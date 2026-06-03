Музыка как искусство много столетий занимает одно из главенствующих мест в мировой культуре. Начиная с русской композиторской школы эпоха XX века создала множество примеров исторических и? музыкальных документов, свидетельствующих о существовании видов искусства, связанных с народным музицированием. К таким видам относились сценическое воплощение русской песни и искусство игры на русских народных инструментах. Именно это основополагающая часть национального академического исполнительского искусства России.



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Не так давно русские народные инструменты вошли в обиход профессиональной концертной эстрады. Еще в XVII веке домры, балалайки, гудки, гусли и многие другие инструменты считались «бесовскими». Царь Алексей Михайлович издал указ о вывозе и сожжении всех инструментов скоморохов, для полного очищения земли русской. Но спустя два столетия, в XIX веке, произошло возрождение народного инструментального искусства. Василий Андреев создал Великорусский оркестр, в состав которого входили возрожденные домры, балалайки и гусли. Со временем народные инструменты получили огромную популярность и за рубежом. Игра на домре, балалайке, гуслях, гармонике навсегда утвердилась как отдельный, самобытный и уникальный для мировой культуры вид искусства.

В XXI веке культурное развитие современного общества опирается на богатое наследие народного музыкального исполнительства. Инструменты народного оркестра вышли за рамки примитивизма, состоящего в исполнении частушек и хороводных напевов. На 2026 год насчитывается более 7 тыс. музыкальных учебных заведений, включая музыкальные колледжи и консерватории, в которых школьники и студенты осваивают мастерство игры на инструментах народного оркестра.

Актуальность такого обучения обусловлена в первую очередь стремлением сохранить традиции русского народа и ростом интереса к национальной идентичности. Россия — это яркая, самобытная страна с богатой историей и наследием. Так что сегодня звучание русских народных инструментов имеет цивилизационное значение для отечественной культуры.

Создается множество проектов, связанных с сохранением, популяризацией и актуализацией национального академического исполнительского искусства и народного творчества России. Например, Всероссийский фестиваль «Современная музыкальная карта России», впервые прошедший в сентябре 2025 года. Концертными исполнителями на нем были Государственный академический русский народный ансамбль (ГАРНА) «Россия» имени Л. Г. Зыкиной под управлением заслуженного артиста России Дмитрия Дмитриенко и этноколлективы страны.

В средствах массовой информации и на телевидении народные инструменты используются для создания национального колорита и музыкального сопровождения. Так, например, в 2014 году ГАРНА «Россия» имени Л. Г. Зыкиной принимал участие в звукозаписи к фильму «Отель Гранд Будапешт». Французский композитор Александр Деспла активно использовал балалайки, домры и баяны для придания картине уникальной атмосферы. Основными музыкальными темами были мотивы «Камаринской» и «Светит месяц». Заглавная тема финальных титров, записанная ансамблем, удостоилась премии «Оскар» в 2015 году.

Значение инструментальной народной музыки очень велико, поскольку музыкальные инструменты — носители культурно-исторической памяти народа. Через их звучание сохраняются и передаются традиции, обеспечивается преемственность между прошлым и настоящим. Музыкальное исполнительское искусство на народных инструментах выполняет не только художественную, но и образовательную функцию, что значительно повышает культурный уровень страны. Таким образом, народные инструменты выступают не в качестве архаичного элемента истории, а живой и развивающейся части современной культурной среды.

Елизавета Борисова