицию. Согласно NF Group, крупнейший гостиничный оператор в России — Azimut Hotels, под управлением которого 12,3 тыс. номеров. Вторая позиция у Cosmos Hotel Group — 11,2 тыс. номеров. Следом идут Amaks (7,2 тыс. номеров), Mantera (6,8 тыс.), Marins (4,2 тыс.), Sirius (3,8 тыс.), Zont Hotel Group (3 тыс.), Miracleon (2,7 тыс.), «Васта отель менеджмент» (2,3 тыс.) и Allean Collection (2,2 тыс.).

Партнер NF Group Ольга Широкова говорит, что российские операторы управляют 48% качественного номерного фонда, 19% в портфеле международных операторов, 33% работают без брендов крупных сетей. До 2022 года основную роль на рынке занимали зарубежные компании, но затем их позиции ослабевали: все ключевые игроки заявили как минимум о приостановке в стране развития и программ открытия новых отелей.

С 2022 года, по словам госпожи Широковой, в Россию, помимо Dusit вышли только два международных оператора — Rotana из ОАЭ и китайский Soluxe. Было анонсировано начало работы турецкого River Rock Hotels & Resorts. Гендиректор IBC Real Estate Алексей Ефимов добавляет, что номерной фонд под управлением зарубежных сетей за 2022–2025 годы вырос на 1,1 тыс. номеров.

Партнер CMWP Марина Усенко считает, что у зарубежных отельеров вырос интерес к российскому рынку: после 2022 года многие из них начали видеть возможности для развития в стране. Но политические риски, по ее словам, сразу сужают круг компаний, которые могут рассматривать выход. Реальную готовность выйти демонстрируют преимущественно «игроки второго плана»: у них меньше портфель, география присутствия, узнаваемость брендов, поясняет эксперт.

Марина Усенко считает, что запрос на работу с зарубежными отельерами сохраняется и у российских собственников объектов: на это указывает в том числе активная экспансия в стране Dusit. Алексей Ефимов говорит, что российские потребители проявляют более высокое доверие к международным стандартам. Такие сети могут в том числе предлагать понятные российским потребителям форматы, в том числе «ультра все включено».

Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич отмечает, что многие российские сети за последние годы сильно расширили портфель номеров и не все из них могут справляться с этим объемом. Это, по мнению эксперта, приводит к снижению качества управления и вынуждает собственников искать альтернативы за рубежом. Он поясняет, что низкая узнаваемость брендов не всегда рассматривается как проблема: на российском рынке успешно развиваются китайские марки автомобилей, которые ранее не были известны потребителям.

Александра Мерцалова