«Честный бизнес действительно может быть формой служения Богу и ближним»

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью “Ъ” объясняет, почему богатство не противоречит христианству, когда предпринимательство становится служением и как бизнесу сохранить нравственные ориентиры в условиях конкуренции.

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Фото: Предоставлено Синодальным отделом Русской Православной Церкви Владимир Легойда

Фото: Предоставлено Синодальным отделом Русской Православной Церкви

— Как с точки зрения православного вероучения соотносятся стремление к материальному благополучию и духовные ценности? Может ли богатство рассматриваться как «благословение», связаны ли богатство и праведность?

— Стремление к материальному благополучию само по себе не является греховным, поскольку человек должен своим трудом обеспечивать себя и своих близких. Реальная опасность возникает тогда, когда это стремление становится страстью, одержимостью. Вот это как раз не совместимо с подлинно христианским мировоззрением — по известному библейскому выражению, «невозможно одновременно служить и Богу, и маммоне» (Мф. 6, 24), то есть богатству. Достаток может быть благословением честно трудящемуся, но, если человек утратил духовные ориентиры и заглушил в себе нравственное чувство, богатство становится для него препятствием для спасения. Праведность определяется не размером дохода, а отношением к нему человека: готов ли он делиться с нуждающимися, помнит ли о ближних, использует ли свои ресурсы для добрых дел? Истинное благословение — это способность распорядиться материальным ради пользы других и во славу Божию.

— В чем может заключаться христианское понимание служения через предпринимательскую деятельность? Можно ли считать честный бизнес формой служения Богу и ближним?

— Верующий человек видит в бизнесе не только источник прибыли, но и возможность приносить пользу обществу. В этом, полагаю, и заключается христианское понимание служения через предпринимательскую деятельность. Конечно, не каждый предприниматель может стать Иннокентием Сибиряковым. Это знаменитый миллионер-золотопромышленник XIX века, который баснословные доходы практически полностью направлял на строительство храмов и монастырей, помощь нуждающимся и развитие культуры, науки и образования. Однако его пример — яркое и убедительное свидетельство того, что рука дающего не оскудеет. Как писал мудрый царь Соломон, «благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его» (Притч. 19, 17). Честный бизнес действительно может быть формой служения Богу и ближним, если создаются достойные рабочие места, производится качественная и полезная продукция, соблюдаются этические нормы в отношениях с партнерами и клиентами, часть прибыли направляется на благотворительность и поддержку нуждающихся. Служение в предпринимательстве — это прежде всего ответственность за тех, кто трудится рядом, за качество того, что создается, и за то, как это влияет на жизнь других людей.

— Какие библейские принципы или евангельские заповеди, на ваш взгляд, особенно важны для современного предпринимателя и способны стать основой деловой этики?

— Хотел бы прежде всего подчеркнуть: заповеди одни для всех, нет отдельных нравственных норм для лиц разных профессий. Но для предпринимателя, думаю, особенно важны следующие библейские принципы: во-первых, «не лжесвидетельствуй»Исх. 20, 16) — это про честность в деловых отношениях; во-вторых, «трудящийся достоин пропитания» (Мф. 10, 10) и «плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра» (Лев. 19, 13) — данные заповеди говорят о необходимости своевременной и достойной оплаты человеческого труда. Квинтэссенцией же этики является так называемое золотое правило нравственности, применимое, разумеется, и в бизнесе: «во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними»(Мф. 7, 12). Библия содержит не только истины веры, но и множество практических советов, которые можно почерпнуть при внимательном чтении — все это позволяет нам обогатиться духовно, открыв для себя безграничную Божественную мудрость, явленную в Священном Писании.

— Как вы оцениваете роль благотворительности и меценатства в современном обществе? Должен ли успешный бизнесмен считать благотворительность своей нравственной обязанностью и как избежать формального подхода к ней?

— Благотворительность играет важнейшую роль в современном обществе: она помогает восполнить то, что не всегда может обеспечить государство, и выражает солидарность успешных людей с теми, кому необходима поддержка. Но главное — жертва важна не только для тех, кто в ней нуждается, но и для самого жертвователя, так как она способна изменить человека в лучшую сторону.

Закон не требует от бизнесмена заниматься благотворительностью, но с нравственной точки зрения это его социальная ответственность, ведь богатство дается не только для личного потребления. Чтобы избежать формализма, мне кажется, лучше выбирать адресатов помощи осознанно, исходя из реальных нужд людей, лично участвовать в благотворительных проектах, а не ограничиваться перечислением средств, поддерживать системные, долгосрочные инициативы, а не только разовые акции, вдохновлять своим примером других предпринимателей. А главное — помнить, что доброе дело совершается не для славы, не ради «подкупа» доверия, но прежде всего во имя Христа.

— Как православному бизнесмену строить отношения с коллективом, чтобы сохранить христианские принципы в управлении, не нарушая при этом профессиональных границ и не навязывая веру сотрудникам?

— Православному христианину, занимающему руководящий пост в бизнес-структуре, важно строить отношения с коллективом на основе уважения к каждому сотруднику как к носителю образа Божия. Это и достойная оплата, соответствующая объему и сложности обязанностей, и равные возможности для всех, без лицеприятия, и забота о благополучии работников и их семей. Здоровая корпоративная культура, собственно говоря, и является продуктом христианской цивилизации, взрастившей представление о ценности человеческой личности.

Угроза навязывания веры сильно преувеличена. Рецепт же относительно прост: нужен пример через поступки — честность, милосердие, готовность помочь. Можно поддерживать право сотрудников на религиозную жизнь (например, предоставить время для посещения храмов в особые календарные дни без ущерба для результата работы). А вот любого давления и принуждения в тонких вопросах веры точно надо избегать.

— В современном мире бизнес нередко ассоциируется с жесткой конкуренцией, порой — с неэтичными методами. Как христианину сохранять нравственную целостность в условиях рыночной конкуренции, не жертвуя ни принципами, ни конкурентоспособностью?

— Для того чтобы сохранять нравственную целостность в любых условиях, нужно четко определить для себя этические границы и не переступать их ни при каких обстоятельствах. Следует рассматривать конкуренцию как честное состязание в качестве продукта, а не в изощренности методов обмана и введения в заблуждение. Предприниматели призваны помнить, что долгосрочный прочный успех достигается только честными методами. Конкурентоспособность сама по себе не требует компромиссов с совестью — напротив, именно честность часто становится конкурентным преимуществом.

— Существует ли, с вашей точки зрения, особый путь развития экономики и предпринимательства, основанный на традиционных духовных ценностях? Может ли он стать альтернативой сугубо материалистическим моделям хозяйствования?

— Полагаю, что экономика — и страны, и предприятия — может развиваться на основе нравственных ценностей. Этот базис предполагает приоритет человеческого достоинства над прибылью, социальную ответственность государства и бизнеса, долгосрочное экономическое планирование вместо погони за быстрой выгодой.

Такой подход может стать реальной альтернативой доведенным до абсурда материалистическим моделям, где получение прибыли является, по сути, единственной целью. Экономика, ориентированная на нравственность, «на длинной дистанции» способна обеспечить более устойчивое развитие и более высокое качество жизни.

— Какие практические шаги могла бы предпринять Церковь для поддержки и духовного окормления предпринимателей, стремящихся строить бизнес на основе христианской этики? Возможно ли создание специальных площадок или программ для диалога Церкви и бизнес-сообщества?

— Православные предприниматели всегда являлись и являются частью нашей Церкви и останутся таковыми и впредь: они участвуют в церковных Таинствах и в жизни приходских общин, помогают в созидании храмов, в реализации социальных и благотворительных проектов. Поэтому неправильно противопоставлять Церковь деловому сообществу или разделять их.

Диалог между Церковью и деловым сообществом идет уже долгое время. Важным этапом стало принятие «Свода нравственных принципов и правил в хозяйствовании» — документа, одобренного в 2004 году на VIII Всемирном Русском Народном Соборе в Москве. В его разработке принимали участие представители Церкви, бизнесмены, эксперты. Этот документ, учитывающий в том числе международный опыт, остается и по сей день актуальным.

Вот уже третий год подряд Церковь принимает участие в деловой программе Петербургского экономического форума, проводя панельные дискуссии в том числе по тем вопросам, которые являются предметом данного интервью. В прошлом году, например, дискуссия шла вокруг тем, поднятых в интервью патриарха Московского и всея Руси Кирилла газете «Коммерсантъ». Недавно в Москве прошла большая конференция «Вера и Дело», собравшая сотни участников: предпринимателей и представителей Церкви. Важно, что такие форумы, как эта конференция, ПМЭФ и другие, собирают за одним столом представителей Церкви, делового сообщества, представителей власти и экспертов, заинтересованных в построении справедливой и эффективной экономики, основанной на традиционных нравственных ценностях. Мы все призваны приложить деятельные усилия, чтобы добиться этой важной для всего общества цели.