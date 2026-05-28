Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемьё

Канадский нападающий, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемьё умер в возрасте 60 лет, сообщает Ассоциация ветеранов НХЛ в X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arthur Mola / Invision for The Hollywood Reporter / AP Фото: Arthur Mola / Invision for The Hollywood Reporter / AP

Причины и место смерти не раскрываются. Накануне, 25 мая, Лемьё вынес горящий факел на домашнюю арену команды «Монреаль Канадиенс», за которую он выступал с 1983 года по 1990 год.

Спортсмен выступал в НХЛ за «Монреаль Канадиенс», «Нью-Джерси», «Колорадо», «Финикс», «Даллас» и «Сан-Хосе». Всего за карьеру он сыграл в 1215 матчах, заработав 786 очков — 379 голов и 407 голевых передач. Занимает 9-е место по количеству голов в плей-офф НХЛ. Победитель чемпионата мира по хоккею среди юниоров 1985 года и Кубка Канады 1987 года. Четыре раза завоевывал Кубок Стэнли (1986, 1995, 1996, 2000).