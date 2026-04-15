Коммунистов расставили по Сибири

КПРФ запустила проект «Народный кандидат», призванный сформировать список кандидатов от партии в Госдуму РФ в одномандатных округах. Перечень претендентов представлен на одноименной интернет-платформе, где любой пользователь может поддержать отобранную руководством партии кандидатуру или, напротив, предложить альтернативу. Исключением из правила «один округ — одна кандидатура» в Сибирском федеральном округе стала лишь возглавляемая коммунистом Валентином Коноваловым Республика Хакасия. Там претендентов оказалось сразу пятеро.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Руководство КПРФ определилось, кто в Сибири пойдет на выборы в Госдуму под партийным флагом

15 апреля в России стартовал проект КПРФ «Народный кандидат». На специальной интернет-платформе размещены анкеты политиков, которые отобраны руководством партии в качестве «кандидатов в кандидаты» от КПРФ в Госдуму в одномандатных округах. Любой желающий может проголосовать за или против претендента, предложить свою альтернативу, а также направить наказ.

Предварительное голосование коммунисты используют впервые.

Ранее заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин говорил «Ъ», что, если кто-то из списка потенциальных кандидатов будет слабо стараться, руководство партии может принять решение о его замене. «Ротация будет, возможно, до 20%»,— предположил он в начале апреля.

В Омской области в своих одномандатных округах намерены баллотироваться действующие депутаты Госдумы — Алексей Алехин (Омский округ №141) и Олег Смолин (Москаленский округ №142). В Любинском округе №143, который сейчас представляет в федеральном парламенте единоросс Оксана Фадина, кандидатом от КПРФ назван помощник одного из депутатов областного законодательного собрания Антон Воронов.

В Новосибирской области фамилии кандидатов-коммунистов стали известны еще в начале марта. К тому времени кадровая комиссия ЦК КПРФ приняла решение о выдвижении избранного в 2021 году по партсписку депутатом Госдумы Рената Сулейманова (Центральный округ №138), руководителя фракции в областном заксобрании Романа Яковлева (Барабинский округ №140), члена ЦК РК КПРФ Глеба Черепанова (Искитимский округ №139) и кандидата в члены ЦК КПРФ Андрея Жирнова (Новосибирский округ №137).

Согласно новой схеме, утвержденной в 2025 году, в Томской области из-за сокращения числа избирателей остался один одномандатный округ — Томский №180.

Руководство партии предложило кандидатуру депутата регионального парламента Максима Лучшева. Как писал «Ъ-Сибирь», в 2023 году он принимал участие в конкурсе на пост мэра Томска.

Также на один округ стало меньше в Алтайском крае. В результате первый секретарь крайкома Мария Прусакова, которая в 2021 году избралась от Рубцовского округа, на этот раз будет бороться за мандат в Славгородском округе №46. Лидеры фракции КПРФ в заксобрании Андрей Кривов и Антон Арцибашев заявлены, соответственно, в Барнаульском округе №44 и Бийском №45.

В единственном одномандатном округе на территории Республики Алтай (Алтайский округ №2) коммунисты, как ранее сообщал «Ъ-Сибирь», выдвинули первого секретаря Усть-Канского районного отделения КПРФ. «В 2025 году активно участвовал в протестных мероприятиях против перехода на одноуровневую систему организации местного самоуправления, против внесения изменений в Конституцию Республики Алтай»,— говорится в его презентации. В Республике Тыва также в единственном одномандатном округе (Тывинский №37) кандидатом названа супруга участника СВО Айдысмаа Чадамба.

Напомним, осенью 2025 года в Кемеровской области первым секретарем обкома был избран Роман Тамоев. До этого он занимал пост главы республиканского комитета КПРФ в Туве. В одномандатных округах в своем новом регионе он баллотироваться не будет. Кандидатами президиум ЦК определил руководителя фракции КПРФ в заксобрании Алексея Горшкова (Кемеровский округ №102), его коллегу в кемеровском горсовете Михаила Боборыкина (Прокопьевский округ №103), депутата заксобрания Олесю Терзицкую (Заводской №104), а также лидера фракции в новокузнецком горсовете Леонида Буракова (Новокузнецкий округ №105).

Участник СВО, депутат заксобрания Красноярского края Владимир Вахтель стал кандидатом в Дивногорском округе №60. Еще два члена фракции — Максим Золотухин и Елена Родикова — заявлены соответственно в Красноярском округе №58 и в Енисейском №61. Господин Золотухин является президентом двух краевых спортивных федераций — горнолыжного спорта и сноуборда, а также фристайла. Госпожа Родикова была избрана членом ЦК КПРФ.

Летчика-космонавта, Героя России Олега Новицкого коммунисты планируют выдвинуть в Братском округе №98 в Иркутской области. В прошлом году он был назначен заместителем начальника Центра подготовки космонавтов им. Гагарина. В случае успешного прохождения проекта «Народный кандидат» кандидатами на выборах в Госдуму станут также депутат думы Иркутского района Константин Бушуев (Иркутский округ №95), секретарь по информационно-пропагандистской работе обкома Андрей Ахмадулин (Ангарский округ №96) и экс-министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков (Шелеховский округ №97).

Единственным исключением из правила «один округ — один кандидат» стала Республика Хакасия, на территории которой расположен Хакасский одномандатный округ №40.

Здесь претендентов оказалось сразу пятеро: заместитель директора регионального центра занятости населения Тайир Ачитаев, внештатный советник главы республики Александр Векшин, а также депутаты верховного совета Олег Иванов, Валерий Старостин и Оксана Разварина.

Напомним, в сентябре 2024 года на довыборах в Госдуму депутатом от Хакасии был избран экс-министр энергетики Николай Шульгинов. Он являлся самовыдвиженцем, но пользовался поддержкой как «Единой России», так и КПРФ. Господин Ачитаев считает, что пока рано говорить о том, возможен ли «двухпартийный кандидат» на этот раз. Полностью исключать такой вариант он не стал.

Политолог Михаил Верхотуров полагает, что на такую роль мог бы претендовать участник СВО Игорь Арчимаев. «Игоря Арчимаева везде двигали как раз по линии правительства Хакасии, которое контролируется коммунистами. Он принял участие в бесчисленном количестве мероприятий и был раскручен ресурсами, подконтрольными главе республики Валентину Коновалову. Логично, что именно его и поддержали бы на выборах. Но тогда вопрос: как это сочетается с тем, что в праймериз КПРФ по округу Хакасии заявились заметные фигуры и политические тяжеловесы? Победитель праймериз будет конкурировать с Арчимаевым, которого почти наверняка поддержат и местные национальные элиты? В общем, пока ситуация крайне спорная и неясная. А главное, пока свое слово не сказала “Единая Россия”»,— отметил он в беседе с «Ъ-Сибирь».

Голосование по проекту «Народный кандидат» продлится до конца мая.

Валерий Лавский