Православные медиа выходят из церковной ниши

Православная журналистика, долго остававшаяся нишевой и обращенной прежде всего к воцерковленной аудитории, за последние десятилетия превратилась в разветвленную медиасреду. Телеканалы, радио, журналы, сайты, подкасты и священники-блогеры формируют аудиторию в десятки миллионов человек, сохраняя миссионерскую задачу и одновременно осваивая законы современного медиарынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча Святейшего Патриарха Кирилла с участниками X Международного фестиваля православных СМИ «Вера и слово»

Фото: Предоставлено Синодальным отделом Русской Православной Церкви Встреча Святейшего Патриарха Кирилла с участниками X Международного фестиваля православных СМИ «Вера и слово»

Фото: Предоставлено Синодальным отделом Русской Православной Церкви

Православная журналистика в России имеет глубокие исторические традиции. До революции 1917 года она представляла собой разветвленную сеть церковных изданий, тесно связанных с деятельностью епархий и духовных учебных заведений. Среди ключевых форматов: епархиальные ведомости, которые выходили почти в каждой епархии с середины XIX века, духовные и просветительские журналы, миссионерские издания, нацеленные на просвещение и борьбу с расколом, газеты при монастырях и братствах. Эти издания выполняли не только религиозно-просветительскую функцию, но и служили площадкой для богословских дискуссий, публикации проповедей, хроники церковной жизни. Тиражи были относительно небольшими, аудитория — преимущественно образованные слои общества и духовенство.

В советские времена единственным легальным СМИ был «Журнал Московской Патриархии», официальное издание Церкви, который выходил с 1931 по 1935 год, а потом с 1943-го, когда советские власти временно смягчили гонения. Он был малодоступен большинству верующих: распространялся в основном среди духовенства и церковного актива, имел ограниченный тираж и строго цензурировался.

В небольших количествах до советских людей доходили эмигрантские издания, например «Православная Русь» — журнал Русской православной церкви за границей, выходивший в США с 1948 года, и пастырские программы на радиостанциях западных стран, например знаменитые передачи протоиерея Виктора Потапова. Эти источники информации играли важную роль в поддержании духовной связи между поколениями и сохранении церковной традиции.

С первым же послаблением, еще до распада СССР, на его территории появились православные СМИ, которые начали быстро обретать свою аудиторию. Открывались храмы, издавалась религиозная литература, создавались воскресные школы и одновременно появлялись газеты, радиопрограммы, журналы, первые телевизионные проекты. Люди искали новых смыслов, новой правды. Однако до середины 1990-х православные медиа были в большей степени нишевыми изданиями, ориентированными на уже воцерковленных людей.

Настоящим архитектором жанра новых христианских медиа выступил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне Святейший патриарх). В 1994 году он стал первым иерархом—автором и ведущим программы на федеральном телевидении. Человек с опытом международной деятельности, живший за границей, он не боялся честного и прямого разговора с аудиторией. И люди отвечали ему взаимностью: сотни и тысячи писем в программу «Слово пастыря» стали отправной точкой церковно-общественного диалога, который живет и развивается в наши дни. Программа, выходящая на «Первом канале», стала мостом между Церковью и обществом, демонстрируя, что религиозная тема может быть интересна широкой аудитории. Недавно она отпраздновала 30-летие, продолжает сохранять актуальность и является открытым каналом коммуникации Предстоятеля Русской церкви со своей многомиллионной паствой.

Сегодня пространство православных СМИ — это более 300 печатных изданий: от приходских и епархиальных до журнала «Фома» с его федеральной подпиской, 3 федеральных телеканала («СПАС», «Союз», «Радость моя»), несколько крупных радиостанций, тысячи блогеров и сообществ в социальных сетях.

Их совокупная аудитория — десятки миллионов человек в России, в других странах пастырской ответственности Русской православной церкви и за ее пределами. Можно сказать, что христианским словом охвачена сегодня вся аудитория России: от традиционных форматов до новых медиа, от глубокого богословия до популярного просвещения.

Что собой представляют и как развиваются ведущие православные СМИ?

Православный телеканал «СПАС» вошел в федеральный мультиплекс, пройдя через череду реформ и обновлений, сделавших его значимым игроком в высшей лиге телевидения, ориентированным на широкий круг церковно-общественных вопросов. Штат телеканала, а также количество тех, кто участвует в его проектах,— около 350 человек, среднегодовой охват аудитории — почти 85 млн.

Борис Корчевников, директор телеканала «СПАС» и один из заметных представителей православного медиапространства, подчеркивает важность современного языка подачи материала: «Мы ищем Бога в самых разных форматах, которыми мы владеем профессионально. Упаси Бог, не стараемся никого учить… не говорим там интонацией менторской или нравоучающей. Мы ищем Его вместе с нашим зрителем».

Канал активно развивает форматы, понятные современной аудитории: документальные циклы о святых и истории Церкви, ток-шоу с участием священников и экспертов, прямые трансляции богослужений, просветительские программы для детей и молодежи. Особое внимание уделяется социальным проектам, например благотворительным акциям и поддержке семей.

Радио «ВЕРА» — ведущее православное российское СМИ — это частный проект, хотя имеющий официальную церковную поддержку. За почти 12 лет радио развилось из небольшой интернет-студии до федеральной сети FM-станций, вещающих в 160 городах России, включая практически все миллионники и крупнейшие региональные мегаполисы. Ежедневная аудитория радио — более 1,5 млн человек, ежегодно радио создает и выдает в эфир десятки тысяч оригинальных программ, при этом за все эти годы в эфире не прозвучало ни секунды коммерческой рекламы. Директор радио Роман Торгашин отмечает: «Экономическая модель радио построена на основе пожертвований слушателей и поддержки благотворителей. Это дает нам возможность оставаться независимыми в редакционной политике и фокусироваться на миссии: говорить о вере, семье, культуре так, чтобы это было близко и понятно современному человеку». Эфир сочетает духовную музыку, короткие просветительские рубрики, беседы со священниками и экспертами, а также программы о культуре и истории.

Журнал «Фома» на протяжении 30 лет остается трендообразующим православным СМИ. Начав в 1996 году как печатное издание для сомневающихся и ищущих, он создал вокруг себя многопрофильный медиахолдинг с общим охватом аудитории до 17 млн человек в месяц. Его исполнительный директор Алексей Соколов отмечает: «"Фома" уже давно не только журнал и не столько журнал. Любое относительно успешно собирающее аудиторию медиа в наше время — это мультиформатная история… Мы тоже развиваемся как группа проектов, в которой есть сайты и сеть тематических каналов в социальных сетях, видеоподкасты и сотрудничество с популярными блогерами. И при этом мы продолжаем выпускать печатную версию журнала, потому что при таком подходе спрос на нее также сохраняется.

Телеканал «Союз», несмотря на преимущественно спутниковое вещание, сохраняет свою лояльную аудиторию, сосредоточенную на вопросах внутренней жизни Церкви. Канал делает акцент на трансляции богослужений, семинарах для духовенства, программах о церковном искусстве и истории. Его зрители — преимущественно люди старшего поколения и те, кто ценит традиционную церковную повестку.

Консервативный телеканал «Царьград» официально не связан с Церковью, но уделяет Православию большое внимание в своей работе.

Новые форматы: священники в соцсетях

Церковное медиаполе во многом подвержено тем же изменениям, что и светское. Общая тенденция роста влияния социальных медиа дала особые плоды в сфере так называемого православного блогинга. Многие священнослужители открыли для себя перспективы прямой коммуникации с паствой.

«Батюшка онлайн» — проект, некогда запущенный в одной из социальных сетей,— стал жанром общения, распространившимся на все пространство новых медиа. Формат личного общения со священником, когда-то ограниченный приходом, получил новую технологическую платформу. Блоги, подкасты, стримы, коллаборации, трэвел-влоги — все это стало наиболее активно развивающимся феноменом православного медиаполя.

Священник с миллионной аудиторией — это реальность нового информационного времени, которая представляет определенный вызов и для церковной жизни в целом. При Отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ создан Совет священников-блогеров как клуб из дюжины тех, кто наиболее активно ведет работу в социальных сетях. И его состав продолжает расширяться. Участники совета разрабатывают рекомендации по ведению церковных медиа, делятся опытом и помогают коллегам осваивать цифровые инструменты.

Всего в интернет-диалоге с аудиторией сегодня находятся сотни священников Русской православной церкви с совокупной аудиторией в несколько миллионов человек. Среди популярных форматов: короткие видео с ответами на вопросы, прямые эфиры с обсуждением актуальных тем, подкасты о вере и культуре, личные истории о служении и семье.

Религиозная журналистика в светском пространстве

Говоря о православных медиа, нельзя не упомянуть религиозную журналистику, нашедшую себе место в светском информационном пространстве. Репортаж о церковном празднике, интервью со священником, рассуждения на церковно-исторические темы стали нормой для нерелигиозных СМИ. Выросло поколение журналистов, которые, работая в государственных медиа, имеют религиозную специализацию.

Качество таких материалов свидетельствует в том числе о зрелости журналистики, которая в европейском контексте неотделима от христианского наследия. Светскость перестала быть жупелом, отпугивающим журналистику от погружения в вопросы веры. Если раньше можно было встретиться с невежеством — порой смешным, то сейчас одинаково качественные материалы встречаются и в светском издании, и в православном СМИ. Деятельность информационных агентств РИА, ТАСС, «Интерфакс», спецпроекты «Российской газеты» о православных традициях, репортажи федеральных каналов о паломничествах, колонки богословов и клириков в «Аргументах и фактах» — все это примеры профессионального освещения православной тематики. Несомненное значение имеет также практика рождественских интервью патриарха Кирилла на телеканале «Россия».

Итоги и перспективы

В ближайшие годы православная журналистика будет развиваться в рамках общих тенденций развития медиапространства. Среди ключевых трендов можно выделить цифровизацию, использование искусственного интеллекта, адаптацию к меняющимся запросам аудитории, усиление роли мультимедийных форматов, а также возможные изменения в организационной структуре медиапространства. Немаловажно, что Церкви чужды косность и фобии, возникающие подчас в связи с быстрым развитием медиа. Патриарх Кирилл, встречаясь с участниками фестиваля «Вера и слово» в 2025 году, журналистами и информационными работниками епархий, подчеркнул: «Необходимо избавиться от ложных страхов присутствовать в медиапространстве, сознавая при этом и трезво оценивая его особенности и опасности».

Православная журналистика сегодня — это развивающаяся индустрия, которая имеет ясные цели и задачи, а также ищет свою экономическую модель (от пожертвований до краудфандинга и грантов); активно развивается как на федеральном, так и на региональном уровнях (епархиальные СМИ становятся более профессиональными); вовлекает в свою профессиональную среду десятки тысяч журналистов, редакторов, операторов, блогеров; находит отклик у обширнейшей многомиллионной русскоязычной аудитории в России и за ее пределами.

Вахтанг Кипшидзе, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ