В Екатеринбурге назвали лауреатов премии «Номер один»

В Екатеринбурге в десятый раз состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии «Номер один», отмечающей выдающиеся достижения уральского бизнеса. Об этом сообщили в Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей (СОСПП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СОСПП Фото: Пресс-служба СОСПП

В награждении принял участие губернатор Денис Паслер. «Ежегодной наградой мы отмечаем компании, которые внесли значимый вклад в развитие региональной экономики и благополучие уральцев»,– сказал глава региона.

Победителями премии стали:

В номинации «Номер один» в химической промышленности — ООО «Завод Медсинтез»;

В номинации «Номер один» в производстве строительных материалов — ООО «Бергауф строительные технологии»;

В номинации «Номер один» в пищевой промышленности — АО «Ирбитский молочный завод»;

В номинации «Номер один» в приборостроении и медицинской промышленности — АО «Уральский оптико-механический завод (УОМЗ)»;

В номинации «Номер один» в энергетическом машиностроении — АО «Группа СВЭЛ»;

В номинации «Номер один» в станкоинструментальной промышленности — ООО «ПО ИнСистенс».

Гран-при премии «Номер один» 2026 года за вклад бизнеса в демографическое благополучие региона получила компания «ФОРЭС». Победителя определили гости церемонии путем онлайн-голосования прямо во время праздника.

Премия «Номер один» проводится с 2016 года Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей, Уральской торгово-промышленной палатой при поддержке правительства Свердловской области.

Полина Бабинцева