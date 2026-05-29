В Забайкалье молодым семьям дадут жилищную субсидию

Власти Забайкальского края опубликовали постановление о предоставлении единовременной субсидии на приобретение жилья отдельным категориям граждан. Субсидия предназначена для молодых семей и одиноких родителей в возрасте до 25 лет включительно, которые родят первого ребенка после 1 июня 2026 года.

Выплату можно использовать только на покупку жилого помещения в собственность на территории Забайкальского края. Размер субсидии составляет 1,6 млн руб. для полной семьи и 1,2 млн руб. для неполной семьи. Получателями могут стать студенты очной формы обучения по программам СПО и вузов, государственные гражданские и муниципальные служащие со стажем не менее одного года.

На финансирование новой меры поддержки в краевом бюджете в 2026 году предусмотрено 266 млн руб. Власти Забайкалья предполагают, что в ближайшие три года субсидией воспользуются более 550 семей.

