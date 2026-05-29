В России снизились продажи сладкого перца, огурцов и томатов

В первом квартале 2026 года российская розница продала меньше сладкого перца, огурцов и томатов, чем годом ранее. По данным NTech, спрос сильнее всего просел на перец и огурцы, тогда как картофель и капуста, напротив, показали рост и частично заместили более дорогие овощи в корзине покупателей.

Аналитики связывают такую динамику с чувствительностью потребителей к ценам и с тем, что в начале года тепличные и импортозависимые овощи традиционно остаются в более дорогом сегменте. На стоимость влияют сезонность, расходы на хранение и логистику, а также повышение цен на отдельные позиции. При этом в ряде категорий подорожание оказалось заметным: томаты и сладкий перец в апреле стоили дороже, чем годом ранее, тогда как картофель и капуста заметно подешевели.

Часть экспертов также указывает на изменение ассортиментной политики ритейла: сети постепенно увеличивают долю более дорогих овощей, включая премиальные разновидности томатов. Снижение продаж перца в отрасли дополнительно связывают с логистическими трудностями на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Овощной инстинкт».