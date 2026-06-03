От «Финансиста» до «Шамбалы сияющей»

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Главный врач клиник «Красивые люди» в Петербурге Елизавета Лесенко

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Любовь к книгам еще в детстве мне привила бабушка — учитель русского языка и литературы. С огромным интересом я слушала истории создания произведений, биографии авторов и размышляла над характерами героев. Одной из самых любимых книг юности стал «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова. Особенно откликались внутренние поиски Григория Печорина и его попытки понять себя и окружающий мир.

Студенческие годы в медицинском вузе были наполнены учебой: лекции, атласы, семинары. Но даже в этом ритме находилось место для чтения и изучения физиогномики: мне было интересно наблюдать связь внешности, характера и жизненного пути человека.

Позже, став руководителем, я погрузилась в изучение менеджмента и бизнес-процессов. Высокая ответственность и постоянное напряжение со временем привели к эмоциональному истощению. В тот период важной для меня стала книга Джона Кехо «Подсознание может все». Я не просто читала ее, а конспектировала и старалась применять идеи в жизни. Эта книга помогла мне по-новому посмотреть на внутреннюю опору и отношение к трудностям. До сих пор иногда возвращаюсь к ней в моменты, когда хочется восстановить силы и обрести спокойствие.

Дизайнер, основательница бренда Latrika Леся Никонова

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«Шамбала сияющая» для меня не просто книга. Это опыт, который я проживала прямо во время чтения. Последние месяцы я глубоко погружена в наследие Николая и Елены Рерих, была на Алтае, в их доме-музее — и, возможно, поэтому эта книга так сильно меня задела. Но дело не только в этом. Я чувствовала, как текст меняет мое состояние: как слова проникают не только в голову, но и в тело, влияет на самоощущение.

Очень тронуло, как тонко в книге раскрыта тема красоты и этики. Не внешней, а настоящей — как внутреннего качества человека. Там есть момент про мужчину, который не мог позволить себе коллекционировать картины и десять лет собирал эскизы. Для меня в этом столько достоинства, столько тихой любви к красоте. Это очень зацепило. И я поймала себя на мысли, насколько сейчас важно об этом помнить. В мире, где многое измеряется скоростью, успехом и внешними атрибутами, такие смыслы звучат особенно чисто. Для меня эта книга словно настольная. Та, к которой хочется возвращаться не за ответами, а за состоянием — чтобы заново настраивать себя изнутри.

Директор благотворительного фонда «Острова» Ольга Нестерук

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Когда меня спрашивают о книгах, первым делом вспоминаю «1913. Лето целого века» Флориана Иллиеса. Я читала ее в оригинале на немецком и была под впечатлением полгода. Автор умещает в одном предложении и факт, и действие, и описание: его язык изящный и лаконичный. Это книга о том, как личность творит свою историю, но одновременно попадает в жернова событий. Рекомендую всем, кто ценит исторический опыт.

Однако по внутренней ценности на первом месте работы Антония Сурожского и святителя Луки Войно-Ясенецкого. Оба были священниками и врачами, жили в XX веке, служили военными докторами. Их размышления о теле, душе и духе мне посоветовали врачи. Книга Сурожского называется «Жизнь. Болезнь. Смерть». А автобиография святителя Луки — «Я полюбил страдание». Это удивительно светлое чтение о быте в ссылке, о родительском укладе и воспитании детей. В сложные моменты я хожу за утешением именно к ним.

Третья книга — «Пиши, сокращай». Она вышла лет десять назад, но до сих пор влияет на стиль моего письма. При случае дарю ее друзьям и получаю благодарности. Полезный практикум для всех, кто работает со смыслами и речью.

И наконец, «Черный лебедь» Нассима Талеба. Бросила ее при первом прочтении, но со второго захода она помогла сформировать мое отношение к неопределенности. Для меня как руководителя это приятное размышление о границе контролируемого и того, что невозможно спрогнозировать.

Совладелец Fizika Development Александр Кравцов

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Для меня одна из значимых книг — «Бегущий в потоке. Как получать удовольствие от спорта и улучшать результаты» Михая Чиксентмихаи, Филипа Латтера и Кристин Вайнкауфф Дюрансо. Мне эта книга близка, так как я всю жизнь занимаюсь спортом, самыми разными дисциплинами. При этом спорт здесь скорее необходимое условие для погружения в состояние потока, чем просто фон. Книга полностью посвящена тому особому ощущению, когда человек полностью включен в процесс, действует с максимальной концентрацией и при этом получает настоящее удовольствие от того, что делает. Мне близка сама идея, что высокие результаты рождаются не только из дисциплины и усилий, но и из умения находить внутренний баланс, интерес и осознанность в своем деле.

В девелопменте это особенно важно: большие проекты требуют не только стратегии и расчета, но и способности долго сохранять вовлеченность, не теряя энергии и смысла. Да, местами книга довольно «достигаторская», местами чувствуется перебор «инфоцыганства», но, если убрать внешнюю оболочку, внутри остается очень полезная мысль: настоящее качество жизни и работы появляется тогда, когда ты умеешь быть в процессе, а не только в ожидании результата. Именно к этому я сам стараюсь возвращаться и в бизнесе, и в повседневной жизни.

Владелица и бренд-шеф проекта Par Michele Gastronomie Карима Уразбаева

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Выбор книг не всегда обусловлен нашим желанием. Чаще это мода, навязанная маркетингом издательских домов. Вечный поиск «своей книги» приводит к бесконечному удовольствию, которое принадлежит только вам. Эдакий интеллектуальный эгоизм.

Мое отношение к жизни во многом формировалось благодаря творчеству Рэя Брэдбери. Например, рассказ «Все лето в один день» о детской жестокости — в юности я пропускала аналогию через себя, что помогло выстроить отношения с людьми в эмпатии и передать дальше через поколения.

«Маленький принц» Антуана Сент-Экзюпери: три разных Каримы в разном возрасте читали эту книгу. Понимание все глубже укореняло грусть от безысходности и вечность в осознании потери. Но именно это состояние дает надежду на жизнь.

Книга Жауме Кабре «Я исповедуюсь»: три жизни, три эпохи, сплетенные воедино. Пока есть память, мы существуем. Именно память делает нас людьми, создает и передает смыслы последующему поколению. Этнически это для меня особо тонкая книга, глубоко просочившаяся в мои мысли.

«Бизнес в стиле фанк» — эта книга, вышедшая в 2000 году, повлияла на многих в предпринимательской среде в России. До сих пор не утратив смысл, она дает мощный рывок и осознание, что не всегда стоит быть как все и «бегать со всеми на одном стадионе». Название произведения отображает подачу. Спустя много лет я осознала, что мой путь и путь многих успешных рядом строился по тем же алгоритмам. Эта книга для моего поколения в целом до сих пор актуальна. Бренд — это религия. Риск — это респект. Время — новая валюта.

Директор футбольного клуба «Зенит» по ВИП- и розничным продажам Илья Шадхан

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«Книга — великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться», — писал Александр Блок. Вопрос про любимую книгу всегда очень сложный потому, что, как мне кажется, у читающего человека одной любимой книги быть не может: невозможно не назвать российскую и мировую классику, не сказать про профессиональную литературу…Но если вопрос поставлен именно так, то я назову роман Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», который я прочитал несколько лет назад. Эта книга оказала на меня большое влияние и заставила по-другому взглянуть на многие вещи, ведь в ней затрагиваются такие важные и фундаментальные темы, как самореализация, принесение пользы обществу, личная ответственность, роль руководителя и принятие непростых решений, отношение к богатству и роль капитализма в современной жизни и, конечно, личное счастье.

В качестве любимой цитаты из романа я бы хотел привести эти слова: «Каждый волен подниматься так высоко, как хочет или может, но только уровень его мышления определяет ту ступень, на которую он перейдет».

Идеолог и шеф-кондитер кафе «Круч» Марина Круч

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Есть книги, которые читаешь — и понимаешь, что внутри что-то необратимо изменилось. «Дюна» Фрэнка Герберта — одна из таких. Это не просто фантастика о далекой пустынной планете. Это многоуровневый роман о власти, экологии, вере и цене лидерства. Герберт показывает: тот, кто приходит как мессия, несет с собой не только спасение, но и разрушение. Эта мысль не отпускает. В мире, где культ личности по-прежнему определяет историю, «Дюна» читается как предупреждение и как учебник одновременно.

Лермонтов — совсем другое. «Герой нашего времени» я перечитывала несколько раз, и каждый раз Печорин оказывался другим: то невыносимым, то пронзительно узнаваемым. Лермонтов написал портрет человека, который все понимает про себя — и именно поэтому не может измениться. Это очень современная история о рефлексии как ловушке.

Из Тургенева — «Отцы и дети». Базаров когда-то казался мне героем. Потом — трагической фигурой. Тургенев умеет показать, как убеждения, доведенные до абсолюта, разрушают живое. И как между поколениями — при всем несходстве — больше общего, чем кажется в моменте конфликта.

Все три книги — о людях, которые не вписываются в свое время. Может быть, именно поэтому они так точно описывают наше.

Основатель и руководитель архитектурной и дизайн-студии OVOBUREAU Наре Наринян

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Книга, которая навсегда изменила меня, — «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза. Я прочитала ее в десятом классе буквально на одном дыхании. Помню, как меня даже выгнали с урока, потому что я не могла оторваться и дочитывала последние страницы.

Для меня эта книга всегда была не только про интеллект или эксперимент над человеком. В первую очередь — про одиночество и про то, насколько человеку важно быть понятым и нужным. Главный герой проходит путь от человека, который почти ничего не понимает о себе и мире вокруг, до гения, который начинает видеть и чувствовать слишком многое. Но ни одно из этих состояний так и не делает его по-настоящему счастливым.

Наверное, именно после этой книги я начала внимательнее смотреть по сторонам и замечать то, мимо чего многие проходят в спешке: чужую боль, страх или просьбу о помощи. Она научила меня понимать, что жизнь редко про статус, интеллект или достижения. Скорее — про способность чувствовать, любить людей рядом и радоваться даже очень маленьким вещам.

Еще одна книга, к которой я периодически возвращаюсь, — «Письма Баламута» Клайва Льюиса. Она помогла мне глубже понять человеческую природу: внутренние слабости, страхи, самообман и мотивы, которые часто управляют людьми незаметно для них самих. И наверное, чуть лучше понять не только окружающих, но и саму себя.

Бренд-шеф и сооснователь ресторана MON CHOUCHOU и винного бара ZAZAZU Дмитрий Решетников

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Для меня книги стали важной частью жизненной философии. Одной из первых сильное впечатление произвела книга Робина Шармы «Монах, который продал свой "Феррари"». Прочитал ее еще в студенческие годы, и она повлияла на мое отношение ко времени, дисциплине и саморазвитию. Позже это впечатление закрепила книга «Клуб "5 часов утра"» — идея ранних подъемов и насыщенного дня оказалась мне особенно близка.

Особое место занимает «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса — история о свободе, путешествиях и поиске себя. Роман совпал с моим личным опытом: я несколько месяцев жил в Индии и путешествовал по ней, поэтому атмосфера книги оказалась для меня очень узнаваемой и близкой.

Среди книг, повлиявших на мои взгляды, также «Финансист» Теодора Драйзера — история о характере, амбициях и цене успеха. Из русской классики я особенно выделяю Достоевского, Пушкина и Чехова. В этих авторах мне близки глубина человеческих переживаний, точность наблюдений и тонкое понимание людей. Именно такие книги, я уверен, помогают лучше чувствовать жизнь и людей вокруг.

Записала Галина Столярова