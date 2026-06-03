Фарфоровая летопись

С 30 мая по 13 сентября Главный штаб принимает выставку «Диалог сквозь века: скульптура Анатолия Данилова на ИФЗ». Талантливейший скульптор работает на предприятии почти 20 лет. Он искусно и филигранно выполняет наиболее сложные работы в жанре реалистической скульптуры, будь то полководческие портреты или этнографические миниатюры.

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Известны работы Данилова на балетную тему «Русская. Ульяна Лопаткина» и «Николай Цискаридзе», композиция «Мгновение до победы», отражающая динамичную сцену спортивного поединка, и серия из шести работ «Полководцы великих побед». Скульптуры мастера украшают коллекции Эрмитажа, известных российских и зарубежных музеев, частных собраний. Именно поэтому Анатолию Данилову доверили воссоздать, а впоследствии и продолжить серию скульптур «Народности России», работы из которой представлены на эрмитажной экспозиции. «Народности России» — масштабный проект Императорского фарфорового завода (ИФЗ), начало которому было положено еще на заре XX века по инициативе Николая II. Создателем композиций стал известный скульптор Павел Каменский. «Работа над воссозданием серии позволила мне глубже познакомиться с мастерством Каменского и взять на вооружение многие его приемы. Это помогло мне в дальнейшем при работе над серией “Народности. XXI век”, современным продолжением исторической серии, в которой представлены не вышедшие ранее скульптуры. Работа над таким проектом — огромная удача и настоящая честь для каждого скульптора», — рассказывает Анатолий Данилов. Как отмечает хранитель коллекции русского фарфора Государственного Эрмитажа Екатерина Хмельницкая, серия «Народности России» представляет огромную историческую ценность. Далеко не все этнографические артефакты дошли до наших дней, однако благодаря точности воспроизведения фигуры Каменского можно использовать в качестве «документа» для исследования национального состава России в начале ХХ века. Этот пример демонстрирует уникальность отечественной традиции фарфора, способного быть не просто художественным произведением, но и служить историческим свидетельством, не имеющим аналогов в европейской практике. Каменский успел создать только 74 скульптуры, хотя изначально планировалось 146: 73 народности в мужском и женском исполнении. Их отбирали, базируясь на последней переписи населения Российской империи 1897 года. При создании серии использовались материалы Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого и этнографического отдела Русского музея. За точностью воспроизведения костюмов и типажей строго следил академик Василий Радлов. Выпуск прервала революция 1917 года. После новые скульптуры не создавались. В 2007-м, к столетию с начала выпуска серии, на ИФЗ приступили к ее воссозданию. Проект растянулся на 12 лет. Работая с оригиналами из собрания Эрмитажа, скульпторы с точностью до мельчайших деталей воссоздали все фигуры. В 2019-м, к 275-летию ИФЗ, были изготовлены реплики всех 74 скульптур, выполненных во времена Николая II. Художники Анна Трофимова, Галина Белаш, Марина Никольская и Анатолий Данилов проделали колоссальную работу. Еще в 2012-м стартовал проект «Народности. Коллекция XXI», продолживший историческую линию. Первыми работами стали скульптурные изображения народностей Ямало-Ненецкого автономного округа: ненцев, селькупов и хантов. Коллекция была дополнена фарфоровыми скульптурами не только взрослых, но и детей. Потом появились парные фигуры казанских татар второй половины XIX века и «Вологодский мужчина» и «Вологодская женщина». Останавливаться на достигнутом ИФЗ не планирует: трудоемкая, но глубоко символичная серия пополняется. «Для нас реконструкция серии “Народности” и создание серии “Народности. XXI век” — ключевая миссия, которую во все времена исполнял завод. Мы хотим сохранить для будущих поколений историческое, культурное и этнографическое разнообразие нашей страны в фарфоре. Огромная заслуга в этом принадлежит Анатолию Данилову, талантливейшему скульптору, возродившему на заводе традицию реалистической скульптуры. Мы чрезвычайно рады, что именно Анатолия Государственный Эрмитаж удостоил особой чести — права провести персональную выставку в стенах Главного штаба»,— прокомментировала событие генеральный директор ИФЗ Татьяна Тылевич. Возвращаясь к выставке Анатолия Данилова, скажем, что ретроспектива подчеркивает многогранность его дарования. В экспозицию вошло более 70 произведений: военно-исторические композиции, балетная пластика, анималистическая скульптура. Мастер — преемник традиций пластики малых форм на старейшей фарфоровой мануфактуре страны. Его работы — живая история России, ее ценностей и ее народов.

Полина Корнилова