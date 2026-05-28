Остались заглавные

Казанский УНИКС стал вторым финалистом текущего сезона баскетбольной Единой лиги ВТБ. Победив на своем паркете петербургский «Зенит», он выиграл полуфинальную серию, в которой уступал — 1:3. Решающий, седьмой матч противостояния оказался довольно сумбурным, малорезультативным и не слишком напряженным. Он завершился со счетом 64:55 в пользу хозяев. В финале УНИКС уже ждет московский ЦСКА.

Этот матч начинался не так, как наверняка хотелось наполнившим казанский «Баскет-холл» болельщикам. Две минуты УНИКС провел без успехов в атаке, через шесть минут после первого вбрасывания имел на счету лишь два очка. Игроки казанцев много атаковали из изоляции, из-под плотной опеки, и это делу не помогало. Зато УНИКС трудолюбиво защищался, а в протоколе находились какие-то чудесные цифры. Позади лишь половина стартового отрезка, а у одного только центрового хозяев Маркуса Бингема уже три блокшота и перехват. Создать задел «Зениту» казанцы не дали — нельзя ведь считать заделом «плюс 5» на такой ранней стадии. А вскоре выяснилось, что необходимость все время продираться через плотную оборону утомила петербуржцев.

Игроки УНИКСа быстро сравняли счет, а на исходе десятиминутки нашли бросок издали. Три трехочковых влетело до паузы, еще два — в дебюте второй четверти. И вот перевес казанского клуба достиг 12 очков. Правда, к большому перерыву от него остались крошки. Могло и вообще ничего не остаться. Лидеры УНИКСа выключились. Теряли мяч. Опять бросали из неочевидных позиций — таких, когда оппонент закрывает вроде бы наглухо. Но немало сумбура было и в действиях зенитовцев. За первую половину команды едва перешли 60-очковую планку: хозяева вели 33:29.

Никуда не делась суета и в третьей четверти. Она вообще должна была стать самой малорезультативной — но не стала. Под сирену попаданием с центра площадки «Баскет-холл» осчастливил Пэрис Ли. УНИКС, игравший все-таки организованнее, вернул себе двузначное преимущество — 50:39.

После этого интрига в матч, по сути, так и не вернулась.

Не помогло «Зениту» и то, что его соперник вторую половину провел в усеченном составе. Не появлялся на площадке Алексей Швед: здорово начавший встречу разыгрывающий получил травму. «Что-то с мениском,— объяснил позже главный тренер УНИКСа Велимир Перасович.— Но мы не знаем, насколько серьезно».

Итоговый счет — 64:55 в пользу хозяев. Самым результативным игроком стал защитник «Зенита» Георгий Жбанов, набравший 14 очков. В составе УНИКСа сразу три игрока — Швед, Бингем и Ли — завершили матч с 11 очками. Выделился из них Бингем, сделавший также 12 подборов и 5 блокшотов.

УНИКС выиграл полуфинальную серию, в которой после четырех встреч находился в крайне неприятном, казавшемся почти безвыходным положении — уступал со счетом 1:3.

Ранее в истории Единой лиги ВТБ был лишь один такой случай: это удалось «Зениту» в финале 2022 года против ЦСКА.

После матча Велимир Перасович отметил характер своих игроков. А главный тренер «Зенита» Деян Радоньич, объясняя перелом в противостоянии, хоть и упомянул травму форварда Джонни Джузенга, но больше концентрировался на том, что его команде «не хватило спокойствия, хладнокровия, чтобы достаточно хорошо играть в атаке». «30% точности с игры, 27,8% — с двухочковой дистанции, 53% — с линии штрафных, 17 потерь»,— повторял он и разводил руками.

В финале УНИКС сыграет с московским ЦСКА. Таким образом, в решающей серии сезона сойдутся две наиболее стабильные его команды, завершившие регулярный чемпионат на двух верхних строчках (армейцы были первыми, казанцы — вторыми). Первые два матча, 2 и 4 июня, состоятся в Москве. В Казани команды сыграют 8 и 10 июня. Чемпион, если серия растянется на все семь матчей, определится не позднее 19 июня.

Роман Левищев, Казань