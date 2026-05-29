Глава Хакасии равно поддержал всех участников проекта КПРФ «Народный кандидат»

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов не стал персонально выделять кого-то из претендентов на роль кандидата от КПРФ на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму РФ. Вопрос о том, кого из участников партийного проекта «Народный кандидат» он поддерживает, был задан руководителю региона и первому секретарю республиканского комитета Компартии в ходе прямой линии 28 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Для меня все пятеро — единомышленники. У всех свои особенности, преимущества»,— сказал господин Коновалов.

Как писал «Ъ-Сибирь», в середине апреля КПРФ запустила проект «Народный кандидат», призванный сформировать список кандидатов от партии в Госдуму РФ в одномандатных округах. Хакасия стала единственным регионом, где партия предложила сразу пятерых кандидатов. В их числе заместитель директора регионального центра занятости населения Тайир Ачитаев, внештатный советник главы республики Александр Векшин, а также депутаты верховного совета Олег Иванов, Валерий Старостин и Оксана Разварина.

Вся территория региона составляет один одномандатный округ — Хакасский №40. Голосование по проекту «Народный кандидат» завершится на этой неделе.

Валерий Лавский