В Ростовской области похолодает до +3 градусов в последние дни весны

В Ростовской области в последние дни мая ожидается заметное похолодание, дожди и грозы. По данным Гидрометцентра, в отдельных районах региона температура воздуха ночью может опуститься до +3 градусов.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

29 мая в Ростове-на-Дону прогнозируются дождь и гроза. Во время непогоды порывы ветра могут достигать 18 м/с. Днем воздух прогреется до +20 градусов.

Аналогичная погода ожидается и в других районах Ростовской области. Синоптики прогнозируют осадки, грозы и сильный ветер при максимальной дневной температуре до +21 градуса.

30 и 31 мая в донской столице сохранится дождливая и ветреная погода. Температура воздуха составит от +9 до +16 градусов.

В целом по региону в пятницу и субботу, помимо дождей и гроз, местами ожидается туман. В ночь на 30 мая температура может понизиться до +3 градусов, днем столбики термометров не поднимутся выше +19 градусов.

По прогнозам синоптиков, в отдельных районах Ростовской области в конце недели возможны сильные дожди с грозами. Ночная температура составит от +3 до +12 градусов, дневная — до +18 градусов.

Валерий Климов