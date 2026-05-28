В пострадавшем от урагана поселке Балезино восстановили водоснабжение

Водоснабжение в поселке Балезино и соседних деревнях полностью восстановлено, электроснабжение — частично. Об этом в Max сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. На электросетях работают шесть бригад из разных районов.

«Пока полностью устранить последствия урагана на системах жизнеобеспечения не удалось, поэтому было принято решение о введении в районе режима ЧС. Его цель — мобилизовать ресурсы и координировать действия служб»,— сказал господин Бречалов.

Уборка упавших деревьев продолжается, идут работы на социальных объектах. Планируется, что детсады возобновят прием детей 1 июня. ОГЭ на базе школы №2 пройдет в штатном режиме. Масштабы нанесенного ущерба подсчитываются.

Напомним, 27 мая через Удмуртию прошел сильный ветер и дождь с градом. Сильнее всего пострадал Балезинский район, где были повреждены крыши 120 частных и многоквартирных домов, двух магазин, повалены 60 деревьев и несколько столбов. В несколько школах и детсадах выбило стекла. Четыре поселения были отключены от электричества и водоснабжения. Одна жительница погибла.