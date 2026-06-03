Предпринимателям нашли небесного покровителя

Преподобный Иосиф Волоцкий с 2009 года почитается как небесный покровитель православного предпринимательства и хозяйствования. Его пример для Церкви связан не только с монашеским подвигом, но и с опытом управления крупной обителью, где экономическая самостоятельность служила не накоплению богатства, а помощи нуждающимся, поддержке крестьян и развитию справедливого хозяйственного уклада.

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Преподобный Иосиф Волоцкий с 2009 года признан небесным покровителем православного предпринимательства и хозяйствования. Такое решение было принято указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла 7 декабря 2009 года по просьбе экспертного совета «Экономика и этика» при патриархе.

Этот выбор не был случайным. В церковной традиции Иосиф Волоцкий остался не только как богослов, полемист и основатель знаменитой обители, но и как человек, сумевший соединить строгую монашескую жизнь с рациональным устройством хозяйства, социальной ответственностью и масштабной помощью нуждающимся.

Преподобный Иосиф Волоцкий, в миру Иван Санин, родился в 1439 году в дворянской семье, владевшей селом Язвище в Волоцком княжестве. С ранних лет он посвятил себя служению Богу, поступив в Волоколамский Крестовоздвиженский монастырь. После принятия монашества в 1459 году и обучения у преподобного Пафнутия Боровского он в 1479 году основал монастырь, который ныне носит его имя,— Иосифо-Волоцкий. Со временем эта обитель стала одним из центров духовной и хозяйственной жизни княжества.

Монастырское хозяйство под руководством преподобного развивалось на принципах экономической самодостаточности. Обитель занималась земледелием и скотоводством, имела мастерские и богатую библиотеку. При этом Иосиф Волоцкий выстраивал хозяйственную систему не ради накопления богатства, а ради служения людям.

Социальная деятельность преподобного была масштабной. В голодные годы монастырь ежедневно кормил до 700 человек, раздавая запасы и занимая деньги на покупку хлеба. Иосиф Волоцкий поддерживал крестьян, снабжая их скотом, инвентарем и посевным материалом, внедрял передовые для своего времени методы земледелия. В периоды неурожая он также стремился сдерживать рост цен на хлеб, препятствуя спекуляциям.

Именно поэтому выбор преподобного Иосифа в качестве покровителя православного предпринимательства имеет несколько оснований. Во-первых, он показал пример соединения хозяйственной деятельности с благотворительностью. Во-вторых, его подход к управлению монастырским хозяйством стал образцом рационального распоряжения ресурсами. В-третьих, он рассматривал материальные блага как средство помощи людям, а не как самоцель.

Особое значение имеет и его отношение к богатству. Преподобный Иосиф учил видеть в нем дар Божий, который должен служить не только личному благополучию, но и делам милосердия. Стремление к экономической независимости монастыря в этом смысле было не проявлением стяжательства, а условием для устойчивой помощи тем, кто оказался в нужде.

Идея соборного спасения, заложенная в уставе монастыря, также может быть соотнесена с современным предпринимательством. Она подчеркивает значение совместного труда, ответственности друг за друга и понимания хозяйственной деятельности как общего дела.

В современных условиях почитание преподобного Иосифа Волоцкого как покровителя предпринимательства приобретает дополнительный смысл. Его пример показывает, что успешное хозяйствование может сочетаться с социальной ответственностью, заботой о ближних и вниманием к нравственной стороне дела. Для бизнеса, в котором этические вопросы становятся все более значимыми, такой образ остается актуальным.

Жизненный путь преподобного Иосифа Волоцкого демонстрирует, что хозяйственная эффективность и духовные ценности не обязательно противоречат друг другу. Напротив, в христианском понимании материальный успех получает оправдание тогда, когда становится основанием для служения, милосердия и ответственного отношения к людям.