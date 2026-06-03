Святых предпринимателей возвращают в дело

Предпринимательское сословие сегодня — это не только экономика и рабочие места. У верующих предпринимателей возникают духовные вопросы, связанные с ведением дела: от этичности управленческих практик и процедур до сохранения христианской меры в конкуренции, финансах, маркетинге, отношениях с партнерами и государством. Бизнесу нужна опора, которая не подменяет профессиональную компетентность, но помогает держать совесть и достоинство человека как внутреннюю границу любого решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Иванович Гневышев вместе со своими рабочими

Фото: Предоставлено Синодальным отделом Русской Православной Церкви Андрей Иванович Гневышев вместе со своими рабочими

Фото: Предоставлено Синодальным отделом Русской Православной Церкви

С кого брать пример современному предпринимателю? Россия всегда была богата на деятельных и при этом добросердечных людей. Погружаясь в историю нашей страны, мы находим выдающиеся имена не только среди великих князей, царей, полководцев и воинов, ученых, врачей, учителей, но и среди предпринимателей — купцов, заводчиков. Сразу вспоминаются Третьяковы, Алексеевы, Прохоровы, Абрикосовы, Бахрушины и многие другие деятельные люди, внесшие свой вклад в развитие России. Каким был их образ жизни? Могут ли труды предпринимателя быть освящены верой?

Примеры благочестивой жизни предпринимателей, наполненные глубоким пониманием такого понятия, как «служение», мы находим у многих представителей купеческой среды дореволюционной России, при этом религиозная составляющая нередко становилась катализатором их социальной деятельности.

Известный купец П. А. Бурышкин так описывал жизнеощущение предпринимателей того времени: «Самое отношение предпринимателя к своему делу было несколько иным, чем теперь на Западе или в Америке. На свою деятельность смотрели не только или не столько как на источник наживы, а как на выполнение задачи, своего рода миссию, возложенную Богом. Про богатство говорили, что Бог дал его в пользование и потребует по нему отчета, что выражалось отчасти в том, что именно в купеческой среде необычайно были развиты и благотворительность, и коллекционерство, на которые смотрели как на выполнение какого-то свыше назначенного долга».

В этом смысле появление прославленных Церковью святых среди предпринимателей дореволюционной России является логичным продолжением развития устоев и традиций русского купечества. Это результат Божьего Промысла, реализации поставленных целей и той миссии перед Богом, которая так тонко чувствовалась представителями купеческой среды. Это было особое служение.

В православной традиции существует закон подражания. Об этом в разное время писали многие святые, но в первую очередь о подражании Христу и его последователям говорили апостолы. Сегодня каждый православный человек может выбрать для подражания тех святых, которые близки ему по образу жизни, но выше его по чистоте души. Таким образом возникают покровители разных профессий. Такой пример мы видим и у врачей, где святой (св. Лука Воино-Ясенецкий) реализовал оба дара: и святость, и профессию. Сегодня святые, прошедшие путь предпринимательской деятельности, могут стать вдохновляющим примером и духовным ориентиром и для их современных последователей.

Фондом «Дело во имя веры» совместно с Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей был инициирован проект «Святые покровители предпринимателей», направленный на популяризацию жизни и деятельности представителей дореволюционного предпринимательства, причисленных Церковью к лику святых.

По материалам проекта в настоящее время выделено более 30 имен таких святых, среди которых, в частности: преподобный Серафим Вырицкий, преподобные Оптинские старцы Иларион и Исаакий I (Антимонов), праведный Василий Павлово-Посадский, мученик Сергий (Тихомиров), исповедник Иоанн (Летников) и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иеросхимонах Серафим (Муравьев)

Фото: Предоставлено Синодальным отделом Русской Православной Церкви Иеросхимонах Серафим (Муравьев)

Фото: Предоставлено Синодальным отделом Русской Православной Церкви

Этот проект направлен на изучение, прославление и популяризацию жизни и деятельности представителей дореволюционного предпринимательства, причисленных Русской православной церковью к лику святых.

В рамках проекта в 2025 году художественной мастерской факультета церковных художеств Свято-Тихоновского гуманитарного университета написана икона, на которой изображены эти святые. Один из предстоящих этого образа — прп. Иосиф Волоцкий, покровитель православного предпринимательства и хозяйствования. Икона впервые была представлена в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 года. Впоследствии она была передана в храм Смоленской иконы Божией Матери в Пулково, расположенный на территории конгрессно-выставочного комплекса «Экспофорум», где ежегодно проходит ПМЭФ.

Жития святых покровителей предпринимателей — это удивительные истории, ставшие плодами жизней многих поколений предпринимательских династий. Взгляду современного человека в них открываются и сложный путь предпринимателей, их идеи и проекты, и вместе с тем глубоко христианское мировоззрение, духовное возрастание. Большинство из них выросли в благочестивых купеческих семьях. Глубоко верующие люди, они своим делом служили Богу и ближним.

Путь к святости всегда уникален, неповторим. Это совершенно разные люди, жившие начиная с XIII века. Все они прославлены в лике святых в соответствии с их индивидуальным духовным подвигом.

Преподобные — это те предприниматели, кто в какой-то момент своей жизни выбрали монашеский путь и ушли в монастырь. В 30, 50, 70 лет они прекращали свою предпринимательскую деятельность, передавая все права родственникам или раздавая имущество нуждающимся. Но и в монастырях они продолжали реализовывать данные им Богом таланты — так, прп. Исаакий Оптинский способствовал возрождению Оптиной пустыни, а прп. Серафим Вырицкий и прп. Матфей Яранский долгое время выполняли послушания казначеев обителей. Характерно рассуждение прп. Илариона Оптинского, который, уже будучи в монастыре, говорил о своих прежних трудах так: «Хотя мы и богоугодно старались жить и, казалось, будто и делами благочестивыми занимались, но чувствовалось мне, что мы все еще не так живем, как бы следовало, что монахи лучше нас живут». Осознанный выбор монашеского пути предпринимателями — это не бегство от «ответственности», но переход на новый уровень служения Богу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оптина пустынь

Фото: Предоставлено Синодальным отделом Русской Православной Церкви Оптина пустынь

Фото: Предоставлено Синодальным отделом Русской Православной Церкви

Праведные — это те предприниматели, которые особенно отличались своей благочестивой жизнью. Среди таких святых выделяется, например, правд. Прокопий Устюжский — немецкий купец, ставший первым юродивым на Руси,— и правд. Василий Павлово-Посадский — купец первой гильдии, общепризнанный духовник фабрики павловопосадских платков. Обратившись в юности к Богу, он не только сам смог встать на путь спасения, но и помог тысячам людей обрести дорогу к Богу. Текстильная фабрика павловопосадских платков, развитию которой способствовал В. И. Грязнов (правд. Василий Павлово-Посадский),— это уникальный пример дела, созданного на века. Пережив и советский период, и время перестройки, и 1990-е годы, она успешно работает до сегодняшнего дня. Ежегодно Павловопосадская платочная мануфактура выпускает более 1 млн изделий.

Новомученики — предприниматели, пострадавшие за Христа в начале XX века. Это те, кто не уехал после Октябрьской революции 1917 года за границу. Многие из них были старостами храмов или членами церковных комиссий. В тяжелое время предприниматели проявили особую стойкость, присущую искренне верующему православному христианину. Многие стали жертвами доносов и были сосланы в лагеря или расстреляны большевиками. Среди них, например, был священник Василий (Коклин), оставивший предпринимательское дело и принявший священный сан в 1927 году — уже во время гонений на Церковь.

Что соединяли в себе предприниматели? Это церковный образ жизни, активное участие в жизни общины, миссионерство и наставничество, благотворительность, любовь к Родине. Вместе с тем в работе они руководствовались евангельскими заповедями: вели дела честно, отечески относились к своим работникам, сердцем не прилеплялись к земному изобилию.

Важная черта, характерная для святых,— отношение к богатству: оно воспринималось ими как ответственность перед Богом. Среди предпринимателей было много не только активных общественных деятелей, но и благотворителей. Достаточно вспомнить прп. Серафима Вырицкого, который был членом благотворительной организации — Ярославского общества. Прп. Серафим добровольно раздал целое состояние — более 40 тыс. руб. в золотой монете — и ушел в монастырь после Октябрьской революции 1917 года.

Особое внимание в работе дореволюционного предпринимателя уделялось заботе о сотрудниках. Каждый делал это по-своему. Например, прп. Иларион Оптинский брал на работу подростков, чтобы оградить их от пагубного влияния сверстников. Будущий преподобный старался приобщить их к традициям православного купечества, поддерживал и помогал в выборе жизненного пути. Прп. Исаакий (Антимонов) всегда находил личный подход к каждому работнику, а мч. Андрей Гневышев регулярно оказывал помощь семьям рабочих, которые находились в сложной жизненной ситуации.

Отличительной чертой будущих святых стала православная аскетика, которой они строго придерживались. Умеренность в жизни, скромность в быту — те качества, которые были им присущи. Прп. Исаакий (Антимонов), будучи еще в миру, в ежедневном молитвенном правиле клал по тысяче поклонов и не ел мясной пищи. Правд. Василий Павлово-Посадский полностью отказался от вина.

Проповедь также стала частью жизни большинства предпринимателей. Это могли быть беседы в небольшом кругу односельчан. Так делал исп. Иоанн Летников, приглашая всех в свой дом. Более масштабный подход — проповедь среди раскольников, защита чистоты православной веры. Так было у прп. Илариона Оптинского во время его предпринимательской деятельности в Саратове. Или у правд. Василия Павлово- Посадского, который привел в лоно Русской православной церкви более 7 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Леонтьевич Летников

Фото: Предоставлено Синодальным отделом Русской Православной Церкви Иван Леонтьевич Летников

Фото: Предоставлено Синодальным отделом Русской Православной Церкви

Красной нитью в жизни святых проходит тема любви к Родине. Большинство новомучеников участвовало в боевых действиях во время Первой мировой войны, на это время оставляя свою предпринимательскую деятельность. Прп. Иринарх Ростовский благословлял русских воевод на защиту Отечества, молясь за Царя и победу над иноплеменниками, а прп. Серафим Вырицкий с 1941 года ежедневно молился на камне о спасении России.

Опыт православной жизни дореволюционного предпринимателя сегодня забыт. Мало кто знает и о святых, прошедших путь предпринимательской деятельности. Открывая заново эти святые имена, мы вынимаем их из исторического забвения и помогаем им войти обратно в русскую историю. В советское время, чтобы очернить правд. Василия Павлово-Посадского, на основе фактов лжесвидетелей был снят фильм о его деятельности. Сегодня, восстанавливая справедливость, телеканал «СПАС» при поддержке фонда «Дело во имя веры», Сообщества православных бизнесменов и Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей выпускает фильм о дореволюционных предпринимателях, прославленных в лике святых. При поддержке фонда и музея снимается также фильм, посвященный правд. Василию Павлово-Посадскому.

Сегодня каждый предприниматель, управленец может принять участие в прославлении этих святых. С этой целью фондом «Дело во имя веры» совместно с Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей реализуется проект, в рамках которого происходит дарение икон с изображением дореволюционных предпринимателей, прославленных Церковью в лике святых, в российские храмы за счет пожертвований предпринимателей, организация молебнов, просветительские мероприятия, паломнические поездки, объединение предпринимателей для помощи храмам и приходам.

Надежда Сергеевна Смирнова, директор Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей; Мария Дмитриевна Гливинская, научный сотрудник Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей