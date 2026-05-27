Высокоскоростные цели уничтожили над Воронежем: есть повреждения

Ранним утром 27 мая дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили над Воронежем две высокоскоростные цели. Упавшими обломками повреждены здание шиномонтажа и бытовка. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области накануне около 22:40. Тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотника сработала в областном центре в 5:10. Вскоре в регионе была объявлена ракетная опасность.

Отбой ракетной опасности и отмена угрозы непосредственного удара БПЛА последовали около 5:45. Режим опасности атаки беспилотников в Воронежской области сейчас сохраняется.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в ночь на 22 мая над двумя городскими округами и двумя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены семь беспилотников. В результате падения обломков БПЛА в одном из районов был поврежден объект инфраструктуры.

Денис Данилов