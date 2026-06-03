Кино как смысл выйти из дома

Открыть кинотеатр в России в 2025 году многим казалось шагом отважным, но сумасшедшим. Традиционные кинотеатры много лет в кризисе: посещаемость падает, остро ощущается дефицит контента и конкурировать со стримингами все сложнее. Когда мы придумывали Cinema Michele как часть большого проекта на Исаакиевской площади, мы понимали, что одной лишь возможности смотреть фильмы на большом экране зрителям недостаточно. Нам было важно придумать особенный опыт, дать гостям впечатления, ради которых хочется выйти из дома. Так в Cinema Michele мы решили соединить авторское кино, французскую традицию аперо и романтичный интерьер, который переносит в «Полночь в Париже». В такой атмосфере глубже осознаешь, что кино — это настоящее искусство.



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Мы видим, что традиция аперо полюбилась зрителям. Гости приходят к нам в кинобар за 45 минут до начала фильма на коктейли, пообщаться, настроиться на вечер. С бокалом можно расположиться в кресле, но во время сеанса бар не работает, чтобы не отвлекать от главного — кино.

Аперо — это возможность говорить о фильмах. Для нас важно сделать так, чтобы они не существовали в вакууме. Несколько раз в неделю мы проводим специальные события: начинаем сеанс с разговора зрителей с нашими гостями. Этой весной, например, Николай Солодников рассказывал о своей любви к Соррентино на премьере «Грации», Евгений Цыганов вспоминал о том, как создавался «Питер FM» в день двадцатилетия картины, а искусствовед Елизавета Зиновьева погрузила в визуальный контекст «Меланхолии» Триера.

Почему все это работает и зрители готовы покупать билеты за две недели до показа? Наверное, потому что для людей важна сама возможность на несколько часов погрузиться в особое пространство, в котором можно замедлить время, выключить телефон, забыть о рутине, побыть с самим собой и друзьями, помечтать, перенестись в миры, где возможно все. В Петербурге большая театральная традиция — кажется, у нас получилось соединить культуру хождения в кино и театр. На показах мы видим много стильных зрителей, для которых поход в кино стал событием, ради которого хочется наряжаться. Ну и согласитесь, смотреть Бергмана гораздо приятнее с бокалом хорошего вина, чем без него.

Зрительский отклик выражается не только в эмоциях, но и в цифрах. Мы открылись в октябре 2025 года и начиная с октября в рейтинге кинотеатров-однозальников России каждый месяц входим в тройку лидеров по сборам, несмотря на относительно небольшое количество мест: их всего 96.

От арт-мейнстрима до эстетского фестивального кино

Наш репертуар строится вокруг авторского кино. Это и арт-мейнстримные фильмы вроде взорвавших прокат «Марти Великолепного» и «Вот это драма!», и радикально эстетские фестивальные картины вроде «Воскрешения» Би Ганя, и, конечно, классика кино. Например, мы регулярно показываем «Сладкую жизнь» Феллини — и этот фильм всегда собирает полный зал, он буквально стал символом кинотеатра.

Нам самим нравится разное кино, поэтому мы позволяем себе экспериментировать с разными жанрами и даже форматами. С нетерпением ждем премьеру «Убить Билла: Кровавое дело целиком»: провести четыре с половиной часа за просмотром культовой дилогии Тарантино без цензуры — это точно вау-опыт.

Для нас очень важно поддерживать новое российское кино и открывать для зрителей дебютантов, а в этом году дебюты случились действительно мощные: это и «Картины дружеских связей» Сони Райзман (трогательные тридцатилетние москвичи, очень чуткое отражение «сейчас» и Александр Паль в одной из главных ролей), и «Здесь был Юра» Сергея Малкина с невероятной ролью Константина Хабенского, и предстоящие «Фейерверки днем» Нины Воловой.

Ограничения как стимул для поиска

Сейчас действительно сильно ощущается дефицит контента: часть фильмов не доходит до российского рынка из-за санкций, другие не получают прокатных удостоверений. Конечно, жаль пропускать новых Лантимоса и Уэса Андерсона, но мы показываем кино исключительно легально и хотим продолжать жить в правовом поле. Ограничения, впрочем, всегда стимулировали поиск новых решений, и для нас ограничения — это стимул придумывать собственные кураторские программы, вспоминать классное кино, которое не показывают другие кинотеатры, приглашать интересных спикеров — другими словами, создавать события из похода в кино. И радоваться, что эти события находят отклик у зрителей.