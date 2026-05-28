КХЛ вручила индивидуальные награды по итогам завершившегося сезона

В подмосковной Барвихе состоялась церемония закрытия 18-го сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Были вручены индивидуальные награды.

Обладателем «Золотой клюшки» — приза лучшему игроку регулярного чемпионата — стал защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов. В свой актив он записал 67 (23 гола + 44 результативные передачи) баллов в 66 встречах. Хоккеист побил установленный в сезоне-2016/17 рекорд канадца Криса Ли по количеству очков среди защитников.

Лучшим вратарем был признан Никита Серебряков, представляющий «Авангард». В регулярном чемпионате он стал лидером по числу побед — 35 в 54 матчах. Голкипер отразил 93,1% бросков и в среднем пропускал 2,14 шайбы. Никита Серебряков во второй раз в карьере стал лауреатом премии. Ранее он признавался лучшим вратарем в сезоне-2022/23, когда выступал за владивостокский «Адмирал».

Анвар Гатиятулин, возглавляющий казанский «Ак Барс», стал лучшим тренером сезона. В play-off клуб дошел до финала, где в серии до четырех побед уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:4.

Приз «За верность хоккею» получил капитан новосибирской «Сибири» Сергей Широков. На церемонии закрытия сезона он объявил о завершении карьеры. 40-летний форвард является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского СКА.

Также были вручены награды в следующих номинациях:

Лучший новичок — Александр Жаровский (уфимский «Салават Юлаев»);

Лучшая тройка — Алекс Лимож—Виталий Пинчук—Сэм Энэс (минское «Динамо»);

Герой FONBET Overtime — Максим Березкин («Локомотив»);

Лучший руководитель клуба — Юрий Яковлев («Локомотив»);

Лучшие судьи — Виктор Бирин и Никита Новиков.

В символическую сборную сезона вошли вратарь Даниил Исаев («Локомотив»), защитники Дамир Шарипзянов и Митч Миллер («Ак Барс»), нападающие Александр Радулов («Локомотив»), Сэм Энэс и Константин Окулов («Авангард»).

Следующий сезон КХЛ стартует 5 сентября.

Таисия Орлова