На курсе к победе: яхтенный лайфстайл и технологии North Sails

Все началось с одной куртки. Корни ее появления уходят в XVIII век — во времена голландских моряков, впервые создавших прочное шерстяное пальто для штормов Северного моря. Позже, в 70-х, оригинальная куртка «Сейлор» (Sailor) была разработана специально для океанских гонщиков: тех, кто проводит на воде не выходные, а месяцы. Сегодня она возрождается — с современными технологиями, облегченными материалами и той же легендарной морской прочностью. Это не просто одежда. Это часть истории, которую можно носить.



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North Sails начинался как производитель парусов — и по сей день остается единственным фешен-брендом в мире, за которым стоит реальная инженерная экспертиза в области мореплавания. Паруса North Sails использовались на победных яхтах Кубка Америки, в кругосветных гонках и океанских регатах с мировым именем.

Именно этот опыт — не маркетинговый, а технический — лежит в основе каждой куртки, ветровки и поло из коллекции бренда. Сегодня North Sails делает следующий шаг на российском рынке: бренд становится официальным партнером бизнес-регаты «Коммерсантъ» — парусных гонок для любителей, которые пройдут в четырех городах страны: Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Ярославле. Формат регаты создан для тех, кто чувствует притяжение воды, но не является профессиональным яхтсменом: предпринимателей, управленцев, людей, для которых море — это способ переключиться и почувствовать себя живым. Именно для них North Sails создает одежду уже больше полувека.

На каждой регате бренд представит собственный корнер с актуальной коллекцией, а команда North Sails выйдет на старт наравне с другими участниками. Потому что лучший способ рассказать об одежде для яхтинга — надеть ее и выйти в открытую воду.

Философия бренда сегодня строится на трех вещах: технологичности, устойчивом развитии и образе жизни у воды. North Sails первым в фешен-индустрии получил статус Ocean Positive: это означает реальную работу по защите и восстановлению мирового океана, а не декларации. Более 95% материалов в мужской и женской коллекциях изготовлены из переработанного сырья. За этим стоит убеждение: бренд, который живет морем, обязан его беречь.