Законопроект о «правиле Болар» для лекарств может пройти первое чтение в июле

В Госдуму в конце мая был внесен третий за последние годы проект, предлагающий закрепить в российском законодательстве «положение Болар» для фармотрасли. Первое чтение он может пройти в конце июля либо уже в сентябре, при новом созыве Госдумы, отметила в разговоре с «Ъ» его автор депутат Ирина Филатова (КПРФ).

Если проект будет принят, производители дженериков — аналогов оригинальных препаратов — смогут начинать исследования и регистрацию лекарств еще до окончания патентной защиты. Таким образом копии, которые обычно в разы дешевле оригинальных средств, смогут выходить на рынок быстрее. В России сейчас есть правовая неопределенность по поводу того, что фармпроизводители могут делать с чужими запатентованными изобретениями. Например, не до конца ясно, как и когда можно регистрировать воспроизведенный препарат, а также предельную цену на него, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Эта попытка ввести аналог «правила Болар» в российское законодательство — уже третья за последние годы. В этот раз формулировки в проекте закона гораздо более мягкие, отмечают опрошенные «Ъ» эксперты.

Однако участники рынка и юристы оценивают новую инициативу по-разному: некоторые отмечают, что пробелы в законодательстве действительно есть и они позволяют патентообладателям затягивать вывод дженериков на рынок, продлевая свою монополию. Часть экспертов говорит, что «правило Болар» и так уже применяется в законодательстве и поправка только внесет больше неопределенности в практику.

Виктория Колганова