Tasnim: работа над меморандумом США и Ирана о взаимопонимании не завершена

Сообщения западных СМИ о том, что США и Иран согласовали текст меморандума о взаимопонимании, не соответствуют действительности, заявил иранскому агентству Tasnim источник, близкий к переговорам. По его словам, работа над текстом еще не завершена.

«Согласно информации некоторых западных ресурсов, текст так называемого "меморандума о взаимопонимании" между Ираном и США уже готов и ждет только оглашения. Это не так, текст еще даже не закончен»,— говорит собеседник агентства.

Он добавил, что Иран пока не уведомил представителей Пакистана о завершении работы над документом. «Если бы текст действительно был готов, Иран сообщил бы об этом Пакистану и остальным. До тех пор сообщения западных СМИ не имеют значения»,— передает его слова Tasnim.

Несколько часов назад источники Axios рассказали, что переговорщики уже согласовали документ, предполагающий прекращение огня на 60 дней, начало переговоров по ядерной программе и разблокировку Ормузского пролива. Кроме того, США должны будут обсудить с Ираном разморозку его активов и смягчение санкций, писало издание.