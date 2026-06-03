Православный бизнес собрали на «Веру и Дело»

По благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве прошла конференция «Вера и Дело».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники конференции «Вера и Дело»

Фото: Предоставлено Синодальным отделом Русской Православной Церкви Участники конференции «Вера и Дело»

Фото: Предоставлено Синодальным отделом Русской Православной Церкви

Форум объединил более 300 православных предпринимателей, руководителей крупных корпораций, представителей Церкви, государственных деятелей, а также экспертов в области экономики, медиа и культуры. В рамках конференции состоялись три панельные дискуссии, посвященные месту христианина в современной экономической реальности, роли предпринимательского сообщества в сохранении традиционных ценностей и участию бизнеса в развитии страны.

Организаторами выступили Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и Сообщество православных бизнесменов при поддержке фонда «Дело во имя веры» и ПАО «Сбербанк». Партнерами конференции стали радио «Вера», издательский дом «Коммерсантъ», телеканал «СПАС» и издательский дом «Фома».

Перед началом работы конференции председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда зачитал приветствие Святейшего патриарха Кирилла. В нем, в частности, говорилось: «Христианин на всяком месте служения призван полагать в основание своих трудов евангельские заповеди. Справедливость и честность, деятельная забота о людях — ценности, которые должны сопровождать его отношение к бизнесу».

Первая панельная дискуссия была посвящена православному взгляду на капитализм, предпринимательство и достаток. Ее модератором выступил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главный редактор радио «ВЕРА» Илья Кузьменков.

В обсуждении приняли участие советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев и председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Открывая дискуссию, представитель предпринимательского сообщества Алексей Гусаров призвал коллег активнее поддерживать миссионерские проекты Русской православной церкви.

Андрей Клепач обратил внимание на этимологию слова «экономика» — от греческого «?????», то есть «дом» или «хозяйство»,— и предложил рассматривать хозяйственную деятельность не только как извлечение прибыли, но и как «возделывание хозяйства, которое дал Бог». Валерий Фадеев связал кризис современной экономики с идеологией потребления, формировавшейся еще в позднесоветский период, когда, по его словам, стала нивелироваться ценность труда. Александр Ведяхин сделал акцент на значении доверия, которое облегчает обмен товарами и услугами и делает экономические отношения более устойчивыми.

Андрей Клишас затронул проблему обособленности религии и экономики, отметив, что сформулировать прямые религиозные основания для экономической системы невозможно. Павел Селезнев, напротив, подчеркнул, что экономика не является полностью объективной сферой и во многом зависит от личных предпочтений и ценностных установок участников.

Подводя итог дискуссии, Владимир Легойда отметил значение культурного и ценностного контекста для хозяйственной деятельности.

Вторая панельная дискуссия была посвящена роли предпринимателей в развитии отечественных медиа и культуры. В ней приняли участие заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, исполнительный директор и член совета директоров ГК ЭФКО Сергей Иванов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, композитор и продюсер, народный артист РФ Игорь Матвиенко, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин, директор фонда целевого капитала «Люди веры» Роман Торгашин и директор Дипломатической академии—первый проректор МГИМО МИД России Сергей Шитьков. Модератором выступил Владимир Легойда.

Александр Журавский отметил изменение подходов государства к сфере культуры. Он напомнил, что с 2020 года соответствующие положения закреплены в Конституции, а указ президента №309 определил духовно-нравственные ценности как одну из основ развития страны.

Игорь Матвиенко говорил о росте интереса молодежи к отечественной культуре и традициям. Сергей Иванов поделился личным опытом свидетельства о вере в публичном пространстве. Сергей Шитьков отметил положительные тенденции в мировоззрении современной молодежи. Роман Торгашин рассказал об опыте создания некоммерческого радио «ВЕРА».

Протоиерей Михаил Потокин рассказал о работе Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению в условиях, когда в обществе сохраняется сильное влияние материалистических представлений.

Третья панельная дискуссия была посвящена личному примеру и миссионерской роли руководителя. В ней приняли участие настоятель храма благоверного князя Александра Невского — Патриаршего подворья при МГИМО МИД России протоиерей Игорь Фомин, вице-президент корпорации «Синергия» Александр Грищенко, основатель и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор, декан факультета международной журналистики МГИМО МИД России, член попечительского совета Благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского Ярослав Скворцов, директор Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей, директор фонда созидательного предпринимательства «Дело во имя веры», член Совета предпринимателей Москвы Наталья Смирнова, председатель правления ГРК «Западная», совладелец группы ОКТО Дмитрий Толоконников, сооснователь радио «ВЕРА» Петр Ульянов и основатель и художественный руководитель ювелирного дома «Дмитрий Федоров» Дмитрий Федоров. Модератором выступил управляющий партнер консалтинговой компании «Триада» Сергей Заборов.

Открывая дискуссию, Сергей Заборов подчеркнул, что цель встречи — не демонстрация успехов, а обмен опытом, который может вдохновить предпринимателей вести бизнес, руководствуясь верой.

Протоиерей Игорь Фомин отметил, что задача Церкви — воспитывать человека так, чтобы у него появлялось желание делать добро. Наталья Смирнова напомнила о дореволюционных традициях милосердия и благотворительности в российском предпринимательстве. Константин Майор сообщил, что его компания добровольно превышает установленную пятипроцентную квоту на социальные проекты, доводя ее до 30%.

Дмитрий Федоров рассказал о личном опыте воцерковления, связанном с желанием создавать изделия, соответствующие канонам, и сформулировал вывод: жизнь по заповедям «обрекает на успех». Александр Грищенко поделился опытом духовного окормления трудового коллектива в возглавляемой им компании. Дмитрий Толоконников привел примеры проектов социально ориентированного бизнеса. Петр Ульянов рассказал об инициативе по кодификации этических норм в предпринимательской деятельности.

Подводя итоги конференции, председатель совета директоров ФПК «Сатори», председатель комитета «Опоры России» Алексей Гусаров назвал ее важным шагом в развитии диалога между Церковью и бизнес-сообществом. Участники договорились продолжить обсуждение этих тем в рамках Петербургского международного экономического форума 2026 года.