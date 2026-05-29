День Великого города, «Классика на Дворцовой», проект «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная» и очень много всего

Спектакли, экскурсии, выставки, инсталляции или первые летние концерты: выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».

Фото: организаторы концерта

29 мая, в День города — день основания Санкт-Петербурга,— состоится традиционный грандиозный гала-концерт «Классика на Дворцовой» с участием солистов мировой оперной сцены. Дворцовая площадь вновь превратится в одну из самых масштабных музыкальных сцен: более 250 артистов, программа из 20 мировых хитов, от оперы до рока, экранные полотна площадью 800 кв. м, свыше 100 художественных эскизов и около 350 уникальных костюмов.

В концерте традиционно принимают участие ведущие оперные исполнители, выступающие на крупнейших мировых сценах. Среди участников этого года: Марко Чапони — тенор, сотрудничающий с ведущими оперными театрами Европы и получивший особое признание за исполнение партии Герцога в «Риголетто», которую он исполнит и в этот вечер; итальянское сопрано Мариам Баттистелли; один из наиболее востребованных баритонов современности, признанный интерпретатор вердиевского репертуара Игорь Головатенко; меццо-сопрано, победительница XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского Мария Баракова; солист Немецкой оперы в Берлине Андрей Данилов и многие другие мировые звезды.

В концерте также примет участие виолончелист Борислав Струлёв. Дебют в Карнеги-холле в 1999 году принес ему мировую известность. Артист гастролирует по всему миру и известен экспериментами на стыке жанров, в том числе исполнением джаза на виолончели. За дирижерским пультом Академического симфонического оркестра Филармонии — Артем Абашев. Также на сцене — Концертный хор Санкт-Петербурга под руководством Владимира Беглецова. Традиционно «Классика на Дворцовой» включает хореографическую программу. В концерте примет участие один из лучших танцевальных коллективов России — Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона.

Фото: музей-заповедник «Царское село»

В музее-заповеднике «Царское Село» открылась выставка «Подарок шаха: коллекция князя П. Д. Салтыкова и посольство Хосрова-мирзы 1829 года». В павильоне «Арсенал» в Александровском парке представили попону и сбрую — подарок, который иранский принц Хосров-мирза преподнес князю Петру Салтыкову во время визита в Россию в 1829 году. В середине XIX века эти предметы были представлены в экспозиции павильона «Арсенал», сейчас они хранятся в коллекции Государственного Эрмитажа.

Фото: Санкт-Петербургский государственный Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина

А в ночь с 29 на 30 мая на Адмиралтейской набережной состоится концерт «Музыка Дворцового моста» — одно из самых ожидаемых событий сезона, проходящее в рамках звукового шоу «Поющие мосты». На фоне величавого течения Невы и архитектурных шедевров исторического центра развернется грандиозное музыкальное действие, объединяющее классику, городское пространство и современные визуальные технологии.

На сцену выйдут симфонический оркестр Санкт-Петербургского государственного Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело, хор и оперные солисты театра: Назия Аминева, Елизавета Михайлова, Анна Викулина, Павел Шнипов, Андрей Земсков, Иосиф Пилиев, Дмитрий Григорьев-Кан, Дмитрий Мулярчик, Тигрий Бажакин и Анастасия Самарина.

Программа концерта выстроена как цельное художественное путешествие, от шедевров русской оперы XIX века к музыке XX столетия и к любимым песням о Петербурге. После полуночи прозвучат отрывки из опер Петра Чайковского «Евгений Онегин» и «Иоланта», а также фрагменты из «Руслана и Людмилы» Михаила Глинки. Финал концерта традиционно обращен к образу Петербурга — будут исполнены песни Василия Соловьева-Седого «Наш город» и «Вечерняя песня».

Кульминацией ночи станет традиционное разведение Дворцового моста под звучание «Гимна великому городу» Рейнгольда Глиэра. В этот момент в небе вспыхнут огни Ростральных колонн — символов торжества и величия Северной столицы. Дополнит художественный замысел 3D-мэппинг-шоу на разведенной створке моста. «Музыка Дворцового моста» — это вечер, когда классика звучит по-новому, а Петербург раскрывается во всей своей красоте — в единстве музыки, света и пространства.

Фото: Театр музыкальной комедии

31 и 31 мая в Театре музыкальной комедии состоится музыкальная трагикомедия «Биндюжник и Король». Композитор, автор первой отечественной рок-оперы Александр Журбин написал ее в конце 1980-х. В основе либретто его соавтора Асара Эппеля — произведения Исаака Бабеля «Закат» и «Одесские рассказы», действие которых разворачивается в одесской Молдаванке в самом начале XX века.

В остросюжетной семейной драме, раскрывающей поколенческий конфликт отцов и детей, рассказана история семьи Менделя Крика — его взлета и падения. Глава семейства, успешный предприниматель, решает продать свое дело, а на вырученные деньги начать новую жизнь с молодой красавицей Маруськой подальше от родных. Узнав об этом, его старший сын Беня Крик по кличке Король предпочитает поступиться сыновними чувствами и сохранить деньги в семье…

Фото: Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина

До недавних пор здание бывшей англиканской церкви Петербурга, памятник архитектуры федерального значения, был недоступен для посещений. Теперь у всех есть возможность насладиться его красотой. Сегодня богатый колонный зал, насыщенный символами, росписями и мозаиками, с одним из самых больших в России ансамблей английских витражей, стал частью новой музыкальной локации на карте Петербурга — Концертного зала на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина. 31 мая состоится обзорная экскурсия «От Англиканской церкви к Концертному залу. История здания на Английской набережной, 56». Слушатели узнают, как со времен Петра I заселялась и застраивалась эта набережная и какую роль в развитии страны играла английская община. Разговор пойдет о том, как менялся облик здания с XVIII века до наших дней, от замысла Джакомо Кваренги до последующих преобразований XIX столетия и современной реставрации. Знакомство с историческим органом фирмы Brindley and Foster станет кульминацией маршрута. Спустя столетие молчания инструмент вновь зазвучит для посетителей Концертного зала — возрожденной точки притяжения петербуржцев. Обзорная экскурсия повторится 3 июня.

1 июня симфонический оркестр Театра им. Ф. И. Шаляпина «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело отметит свой 10-летний юбилей. Торжественный концерт пройдет на сцене концертного зала Мариинского театра. Программа вечера охватит знаковые произведения, которые исполнялись коллективом за его историю: Михаил Глинка, увертюра к опере «Руслан и Людмила»; Петр Чайковский, Концерт №1 для фортепиано с оркестром (солистка — Мартина Фреццотти); Модест Мусоргский, «Картинки с выставки» (в оркестровке Мориса Равеля); Эдисон Денисов, вокальный цикл «Детская».

Фото: Billy's Band

Спектакль-концерт «Игры в Тома Уэйтса» от Billy’s Band пройдет на сцене Театра им. В.Ф. Комиссаржевской 2 июня. В этом музыкальном спектакле «между жанрами» запрятана автобиографическая история ранних Billy’s Band, постигающих мир Тома Уэйтса — великого мастера, его музыку и его героев.

Фото: благотворительный фонд «Дополнительное время»

2 июня в арт-квартале «Брусницын» состоится открытие социально-культурного фотопроекта «Сила регионов. Женщины, которые ведут за собой». Проект посвящен историям российских спортсменок, реализовавших себя за пределами профессионального спорта, и объединяет девять героинь из разных регионов России. Сегодня они формируют точки роста в своих регионах, создают рабочие места и вдохновляют молодежь, становясь примерами устойчивого лидерства и личной трансформации. Экспозиция будет открыта для посетителей в течение месяца, до 30 июня.

Фото: Турнир Росконгресс

Уже почти 10 лет конный спорт остается одной из самых зрелищных традиций Петербургского международного экономического форума. Более 60 этапов в конкуре и выездке, триумфы и яркие финалы — все это было разминкой перед главным событием.

В 2026 году турнир по выездке «Кубок Росконгресса. Кубок ПМЭФ-2026» пройдет с 2 по 4 июня в формате КЮР Большого приза. Десять сильнейших всадников продемонстрируют свое мастерство на боевом поле КСК «Вента-Арена».

Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета 2 июня представит спектакль «Ромео и Джульетта» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира в переводе Бориса Пастернака. Самую известную трагедию в мире — мир любовных переживаний, раздора и смуты, дружбы и верности, полный безудержного юношеского максимализма и бурлящей энергии,— театр и режиссер решили сделать гимном жизни и чистоте чувств, к которым тянется человек любой эпохи.

На следующий день, 3 июня, в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета играют спектакль по рассказам А. П. Чехова «Чехов. Хочется жить!».

«Тексты Антона Павловича Чехова жизненно необходимы нам как лекарство от беспомощности, безнадежности и безысходности. Взгляд на самих себя через призму чеховского юмора помогает сопротивляться глупости, грубости и душевному мраку. Именно поэтому мы начали работу над спектаклем. Он позволит зрителю вступить в откровенный и искренний диалог с Автором и поговорить о самих себе: о своих мечтах и страхах, комплексах и достоинствах, грустных и смешных судьбах, ничтожности и величии Человека и о бесконечной надежде на счастье, живущей в сердце каждого из нас»,— рассказывает о спектакле режиссер Анджей Бубень.

Фото: Музей Фаберже

Культурно-исторический фонд «Связь времен» и Музей Фаберже представляют выставочный проект «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная», посвященный художественному наследию двух братьев из знаменитой творческой династии. Выставка, которая продлится с 3 июня по 13 сентября, приурочена к 180-летию Владимира Маковского. Уникальность событию придает его масштаб: в экспозиции будут представлены 168 работ братьев, 81 из которых — Константина Егоровича (1839–1915), 87 — Владимира Егоровича (1846–1920). Это одна из крупнейших ретроспектив братьев Маковских за последние годы.

Впечатляющим является и качественный состав выставки. Большая часть работ предоставлена 30 государственными и частными музеями, в экспозиции также работы из 10 частных собраний. Чрезвычайно широка и география проекта: от Хабаровска до Калининграда задействованы как известные, так и малознакомые широкой аудитории коллекции. Важнейшим событием является участие Государственного музея искусств Республики Узбекистан: девять картин братьев Маковских из его собрания будут продемонстрированы на территории современной России впервые.

В этот же день, 3 июня, в Театральном музее открывается выставка «Балет. Земные боги», посвященная мужскому балету в ХХ веке. Выставка рассказывает о необычайном подъеме мужского исполнительства — образах, которые были воплощены легендарными артистами петербургской-ленинградской сцены, и их влиянии на облик мужского танца в балете сегодня.

Главными героями выставки стали выдающиеся мастера балетного театра, такие как Владимир Васильев, Юрий Григорович, Вахтанг Чабукиани, Константин Сергеев, Юрий Соловьев, Леонид Якобсон, Аскольд Макаров, Олег Виноградов и другие. Каждый из них внес колоссальный вклад в развитие мужского танца и оказал влияние на новые поколения танцовщиков и хореографов. Они не только создавали новые постановки, но и осуществляли редакции знаменитых академических балетов XIX века, кардинально усложняя хореографическую лексику и расширяя технические и выразительные возможности мужского исполнительства, заимствуя движения и поддержки из акробатики, спорта, боевых искусств, авангардных танцевальных практик.

В истории мирового балета прошлое столетие останется веком подлинных исполинов танца, благодаря которым мужской танец достиг в 1960–1970-е годы апогея своего развития. Экспозицию завершает специальный проект, созданный совместно с танцовщиком труппы musicAeterna Dance Евгением Калачевым,— видеоинсталляция, где один исполнитель представляет палитру современного хореографического языка главных хореографов России и мира. Этот художественный объект олицетворяет одновременно современность и преемственность опыта и стиля выдающихся мастеров. Второй видеосюжет, представленный на выставке, показывает срез состояния мужского танца и мужского кордебалета на балетной сцене театров России сегодня.

Фото: клуб «Космонавт»

3 июня группа «Мельница» приглашает на летний концерт — на крышу ROOF PLACE с видом на Финский залив. В этом году у группы есть особый повод для праздника. «Мы продолжаем традицию локальных юбилеев. На этот раз в ROOF PLACE будем вместе с вами вспоминать легендарный альбом "Зов Крови", который вышел — страшно подумать! — в 2006 году, двадцать лет назад, и именно на этой пластинке вышла ставшая культовой "Невеста Полоза"»,— говорит лидер группы Хелависа.

Специальная программа под открытым небом погрузит зрителей в знакомую атмосферу фолка и мельничных сказок. И, конечно, гостей ждут не только песни с юбилейного альбома, но и другие композиции, откликающиеся на «Зов Крови».

Фото: пресс-служба ФЕМФКМ «Дворцы Санкт-Петербурга»

4 июня в исторических интерьерах Дворца Меншикова виртуозные солисты из Италии, Армении и России проведут гостей музыкальным маршрутом от изысканного барокко до блистательной венской классики. Специальный гость 33-го сезона Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» — первый кларнет Туринского симфонического оркестра, лауреат международных конкурсов камерной музыки Валерия Бенедетто. Она исполнит «Интродукцию» Дж. Россини, которая продемонстрирует многогранный «голос» кларнета. Мастер вокальной техники бельканто, ведущий солист Национального академического театра оперы и балета Еревана Гагик Варданян (баритон) споет знаменитые арии А. Скарлатти, Г. Доницетти, а также редкое камерное произведение Ч. Биксио, вошедшее в золотой фонд классики. Концерт «Камерная музыка дворцов» воссоздаст атмосферу аристократических салонов XVIII–XIX веков.

Фото: ГМЗ «Царское Село»

4 июня в музее-заповеднике «Царское Село» откроется после реставрации Китайский зал Зубовского флигеля Екатерининского дворца. Посетители увидят воссозданную отделку самого большого интерьера личной половины Екатерины II. Его великолепное убранство погибло во время Великой Отечественной войны.

Парадный Китайский зал — самый большой из восстановленных залов Зубовского флигеля. Его декоративная отделка была утрачена в годы Великой Отечественной войны. 155 лаковых панно, воссозданных китайскими мастерами в традиционной технике и материалах, заняли свое историческое место. Российские реставраторы изготовили рамы, выполнили монтаж панно и воссоздали люстры XIX века в стиле шинуазри.

Фото: Петербургская филармония

4 июня Петербургская филармония отметит день рождения одного из крупнейших дирижеров XX века Евгения Мравинского. Заслуженный коллектив России, работавший под началом маэстро полвека, исполнит сочинения важнейших композиторов в его репертуаре: симфонию «Манфред» Чайковского и Второй фортепианный концерт Брамса. За пультом прославленного старейшего симфонического оркестра страны — Народный артист России Феликс Коробов, солист — блестящий петербургский пианист, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист России Мирослав Култышев.

Фото: Roof Place

Человек с крокодилом на лице и самым узнаваемым стилем в современной поп-музыке выступит в Петербурге 4 июня. Музыкальный коктейль из ретропопа, хауса и глубокого, эластичного вокала: Коста Лакоста мастерски переосмысляет эстетику 1980-х и 1990-х, добавляя в нее современные ритмы и изящный сексуальный подтекст. Музыкант еще не выпустил дебютного лонгплея, но имеет в запасе череду бронебойных синглов. «По-другому», «Весна», «Поневоле», «Алые водопады» — все эти треки, покорившие музыкальные сердца, обязательно прозвучат в этот день на крыше ROOF PLACE.

Фото: пресс-служба проекта «Т-Двор»

С 4 по 6 июня в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля «Т-Двор» заработает медиаинсталляция «Горизонт событий» — масштабный аудиовизуальный проект на стыке современного искусства, архитектуры и цифровых технологий. «Горизонт событий» станет одной из центральных площадок фестиваля и впервые будет представлен широкой публике в Санкт-Петербурге.

Инсталляция построена как динамическая среда, которая постоянно меняется в зависимости от сценария работы и взаимодействия с посетителями. Световые состояния, звук, видео-арт и архитектурные элементы формируют единое пространство, внутри которого зритель становится полноценным участником происходящего. В основе проекта лежит идея будущего как процесса, который формируется уже сегодня. Через визуальные образы, пространственные решения и медиаконтент авторы исследуют, как технологии влияют на восприятие мира, повседневную жизнь и человеческий опыт.

Пространство инсталляции будет работать в нескольких режимах. В утренние часы площадка станет местом для спортивных практик и музыкальных перформансов. Основной сценарий работы — иммерсивный аудиовизуальный опыт, в котором свет, звук и архитектура объединяются в единую пространственную драматургию. Отдельной частью проекта станут интерактивные механики: посетители смогут влиять на визуальные и звуковые сценарии пространства в режиме реального времени.

Фото: ROOF PLAСE

5 июня на крыше ROOF PLAСE можно будет услышать легендарные хиты русского и мирового рока в исполнении симфонического оркестра. Olympic Orchestra объединил в себе классических, джазовых и рок-музыкантов, чьи творческое общение и эксперименты сформировали уникальный подход к исполнению музыкальных произведений. Каждый их концерт — это настоящее шоу, неотъемлемой частью которого является сама публика. Два часа драйва, восторга и любимых композиций в исполнении профессионалов своего дела.

«Не хочу учиться — хочу жениться»: возглас маменькиного сынка Митрофанушки давно ушел в народ. Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета 5 июня представляет спектакль по комедии Дениса Фонвизина «Недоросль». Прошли века, но и сегодня зрители, сидящие в зале, со смехом узнают себя в самодурах-дворянах Простаковых и Скотининых, живущих по принципу «то бранюсь, то дерусь, тем и дом держится».

5 июня на Малой сцене театра «Мастерская» играют «Пенелопу» — ленинградскую одиссею в одном действии. Этот спектакль — погружение в мир прозы Андрея Битова, пронзительной и психологически точной. В его основу лег одноименный рассказ. История, написанная в 1960-е, звучит удивительно современно, заставляя задуматься о том, как легко мы попадаем в плен стереотипов и теряем себя в погоне за внешним блеском.

Режиссер Григорий Козлов в своей постановке исследует сложный портрет современного человека, мужчины, который живет в мире фальшивых ценностей, зависимый от одобрения окружающих, лишенный внутренней свободы, неспособный к решительным поступкам и подлинному выбору. Спектакль подобен зеркалу, в которое режиссер предлагает взглянуть, чтобы увидеть, насколько далеко мы отошли от самих себя…

Фото: арт-центр культурного квартала «Брусницын»

«"Если ты изберешь путь солдата, быть тебе генералом, если захочешь быть монахом, станешь папой",— говорила мне мать. Но я избрал путь художника и стал Пикассо»: 5 июня в арт-центре культурного квартала «Брусницын» открывается выставка «Пабло Пикассо. Параграфы». Его имя действительно стало самым громким в искусстве XX века. Неистовый гений, создавший десятки тысяч произведений, величайший новатор современности и неисправимый Дон Жуан, он прожил долгую жизнь, оставив колоссальное наследие, которое стало эталоном «актуального искусства» и авторитетнейшим пособием для потомков.

Фото: гольф-клуб «Петергоф»

6 июня гольф-клуб «Петергоф» вновь примет «Кубок Росконгресса» — один из самых статусных любительских турниров России, который уже в восьмой раз собирает сильнейших игроков и гостей высокого уровня. Турнир включен в официальную спортивную программу Петербургского международного экономического форума — пространства, где формируются ключевые деловые связи и рождаются новые возможности.

Формат «парный скрэмбл» задает динамику и стратегию игры, объединяя опыт, точность и командный дух. За годы своего существования Кубок стал настоящим символом престижа и спортивного азарта — и именно победа здесь вдохновляет и мотивирует игроков снова и снова выходить на поле.

Кульминацией дня для гостей станет выход на чемпионское гольф-поле: III Гостевой зачет «Кубка Росконгресса» позволит почувствовать азарт игры и впервые стать частью большого гольфа.

Фото: клуб «Космонавт»

6 июня группа «Крематорий» даст концерт в клубе «Космонавт». Она представит в Северной столице свой новый номерной альбом «Репортажи». И, конечно, вдобавок к новому на концерте прозвучит хит-парад за все 42 года: большой концерт в свободном полете!

Фото: Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина

«Органные мистерии и импровизации»: впервые в Концертном зале на Английской набережной 6 июня даст сольный концерт выдающийся французский органист Батист-Флориан Марль-Уврар — лауреат международных конкурсов, главный органист знаменитого парижского собора Сен-Эсташ. Музыкант часто приезжает в Россию, выступает в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии и в других ведущих органных залах нашей страны. Программа вечера объединит шедевры разных эпох. Первое отделение полностью посвящено Иоганну Себастьяну Баху, во втором прозвучат сочинения Мендельсона, Брамса и Дюпре. Особой страницей станет фирменная импровизация исполнителя: момент живого творчества, наполняющий зал ощущением тайны, свободы и подлинного чуда.

В этот же день, 6 июня, состоится музейно-пешеходная экскурсия «По следам англиканства в Петербурге. От музея к храму» — совместный проект Государственного музея истории религии и Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина.

Экскурсия начинается в залах Музея истории религии, посвященных англиканской вере: там слушатели узнают о богослужебных традициях англиканства и осматривают предметы из коллекции. Во время пешего перехода знакомятся с историей англичан в Петербурге, узнают об английских гольф-клубах в Мурино, путешествии Льюиса Кэрролла по России и последнем визите Королевы Елизаветы II в наш город. Завершается маршрут в здании бывшей Англиканской церкви — открытом в 2026 году Концертном зале на Английской набережной. Участники экскурсии перейдут от истории и теории к живому и наглядному разбору того, как была устроена Англиканская церковь Петербурга, как здесь проходили богослужения, какие библейские персонажи и истории зашифрованы в убранстве зала.

«Русские музыкальные сезоны» открывают новое концертное пространство — особняк Матильды Кшесинской. 6 июня организаторы впервые привнесут изысканную и утонченную атмосферу в дом прима-балерины Мариинского театра. Музыкальный салон в особняке Кшесинской — это вечер, вдохновленный элегантными раутами и камерными встречами, где прозвучат виртуозно исполненные композиции авторов разных эпох, от Антонио Вивальди до Сергея Прокофьева, сохраняя при этом уют и традиции домашних музыкальных вечеров.

Фото: Impulse Orchestra

6 июня в концертном зале «Колизей-арена» состоится мультимедийный концерт-мистерия «Кармина Бурана» немецкого композитора-экспрессиониста Карла Орфа в исполнении сводного хора Санкт-Петербурга и Impulse Orchestra.

Гостей мероприятия ожидает масштабная программа, построенная на стыке жанров: симфонической музыки, хорового пения, сольного вокала, а также средневекового изобразительного искусства и архитектуры. Мультимедийные возможности площадки позволят максимально раскрыть творческий замысел Карла Орфа и погрузить слушателей в завораживающую и мистическую атмосферу средневековья.

Фото: Татьяна Бойцова

6 и 7 июня на большой сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» состоится премьера спектакля «Собака на сене» по знаменитой пьесе Лопе де Вега в постановке известного режиссера, лауреата Государственной премии России, обладателя премий «Золотая маска» и «Золотой софит» Игоря Коняева. Этой комедии испанского драматурга суждено было стать бессмертной. Автор написал ее в XVII столетии, но и по сей день «Собака на сене» является одним из самых востребованных произведений на мировой театральной сцене. И это понятно — кто из нас не испытывал борьбы между разумом и сердцем!

В этот же день, 7 июня, на ROOF FEST состоится концерт Markul — артиста, чьи строчки легко могут стать хитами. Его музыка сочетает меланхоличные тексты, хип-хоп и современное урбан-звучание, а живые концерты раскрывают все это глубже и эмоциональнее.

В Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета 7 июня играют комедию «Двенадцатая ночь» по пьесе Уильяма Шекспира. Волшебная сказка, игра театральная, любовная, иногда немного наивная, но азартная. Действие комедии происходит в вымышленной стране — Иллирии. Правитель Иллирии герцог Орсино влюблен в графиню Оливию. Близнецы — брат и сестра Себастьян и Виола — после кораблекрушения потеряли друг друга. Виола, переодевшись в мужскую одежду, появляется при дворе Орсино. Герцогу пришелся по душе молодой человек по имени Цезарио (это имя взяла себе Виола). Оливия, приняв Цезарио за юношу, влюбляется в него… Любовный переполох соединен автором с прекрасным юмором, который оттеняет витальный вихрь столкновений и интриг.

Фото: пресс-служба ФЕМФКМ «Дворцы Санкт-Петербурга»

7 июня состоится первый концерт международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» в зале бывшей Англиканской церкви, ныне Концертном зале на Английской набережной. Программа «Под крылом ангела» удивит своим многообразием: оперные звезды Большого театра России и Национального академического театра Армении, а также виртуозные инструменталисты. Спустя 70 лет молчания единственный в России орган фирмы «Бриндли энд Фостер» прозвучит в уникальных дуэтах со скрипкой и гобоем. Музыкальная премьера вечера — адажио для гобоя и органа с оркестром Д. Циполи. Произведение впервые прозвучит в Петербурге. Специальный гость — член Союза писателей Александр Мясников раскроет историю и тайны места через призму нескольких веков.

Подготовила Светлана Куликова