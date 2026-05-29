Роспотребнадзор приостановил продажу более 64 млн бутылок воды «Джермук»

Роспотребнадзор дополнительно поручил оператору системы «Честный знак» приостановить реализацию в России 64,5 млн единиц минеральной воды «Джермук», которую производит армянская компания «Джермук Групп», передает «РИА Новости» сообщение ведомства.

Как уточняет агентство, с начала 2026 года через систему «Честный знак» в обычных магазинах и на интернет-площадках уже было изъято из оборота 38,4 млн бутылок воды «Джермук».

С 22 мая Роспотребнадзор запретил оборот всех партий минеральной воды «Джермук». По данным ведомства, производитель — армянское ЗАО «Джермук Групп» — не соблюдал технические требования производства. Лабораторный анализ показал, что в воде превышена допустимая концентрация хлоридов, сульфатов и гидрокарбонат-ионов.