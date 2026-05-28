«Яндекс» не договорился о покупке маркетплейса цветов Flowwow

Переговоры о покупке «Яндексом» (MOEX: YDEX) маркетплейса цветов и подарков Flowwow завершились отказом от сделки, сообщили источники “Ъ”, знакомые с ходом обсуждений. По их словам, стороны не смогли согласовать финансовые условия, а владельцы Flowwow теперь готовы рассматривать предложения других инвесторов.

Собеседники “Ъ” уточняют, что вопрос о приобретении сервиса выносился на совет директоров «Яндекса» в конце апреля, однако к финальному соглашению стороны так и не пришли. По одной из версий, разногласия касались прежде всего итоговой стоимости покупки бизнеса.

Flowwow был основан в 2014 году и позже вышел на международный рынок. Компания развивает не только маркетплейс цветов, но и связанные сервисы, а ее аудитория, по внутренним материалам, составляет около 6 млн зарегистрированных покупателей. По данным Rusprofile, выручка ООО «Флаувау» в 2025 году выросла до 5,7 млрд руб., а чистая прибыль — до 416 млн руб.

