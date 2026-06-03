Крыша, музыка, счастье

Атмосферная крыша, расположенная на Кожевенной линии Васильевского острова, давно перестала быть просто концертным залом, превратившись в настоящий символ петербургского лета, где соленый бриз Финского залива смешивается с драйвом живой музыки и криками чаек. Площадка объединяет основной зал, ресторан и бар. Здесь музыка, воздух и вид на воду складываются в упоительное ощущение свободы, ради которого тысячи людей каждое лето готовы подниматься на высоту бывших промышленных корпусов, ставших центром современной городской культуры.

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В 2026 году концертная программа ROOF PLACE впечатляет разнообразием, объединяя под своей эгидой самых актуальных поп-артистов, икон стиля и признанных легенд отечественного рока. В течение теплого сезона здесь выступит группа t.A.T.u., чье возвращение на сцену всегда становится сенсацией, а также энергичный Niletto, задающий тренды современной танцевальной музыки.

Свою порцию нежности и мощного вокала подарят «Моя Мишель» и Ёлка, а Владимир Пресняков наполнит пространство качественным олдскульным драйвом. Также в лайнапе сезона заявлены самобытный Сироткин, концептуальные «Ундервуд», загадочная Линда, фолк-роковые «Калинов мост» и монументальный Вячеслав Бутусов с проектом «Орден Славы». Каждый из этих артистов обладает особенной эстетикой исполнения, что превращает обычный летний вечер в масштабное событие, которое надолго остается в памяти зрителей.

Украшением летнего календаря станет выступление группы «Танцы минус», которое запланировано на 9 июня. Коллектив по праву считается одним из самых «петербургских» по исполнительской манере: их музыка резонирует с меланхоличным и одновременно дерзким характером Северной столицы.

Бессменный лидер группы Вячеслав Петкун, известный не только своим глубоким голосом, но и яркой харизмой, умеет создавать на сцене магию, которая заставляет тысячи людей петь в унисон. Группа, ставшая культовой еще в конце девяностых, продолжает выпускать материал, который звучит актуально и свежо, сохраняя при этом тот самый фирменный интеллектуальный рок-н-ролльный драйв. Хиты «Город», «Цветут цветы» или «Половинка» в декорациях заходящего над заливом солнца — это обязательный пункт программы для каждого, кто хочет почувствовать истинный дух Петербурга. Музыканты умеют превратить концерт в глубокий диалог со слушателем, где каждое слово находит отклик в сердце.

Эстафету музыкального праздника 30 июля подхватит группа «Чайф», чей приезд на берега Невы всегда гарантирует невероятно теплую и душевную атмосферу. Уральские легенды рока во главе с Владимиром Шахриным и Владимиром Бегуновым привезут на ROOF PLACE свое знаменитое «оранжевое настроение», которое способно согреть даже в самый ветреный петербургский вечер. «Чайф» — это редкий пример группы, которая за десятилетия на сцене не растеряла искренности и юношеского задора. Песни коллектива знают наизусть представители нескольких поколений, а его умение превращать огромную площадку в уютные дружеские посиделки делает концерты на крыше по-настоящему особенными. Когда над Финским заливом зазвучат аккорды «Никто не услышит» или «Аргентина — Ямайка 5:0», станет ясно, что настоящая рок-музыка не имеет границ и возраста: она объединяет всех присутствующих в едином порыве радости и светлой грусти.

19 августа на сцену выйдет Дима Билан — артист, статус которого на российской сцене сложно переоценить. Пройдя путь от молодежного поп-идола до единственного российского победителя «Евровидения» и наставника главных музыкальных шоу страны, Билан превратился в звезду мирового уровня. Его живые выступления — это всегда знак высшего качества: безупречный вокал, сложная хореография и невероятная самоотдача. Дима обладает редким даром чувствовать аудиторию и проживать каждую песню как маленькую жизнь, будь то драйвовый танцевальный трек или проникновенная баллада. Его профессионализм и умение создавать шоу даже в минималистичных декорациях открытого пространства делают этот концерт одним из самых ожидаемых событий сезона. Наблюдать за тем, как один из самых техничных вокалистов страны выступает на фоне заходящего летнего солнца, — эстетическое удовольствие высшей пробы.

В пространстве ROOF PLACE музыка перестает быть просто развлекательным звуковым фоном и становится частью ландшафта, где историческая промышленная архитектура «Брусницына» встречается с умиротворяющей бесконечностью залива. Здесь легко и приятно забыть о суете мегаполиса, вдохнуть полной грудью морской воздух и просто быть собой. Каждое событие на одной из самых популярных и точно самой музыкальной крыше города — это обещание счастливых моментов неуловимого петербургского лета.

Татьяна Троянская