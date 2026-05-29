Плодородие измерят по науке

Минсельхоз предлагает правительству запустить с 2027 года пилотный проект по разработке адаптивно-ландшафтных систем земледелия. На первом этапе такие системы будут разрабатываться для семи регионов, в перспективе же они могут стать обязательными для всех субъектов РФ. Основная цель — повышение плодородия почв, вовлечение в сельхозоборот неиспользуемых земель и увеличение эффективности АПК в целом.

Минсельхоз разработал проект постановления правительства, предполагающий запуск пилотного проекта по разработке региональных адаптивно-ландшафтных систем земледелия (АЛСЗ) — такие программы будут разрабатываться с 2027 года для семи субъектов РФ. Пока, как сообщили “Ъ” в ФГБУ «РосАгрохимслужба», в качестве пилотных выбраны регионы, имеющие опыт разработки таких проектов: Воронежская и Омская области, Ставропольский край, а также Белгородская и Ростовская области, «где они хорошо себя зарекомендовали». Еще два пилотных региона будут определены позже.

Поясним, АЛСЗ представляют собой научно обоснованные системы использования земель, учитывающие природно-климатические особенности конкретных территорий. По сведениям на 2023 год (более свежих данных нет), такие системы были созданы в 19 регионах, но не формировались централизованно. В рамках пилотного проекта, согласно пояснительной записке к проекту, программы будут предусматривать рекомендации регионам по севообороту, системам питания культур и мелиорации. Предполагается, что это позволит добиться «устойчивого воспроизводства плодородия почв и получения экологически безопасной продукции».

Инициатива подготовлена в рамках научно-технической программы повышения плодородия, которая разрабатывается по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Повышение плодородия почв Минсельхоз считает одним из способов увеличения эффективности сельского хозяйства в целом, в том числе для снижения себестоимости продукции в целях повышения ее конкурентоспособности на внешних рынках (см. “Ъ” от 22 мая).

Пока программа АЛСЗ, поясняют в «РосАгрохимслужбе», находится «в активной фазе разработки». Она должна решить несколько задач: сохранение плодородия почв, адаптация к меняющимся климатическим условиям и устойчивое развитие АПК в целом. Проекты АЛСЗ, отмечают в «РосАгрохимслужбе», предполагают анализ почвенно-ландшафтных и климатических условий, оценку агрохимического состояния пахотных угодий, рекомендации по севооборотам и применению удобрений, мероприятия по мелиорации и противоэрозионной защите, а также создание реестра перспективных сортов и технологий их выращивания. В дальнейшем планируется масштабирование таких программ на другие регионы — для каждой почвенно-климатической зоны будут определены научно обоснованные наборы культур и конкретные агротехнологии. В итоге программы АЛСЗ должны стать обязательными для всех субъектов РФ.

Также подготовленный Минсельхозом проект предполагает консолидацию функций мониторинга почв: все работы по оценке состояния плодородия как используемых, так и неиспользуемых земель передаются в ведение «РосАгрохимслужбы» и объединяются в рамках госпрограммы «Земля» (ранее они также могли вестись в рамках госпрограммы по развитию сельского хозяйства). Предполагается, что это должно повысить эффективность расходования бюджетных средств. Кроме того, предусмотрено проведение агрохимических и эколого-токсикологических обследований не менее 21,4 млн га используемых угодий.

Ландшафтные системы, говорит руководитель проектов компании Strategy Partners Анна Васильева, служат инструментом для возврата деградированных земель в оборот. Это, по ее словам, одна из главных целей Минсельхоза — в 2026 году на финансирование мелиоративных проектов по госпрограмме «Земля» предусмотрено 12,7 млрд руб. Новый подход к управлению землями, полагает Анна Васильева, повысит их плодородие и обеспечит рост общей эффективности в растениеводстве.

Анна Королева