Приветствие Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла участникам конференции «Вера и Дело», состоявшейся 16 апреля 2026 года

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Предоставлено Синодальным отделом Русской Православной Церкви Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Предоставлено Синодальным отделом Русской Православной Церкви

Дорогие братья и сестры!

Христос Воскресе!

Сердечно приветствую организаторов, участников и гостей конференции «Вера и Дело», проходящей в эти светлые пасхальные дни в Москве и собравшей представителей православного делового сообщества и Церкви для диалога о социально-экономическом развитии России.

Христианин на всяком месте служения призван полагать в основание своих трудов евангельские заповеди. Справедливость и честность, деятельная забота о людях — ценности, которые должны сопровождать его отношение к бизнесу.

Занимая высокие руководящие должности и формируя своими действиями устойчивые образцы социально значимого поведения, вы несете особую ответственность перед Богом. От ваших усилий во многом зависят сохранение национального духовно-культурного наследия, положительное содержание медийной повестки дня и укрепление нравственных основ общества.

Выражая надежду на то, что этот форум станет важным вкладом в развитие православной деловой активности, желаю участникам конференции душевного и телесного здравия, плодотворной работы и помощи от Господа в добрых начинаниях.

Благословение Христа Воскресшего да пребывает со всеми вами.

Кирилл, патриарх Московский и всея Руси