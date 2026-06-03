Мелодии над городом

Летний сезон в Петербурге официально начинается не с календаря, а с первого аккорда над Финским заливом. Честь дать старт музыкальному марафону в 2026 году выпала одному из самых стильных и техничных артистов современности — Markul.

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Марк — особенный представитель современной российской музыкальной индустрии, сумевший объединить в своих композициях качественный хип-хоп, мелодичный поп и почти кинематографичную атмосферу. Его путь от лондонского андеграунда до стадионных туров — это история об искренности, перфекционизме и безграничной любви к музыке. Каждый его трек, от лиричной Fata Morgana до драйвового Zima Blue, становится хитом благодаря безупречному звучанию и честным текстам. Открывать лето под ритмы Markul на фоне заката — красивый и вдохновляющий способ задать правильный вайб всему сезону.

Что скрывается за названием ROOF FEST? Перед нами не просто серия концертов, а настоящий символ городского лета, который появился на невских берегах в 2012 году. Концепцию проекта его создатели формулируют как «музыка над городом». Это событие, которое превращает обычный вечер в кинокадр. Концерты проходят на открытой крыше площадки ROOF PLACE на Кожевенной линии Васильевского острова. Прямо перед вами уходящий за горизонт Финский залив, ванты моста, теплые краски закатного солнца и никаких тесных стен клубов — только морской бриз, петербургская романтика и ощущение свободы.

За годы своей истории фестиваль принял сотни артистов от Леонида Агутина до Дианы Арбениной. Для петербуржцев поход на «Руф» превратился в обязательный и любимый летний ритуал. Здесь провожают белые ночи, танцуют под звездами и чувствуют, как бьется пульс города. В июне 2026 года программа обещает быть особенно впечатляющей.

Ёлка: искренность и свет

Спустя всего три дня после открытия, 10 июня, на сцену выйдет одна из самых ярких и искренних певиц — Ёлка. Ее выступления — редкий для современной российской сцены синтез безупречного вокала и удивительной человеческой теплоты. Ёлка обладает особенным даром: умением нравиться практически всем. Она начинала с альтернативных треков под попечительством Влада Валова, но настоящий прорыв случился в начале 2010-х годов. Хиты «Прованс» и «На большом воздушном шаре» сделали ее главной поп-дивой страны, но она никогда не оставалась в рамках простого мейнстрима. Ее музыка — это тонкий микс соула, ритм-энд-блюза и качественной поп-музыки. На крыше ее песни «Около тебя», «Грею счастье» и «Мир открывается» звучат максимально естественно и, как всегда, искренне. Это музыка для тех, кто ценит светлые эмоции и глубокий смысл.

Группа «Диктофон»: рок-н-ролльный шик

25 июня атмосфера сменится на более дерзкую и одновременно меланхоличную. Перед публикой выступит группа «Диктофон» под руководством харизматичного Антона Макарова. Их называют главными адептами «нового ретро» и «романтического панка». Группа появилась в подмосковном Жуковском и моментально влюбила в себя критиков. Стиль коллектива — это коктейль из эстетики 60-х, драйва панк-рока и поэтичности русского рока в духе группы «Кино». Антон Макаров, обладающий бархатным низким тембром, превращает каждое шоу в театрализованное действо. Эти композиции идеально подходят для тех, кто любит черно-белое кино, винтажные гитары и тексты с двойным дном. На крыше «Диктофон» создаст атмосферу утонченного нуара, которая точно придется по вкусу настоящим стилягам и модницам.

«Моя Мишель»: танцы на краю лета

Финал июня на ROOF FEST 27 и 28 июня — это двойной праздник с группой «Моя Мишель». Она находится на пике популярности, поэтому одного концерта для всех желающих встретиться с любимым коллективом просто не хватит. Вокалистка Татьяна Ткачук создала авторский стиль, который импонирует самой широкой аудитории, — «танцевальный поп с человеческим лицом». Путь группы от благовещенского андеграунда до главных наград страны (группа года по версии премий «Новое Радио Awards» и «Виктория») впечатляет. Треки «Пташка» и «Зима в сердце» стали настоящими гимнами последних лет, возглавив сразу несколько престижных чартов. Последний альбом «Ангелы и не очень» — это манифест современной искренности, упакованный в модный синти-поп и электро-рок. Концерт на фоне залива станет вдохновляющей декорацией для представленных музыкантами пронзительных историй о чувствах и надежде.

Июньские концерты ROOF FEST задуманы как приглашение наслаждаться летом на всю катушку. И действительно, от хип-хоп-открытия с Markul до танцев с «Моей Мишель» — каждый найдет свой повод подняться на крышу.

Татьяна Троянская