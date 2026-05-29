Отец и батька

В Астане с участием глав нескольких государств ЕАЭС прошел Евразийский экономический форум, темой которого стал искусственный интеллект и его последствия для жизни человека. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что хедлайнером дискуссии стал такой человек, как президент Белоруссии Александр Лукашенко, который, как говорится, порвал всех.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости На форум Александр Лукашенко прибыл как хедлайнер

Немедленно после государственного визита Владимира Путина в Казахстан начался Евразийский экономический форум. Темой его пленарного заседания стала «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект».

Астана переходила к работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). И крылатым вестником его был этот форум.

Форум проходил на другой необъятной площадке (а их так много в Астане), в Конгресс-центре. И после отчетного доклада президента Казахстана, который, скажем прямо, отдал должное искусственному интеллекту, и было даже впечатление, что Касым-Жомарт Токаев просто чтит его, пришла очередь президента Белоруссии Александра Лукашенко.

— После такого яркого прогрессивного выступления непросто мне будет выступить, имея на руках тот материал, который мы подготовили в Беларуси заранее,— признался президент Белоруссии.

Но не был бы он Александром Лукашенко, если бы не мог на ходу перестроиться и добавить главное от себя. Да и давайте будем откровенны: даже если бы он не перестроился, то все равно бы добавил.

— Пусть это не покажется нравоучением, но учтите, что я по своей первой профессии учитель,— предупредил Александр Лукашенко,— и всегда любую лекцию, любой урок, как преподаватель, я начинал с теории... Понятию «искусственный интеллект» уже более 70 лет... То есть это не нововведение сегодняшнего дня.

Лично я с самого начала готовился к тому, что Белоруссия — родина искусственного интеллекта, и теперь был только рад, что самые смелые предположения подтверждались.

— В Беларуси,— продолжал Александр Лукашенко,— системная работа над данной темой идет с середины 60-х годов, еще со времен создания Института технической кибернетики в Минске! Так что свою школу мы нарабатывали десятилетиями, сохранили и развивали даже на тяжелейшем этапе распада некогда единой страны!

Не рассчитывая, что слушатели задавались глубинными вопросами, президент Белоруссии взял не то что быка за рога, а козу, которой искусственный интеллект нужен как баян, и спросил прямо:

— Что ж такое искусственный интеллект? Я хочу сказать, что половина в этом зале особенно не погружалась в этот вопрос! И в силу каких-то обстоятельств, не зная, что такое искусственный интеллект, я тоже отношусь к этим людям!

Признание дорогого стоило.

— Но всегда в Беларуси,— оговорился Александр Лукашенко,— я предупреждаю новомодников, я могу свободно об этом говорить, я не являюсь ретроградом! Первые IT-парки в СНГ появились в Беларуси с моей подачи!

Кто бы сомневался!

Меня, признаться, одолевала даже какая-то нежность к Александру Лукашенко. Он снова не подвел, причем лично меня как журналиста, которому оставалось только слушать и наматывать, так сказать, на магнитофонную пленку.

— Я много слушал лекции американцев и китайцев на эту тему,— разъяснил Александр Лукашенко, который, оказывается, все-таки был подготовленным в этом вопросе человеком, и даже больше, чем кто-либо другой в этом зале, это уже было очевидно.— Но тем не менее я всегда предостерегаю от излишеств! Недавно мы гвалтом кричали об IT-технологиях. Ну, было?..

В зале раздался гвалт. Видимо, было.

— Сейчас уже чуть меньше об этом говорят,— кивнул Александр Лукашенко.— Некоторые вообще не говорят... Говорят об искусственном интеллекте. А IT-технологии... И знаете, такой термин — программирование!..

Вступительная часть лекции затягивалась.

— Так что же это такое, во взаимосвязи если рассматривать?.. Искусственный интеллект... Я сегодня посмотрел еще раз, как он сам себя определяет... Это область информатики!

Все просто: лекция об искусственном интеллекте в устах школьного учителя превращалась, конечно же, в урок информатики.

— Искусственный интеллект, он сам себя определяет, или те люди, которые глубоко погружены в это, определяют как отдел, область информатики,— настаивал Александр Лукашенко.— А информатика — наука о методах и процессах сбора, обработки, хранения, передачи, анализа и оценки информации с использованием компьютерных технологий!.. Так вот, это информатика... А часть этой информатики, обрабатывающая часть системы, способная выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта,— обучение, рассуждение, принятие решений! То есть ну не было бы этого... И я думаю, исходя из определения, которое он сам дает, этого искусственного интеллекта,— человек все равно бы решил эти задачи!

Не стоило преувеличивать то есть. Ну какая в самом деле цифровая гонка, какая ставка на какой интеллект?.. Это все обычная информатика. Чего все с ума-то сходят?

— Но Касым-Жомарт (господин Токаев.— А.К.) очень правильно сказал,— оговорился президент Белоруссии,— что это было бы очень долго! Время ускоряется, и этот самый искусственный интеллект, этот несчастный компьютер, который уже достиг огромных высот, он помогает человеку в этом ускорении...

Александр Лукашенко с такой досадой махнул рукой, говоря про «несчастный компьютер», что я сейчас испытывал к нему искреннее сочувствие, представляя, какой у него счет к этому несчастному, с которым приходится считаться, да еще все больше и больше.

— Он ускоряет работу с данными, этот искусственный интеллект,— признал Александр Лукашенко,— который является частью информации, ускоряет работу с данными, автоматизирует рутину, пишет код, генерирует контент и помогает решать сложные аналитические задачи... Если собрать все данные и прочее, конечно, этот самый искусственный интеллект — просто говоря, компьютер — быстро решает те или иные задачи...

Искусственный интеллект—информатика—компьютер... Звенья одной цепи были обозначены. Зло названо по имени, а значит, уже потеряло свое дьявольское обличье.

— Знаете, вспоминаю фразу, сказанную на семейном ужине у Си Цзиньпина (председателя КНР.— А.К.) с моим младшим сыном (видимо, Николаем.— А.К.), который закончил Пекинский университет... «Китайский язык не надо бояться изучать!»... Так некоторые боятся этого искусственного интеллекта, особенно боятся люди старшего поколения! — Александр Лукашенко не себя имел в виду.— В этой ситуации белорусский подход основан на двух ключевых посылах. Для нас искусственный интеллект — не самоцель, не дань моде и не повод в погоне за хайпом отказываться от наработанных десятилетиями практик! Это прежде всего прикладной инструмент, который должен реально работать на благо людей и производства, повышая эффективность экономики и качество жизни людей!

Это примерно как повышение культуры производства и производительности труда.

— Беларусь первая, как я уже сказал, на постсоветском пространстве, еще в 2005 году, создала Парк высоких технологий!.. — тем не менее констатировал Александр Лукашенко.— В молочной отрасли робототехнические комплексы позволяют оптимизировать труд и решить проблему нехватки рабочих рук!..

Он заговорил на любимую тему, которую он знает как никто в этом зале, и тут уж он был еще больше уверен в себе.

— Скоро мы столкнемся с тем... до чего дошла урбанизация... что из городов начнем возить доярочек, чтобы подоить коров! Это тенденция в любом государстве! Один комплекс заменяет от 4 до 20 работников молочного производства!..

Александр Лукашенко выступал порой как отец родной, который, совершенно ясно, не даст в обиду искусственному интеллекту никого из сидящих в зале и в самой Белоруссии, конечно, тоже. Так ведь потому он и «батька» им всем...

Более того, в какой-то момент он начал называть коллегу, президента Казахстана, на которого ссылался как на большой авторитет, Касым-аке. И это было не один раз. Что за Касым-аке? Я видел растерянные лица казахстанских журналистов и спросил одного из них, что это значит,— видимо, на казахском.

— Гадаем... — пожал он плечами.— Оговорился, наверное, Александр Григорьевич. Хотя ведь не один раз сказал... «Аке» — это «отец»... А Касым — имя... Не сходится все это...

А по мне, так все сходилось. Ведь там, где Александр Лукашенко — «батька», там и Касым-Жомарт Токаев — «отец».

— В дальнейшем, как правильно было сказано Касымом-аке, нужна более тесная кооперация!.. — настаивал тем временем Александр Лукашенко.— При безусловных успехах и очевидных перспективах искусственного интеллекта он не станет причиной массовой потери рабочих мест... Искусственный интеллект не заменит человека, а снимает с него рутинные и опасные задачи, поможет нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, ученых, чиновников! Вот поэтому я вначале привел вам определение искусственного интеллекта и информатики!

Еще некоторое время Александр Лукашенко убеждал собравшихся, которые мечтали ухватить за хвост искусственный интеллект (иначе всё...), что гнаться за ним нет никакого смысла. Он для нас, а не мы для него.

— Спасибо за внимание, и извиняюсь, если я где-то перегнул со своей точкой зрения! — закончил Александр Лукашенко.

Ей-богу, не за что.

А вот модератор дискуссии, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев, допустил, я считаю, большую ошибку. Зачем он сразу после выступления президента Белоруссии вообще произносил вот такие слова:

— Кыргызстан последние годы последовательно реализует масштабную цифровую трансформацию государственного управления — от внедрения цифрового кодекса до развития платформенных решений...

Это было слишком жестоко.

Да еще и президент Киргизии Садыр Жапаров сгоряча сравнил искусственный интеллект с промышленной революцией и полетом человека в космос.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Александр Лукашенко и Владимир Путин

Да и Владимир Путин, можно сказать, некстати отдал должное искусственному интеллекту:

— На наших глазах меняются технологии политической жизни, только что президент Кыргызстана об этом упомянул, заметил. Действительно, меняются технологии политической жизни и передачи информации, формируется принципиально новый уклад промышленности, преобразуется образование, здравоохранение и в целом меняется социальная сфера. И не только это касается учета и маршрутизации больных. Нет, это касается самих способов принятия решения по борьбе с соответствующими недугами. Перестраивается рынок труда!

Вполне реален сценарий, когда миллионы людей лишаются работы или будут вынуждены поменять род деятельности. Могут исчезнуть целые профессии из-за того, что на смену человеку придет компьютерный разум!

По ряду направлений, связанных с автоматизацией процессов, подготовкой и анализом документации, разработкой программного кода, искусственный интеллект уже сейчас заменяет сотрудников младшего звена, а в обозримой перспективе может заместить и персонал среднего уровня. Такие процессы необратимы и неизбежны!..

Особенно один процесс.

— Я вот, например, упоминал здравоохранение, но вы знаете, иногда кажется, что совсем недавно это было абсолютно невозможно, немыслимо!.. — рассказывал президент России.— В Москве, например… Скорая помощь приезжает, пациент оказывается в карете скорой помощи, и пока едет, на него полностью формируется все его досье, со всех сторон, где он и когда, по поводу чего лечился, какие инструменты в его лечении применялись, какие действовали эффективно, какие нет. В больницу человек приезжает — о нем уже все известно, и решение практически уже подготовлено к дальнейшим действиям соответствующих специалистов. Это в корне меняет само здравоохранение в данном случае!

А потом еще и вице-президент Кубы поддержал коллег, и вице-премьер Армении, и вице-премьер Вьетнама...

Но Александр Лукашенко выстоит и на этот раз, можно не сомневаться. Ну что искусственный интеллект?.. И не таких переживал.

Андрей Колесников, Астана