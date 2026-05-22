Роспотребнадзор запретил оборот минеральной воды «Джермук»

На территории России с 22 мая запрещается оборот всех партий минеральной воды «Джермук», которую производит армянское ЗАО «Джермук Групп». На поставки воды в Россию также наложен запрет. Такое решение принял Роспотребнадзор.

С 28 апреля действовали временные меры только в отношении конкретных партий продукции с конкретными датами (всего 11 дат), однако теперь санитарная мера распространяется на всю продукцию.

«В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната — иона, хлоридов и сульфатов. Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению, ухудшению здоровья», — пояснили причину расширения ограничений в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор направил уведомления в Евразийскую экономическую комиссию, уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС. Уведомления получили Ассоциация компаний розничной торговли и Ассоциация компаний интернет-торговли.

Об иске к производителю «Джермук» после отравления российского предпринимателя читайте в материале «Кислотно-минеральная».