Мороженая рыба в Ростовской области за месяц подорожала на 10 рублей за килограмм

В Ростовской области за месяц средняя стоимость мороженой неразделанной рыбы выросла почти на 3%. По данным Ростовстата, с 27 апреля по 25 мая цена увеличилась с 336 до 346 руб. за кг.

Самый высокий уровень цен зафиксирован в Ростове-на-Дону, где килограмм мороженой рыбы в среднем стоит 362 руб. За месяц продукт подорожал в донской столице на 10 руб.

Наиболее доступные цены сохраняются в Волгодонске — 315 руб. за кг. При этом именно здесь отмечен самый заметный рост стоимости среди крупных городов региона: за месяц рыба подорожала на 14 руб., или почти на 5%.

В Таганроге средняя цена увеличилась с 316 до 329 руб. за кг, в Шахтах — с 348 до 356 руб., в Миллерово — с 313 до 317 руб. Наименьший рост зафиксирован в Сальске, где стоимость килограмма мороженой рыбы выросла всего на 1 рубль — до 342 руб.

Таким образом, Ростов-на-Дону остается самым дорогим рынком мороженой рыбы в регионе, тогда как Волгодонск сохраняет статус города с минимальными ценами, несмотря на наиболее заметное подорожание за последний месяц.

Валерий Климов