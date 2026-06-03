Вера ищет дело на ПМЭФ

Русская православная церковь в лице Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ третий год подряд принимает участие в Деловой программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), открывающегося сегодня в Северной столице. Инициатива реализуется по благословению Святейшего патриарха Кирилла в рамках цикла проектов «Вера и Дело». В 2026 году это участие обещает быть особенно насыщенным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стенд православных СМИ на ПМЭФ-2026

Фото: Предоставлено Синодальным отделом Русской Православной Церкви Стенд православных СМИ на ПМЭФ-2026

Фото: Предоставлено Синодальным отделом Русской Православной Церкви

Ключевым событием станет панельная дискуссия «Предпринимательство как служение», которая состоится 4 июня в 9:00 в рамках секции «Среда для жизни: новые технологии — новое качество». В обсуждении примут участие представители крупного бизнеса, государственные чиновники, эксперты, а также представители Русской православной церкви. Участники дискуссии поднимут ряд вопросов, которые давно волнуют как религиозное, так и светское сообщество. Среди них: существует ли особый, православный взгляд на экономику? Церковь за социализм или капитализм? Почему христианские предприниматели называют свою деятельность служением? Какова роль и миссия христианина-руководителя в современной компании? И другие подобные вопросы. Дискуссия призвана показать, что этические и духовные ориентиры могут и должны влиять на экономическую деятельность, а бизнес способен стать инструментом созидания и служения обществу.

Важной составляющей присутствия проекта «Вера и Дело» на ПМЭФ-2026 станет стенд православных СМИ. Здесь будут представлены ведущие медиаресурсы, работающие на стыке вопросов веры и общественной жизни: телеканал «СПАС», радио «Вера», журнал «Фома» и другие православные медиапроекты. На стенде организована «походная» студия православных СМИ: гости форума смогут познакомиться с актуальными материалами, узнать о текущих проектах и инициативах, а также задать вопросы представителям редакций. Ознакомиться с контентом можно будет не только на стенде, но и на официальных сайтах медиаресурсов, в их социальных сетях, а также в эфире телеканалов и радиостанций. Это позволит расширить аудиторию и донести идеи проекта до максимально широкого круга людей.

Помимо деловой и медийной активности, православные предприниматели, участвующие в форуме, планируют уделить время паломническим поездкам и молитве. С более подробной информацией о программе можно ознакомиться на стенде православных СМИ.

Участие православного сообщества в ПМЭФ-2026 — это не просто демонстрация присутствия Церкви в деловом пространстве. Это возможность выстроить диалог между бизнесом, государством и религиозными организациями, обсудить этические основы предпринимательства, показать, что вера и экономика могут взаимодействовать, а также вдохновить предпринимателей на социально ответственный и ценностно ориентированный подход к бизнесу. Форум станет площадкой для глубоких размышлений и практических решений, которые могут повлиять на развитие социально-экономической доктрины России с опорой на традиционные ценности.

Илья Кузьменков, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главный редактор радио «ВЕРА»