Оборот малого и среднего бизнеса Среднего Урала достиг 3,91 трлн рублей за год

Общий оборот субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Свердловской области по итогам 2025 года достиг 3,91 трлн руб., сообщил в своем Telegram-канале губернатор Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал губернатора Свердловской области Дениса Паслера Фото: telegram-канал губернатора Свердловской области Дениса Паслера

Сейчас на территории региона работают почти 225 тыс. компаний и предпринимателей, более 508 тыс. самозанятых. Свердловский бизнес поставляет продукцию в 27 стран мира.

Денис Паслер встретился c представителями уральского бизнеса, с которыми обсудил вопросы кадрового обеспечения, создания инфраструктуры для работы предприятий, комплексное развитие территорий присутствия бизнеса и внедрение инновационных технологий. «Неформальный диалог — важная история, чтобы держать руку на пульсе и понимать тренды в этом важном сегменте региональной экономики. Такой диалог был всегда в Свердловской области и, конечно же, он останется конструктивным»,— отметил губернатор.

Накануне в Екатеринбурге в десятый раз состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии «Номер один», отмечающей выдающиеся достижения уральского бизнеса. В награждении принял участие губернатор Денис Паслер.

Ирина Пичурина