Тушите цвет

Как стало известно “Ъ”, переговоры о покупке «Яндексом» (MOEX: YDEX) маркетплейса цветов и подарков Flowwow остановлены. По словам собеседников “Ъ”, Flowwow не устроили предложенные «Яндексом» финансовые условия сделки. Но владельцы бизнеса, оцениваемого в 10–15 млрд руб., готовы рассмотреть предложения других инвесторов, утверждают в компании.

Сделка между «Яндексом» и маркетплейсом цветов и подарков Flowwow не состоялась, рассказали два собеседника “Ъ”, знакомых с ходом переговоров. В распоряжении “Ъ” также оказалось письмо одного из собственников компании, в котором он заявляет, что та завершила переговоры о продаже бизнеса «Яндексу», длившиеся девять месяцев, в ходе которых Flowwow не подошли условия сделки. Источник, близкий к «Яндексу», также рассказал “Ъ”, что Flowwow не согласился на условия, которые им предложил холдинг.

По словам собеседника “Ъ”, решение о покупке сервиса выносилось на совет директоров «Яндекса» в конце апреля. Сейчас Flowwow находится в активном поиске другого покупателя, добавляет он.

По словам другого собеседника “Ъ”, причиной срыва сделки стало то, что стороны не смогли договориться о финальной цене.

О том, что «Яндекс» ведет переговоры о покупке сервиса Flowwow, стало известно в феврале. Тогда компанию планировали присоединить к сервису «Яндекс Еда», в котором есть раздел для покупки цветов, а сумму сделки оценивали более чем в 8 млрд руб., сообщал Forbes. Сделка должна была завершиться в апреле.

Во Flowwow ответили “Ъ”, что рассматривают разные сценарии дальнейшего развития бизнеса и готовы обсуждать предложения, но только в том случае, если они соответствуют долгосрочным интересам компании и акционеров. «Компания готовит к запуску партнерскую программу, которая позволит другим сервисам интегрировать предложения маркетплейса в собственные продукты. Мы ведем переговоры с потенциальными партнерами»,— добавили во Flowwow. В «Яндексе» отказались от комментариев.

Маркетплейс Flowwow был основан в 2014 году предпринимателями Вячеславом Богданом и Андреем Макеевым и Артемом Гамбицким. В 2019 году сервис был выведен на международный рынок. В 2024 году в интервью Forbes Вячеслав Богдан отмечал, что компания работает почти в 30 странах. Компания также владеет франчайзинговой сетью цветочных магазинов Fmart, системой учета товаров и реализации HOOG и платформой Seller platform.

По данным Rusprofile, выручка ООО «Флаувау» за 2025 год выросла на 36%, до 5,7 млрд руб., чистая прибыль выросла более чем в 65 раз, до 416 млн руб. Исходя из продуктовой презентации компании, которая есть в распоряжении “Ъ”, аудитория платформы составляет около 6 млн зарегистрированных покупателей. По состоянию на 2026 год у компании три совладельца с равной долей в 23,7%: Вячеслав Богдан, Артемом Гамбицкий и Яна Шишкина.

Сделка между «Яндексом» и Flowwow не состоялась, скорее всего, из-за разногласий в оценке стоимости компании и стратегии развития, считает гендиректор ИК «Инициатива» Алексей Гориславец. По словам собеседника “Ъ” в одной из консалтинговых компаний, в конце 2024 года Flowwow хотел продать примерно 20% акций в основном по модели cash-in, но частично и через cash-out. Общий оборот компании на тот момент составлял 18 млрд руб., выручка — 4,5 млрд руб., EBITDA — менее 1 млрд руб. Тогда, по словам собеседника “Ъ”, компания хотела продать долю в 20% примерно за 2 млрд руб. при общей оценке бизнеса в 11 млрд руб.

«Flowwow — нишевый маркетплейс, однако сегмент востребованный. С точки зрения операционных расходов затраты минимальные — только агрегация и передача заказа, а сборка и доставка на стороне селлера»,— говорит один из собеседников “Ъ” в консалтинге. Он оценивает бизнес по состоянию на 2026 год в 10–15 млрд руб.

Варвара Полонская