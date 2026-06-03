Несгораемые ресурсы

Основанный в Афинах в 1979 году фармацевтами Никосом и Ники Кутсианасами, бренд Apivita (в переводе с латыни apis — «пчела» и vita — «жизнь») поставил на службу красоте целительный потенциал природы. Натуральные средства ухода за лицом, телом и волосами создаются на основе продуктов пчеловодства и растений, встречающихся в Греции. Скоро полвека, как марка поддерживает статус флагмана благодаря сочетаниям прополиса, меда, пчелиного воска и маточного молочка с растительными экстрактами.

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«Мое любимое масло»— новый ритуал красоты для лица, тела и волос. Универсальная новинка многофункциональна: она одновременно обеспечивает интенсивное питание, увлажнение, восстановление и защиту. Средство смягчает даже обезвоженные участки, а также делает послушными пушистые и вьющиеся волосы, добавляя им блеска. Сухое масло солнечно-медового цвета сразу впитывается, не оставляя ощущения жирности.

Опираясь на почти полувековой опыт применения продуктов пчеловодства и природных экстрактов, лаборатории Apivita разработали инновационную формулу на основе мощных натуральных компонентов. Прополис в липосомах, один из самых действенных природных антиоксидантов, усиливает защиту кожи и дарит ей приятный оттенок. Высокая концентрация сквалана, компонента, идентичного липидам кожи, глубоко увлажняет и восстанавливает гидролипидный барьер кожи и волос, а коктейль из шести ценных масел: растительных (подсолнуха, оливок и сливы) и эфирных (розы, зеленого мандарина и грейпфрута) —создает эффект атласного сияния и ощущение роскошной текстуры.

Дерматологические лаборатории Uriage представили гамму «Розельян». Она состоит из очищающих, ухаживающих и солнцезащитных продуктов, которые дополняют действие друг друга и позволяют выстроить комплексную систему ухода за чувствительной кожей, склонной к покраснениям, куперозу и розацеа. Благодаря успокаивающим дерматологическим компонентам средства линии «Розельян» воздействуют как на кожный, так и на иммунный барьер. Разглаживающая, корректирующая сыворотка против покраснений сочетает действие, направленные на уменьшение признаков покраснения и на борьбу с преждевременным старением: обезвоженностью, неровным тоном и морщинами.

Для сыворотки «Розельян» эксперты Uriage отобрали ингредиенты с успокаивающим и антиоксидантным действием, замедляющие старение и одновременно защищающие клетки кожи от хронического воспаления. В основе формулы два эксклюзивных запатентованных комплекса, которые успокаивают кожу и усиливают ее естественные защитные механизмы. Комплекс SK5R блокирует воспалительные реакции, способствуя уменьшению покраснений. TLR2-Regul укрепляет иммунный барьер и тем самым повышает устойчивость кожи к внешним раздражителям. Легкий зеленовато-голубой оттенок нейтрализует покраснения и делает их менее видимыми.

В год своего 70-летия бренд Babor представил новинки в профессиональной космецевтической линии ухода Doctor Babor Pro. Линия создана для подготовки и реабилитации кожи до и после эстетических и аппаратных процедур. На каждом этапе, от мягкого очищения, тонизации, масок и сывороток до кремов, идет работа с сохранением долголетия и здоровья кожи.

Инновация в этой линии — тройная защита от свободных радикалов. Средства содержат три pro-активатора маркеров молодости кожи: экзосомы, стимулирующие клеточную коммуникацию, белки долголетия, сиртуины и кофермент NAD?, играющий ключевую роль в выработке клеточной энергии и процессах регенерации.

Комплексный подход обеспечивается за счет комбинации программ домашнего ухода, протоколов процедур Babor Expert Method и сочетанных аппаратных методик.

Новые продукты и протоколы перезапускают естественные механизмы кожи в соответствии с целями ухода. Экзосомы, микроскопические внеклеточные пузырьки-везикулы, облегчают течение этого естественного диалога между отдельными клетками, играя важную роль в восстановлении и поддержании молодости кожи. Сиртуины, известные как белки долголетия, помогают держать под контролем процессы старения, сохраняя молодость клеток. Они адресно стимулируют выработку коллагена и эластина — фундаментальных структурных белков для активной коррекции морщин, повышения плотности и эластичности кожи.

NAD+ — один из ключевых коферментов человеческого организма, обеспечивающий клеточное обновление кожи, ее защиту от преждевременного старения и сохранение эластичности.

Бренд Thim пополнил коллекцию ухода для лица двумя продуктами. Первый — увлажняющая сыворотка, которая стимулирует регенерацию клеток, глубоко увлажняет, повышает упругость и эластичность кожи. Благодаря комплексному действию активных компонентов средство заметно улучшает текстуру кожи, выравнивает тон, разглаживает несовершенства и возвращает здоровое сияние. Созданная на основе веганского низкомолекулярного полидезоксирибонуклеотида (PDRN) дамасской розы и 11 видов гиалуроновой кислоты, сыворотка восполняет влагу изнутри, возвращая коже жизненную силу, восстанавливая видимый объем и эластичность даже самой обезвоженной кожи.

Действие сыворотки направлено на устранение несовершенств и уменьшение видимости пигментных пятен как на поверхности, так и в глубине кожи. Она оживляет тусклую кожу, возвращает ей естественное, природное сияние, а также улучшает текстуру и придает ей шелковистую гладкость. Деликатная веганская формула подходит даже самой чувствительной коже и идеальна для ежедневного применения.

Второй продукт — омолаживающий крем — дарит интенсивное и длительное увлажнение, восстанавливает эластичность, помогает уменьшить видимость морщин, выравнивает тон кожи и возвращает ей сияние. В основу крема лег комплекс активных ингредиентов: веганский PDRN дамасской розы — мощный регенерирующий компонент, который ускоряет восстановление кожи, увеличивает ее плотность, снижает воспаления и замедляет процессы старения.

Эпидермальный фактор роста (EGF) — пептид, который стимулирует естественное обновление клеток, выработку коллагена и эластина, повышает упругость, осветляет пигментацию и восстанавливает здоровое сияние кожи. Текстура крема позволяет ему таять при прикосновении, мягко распределяться и быстро впитываться, интенсивно восполняя нехватку влаги и оставляя чувство комфорта.

Бренд Sibirbotaniq создал солнцезащитные средства, которые подходят даже для детской кожи. В линейку вошли натуральный солнцезащитный крем SPF30, легкий крем-гель с ламинарией SPF30 и пептидный СС-крем SPF20, который выравнивает тон и защищает от пигментации. Все продукты линейки используют только физические фильтры: диоксид титана и оксид цинка. В отличие от химических фильтров, которые проникают в кровоток и могут вызывать эндокринные нарушения, физические не впитываются в кожу, а создают на ее поверхности отражающий щит. Это позволяет избежать раздражения и аллергических реакций и не требует повторного нанесения после купания.

«Для меня нанести солнцезащитный крем — это обязательный ритуал, как почистить зубы, но долгое время я не могла найти средство, которое было бы одновременно эффективным, безопасным и приятным в использовании. Поэтому мы создали свою линейку — только на физических фильтрах, с ухаживающими компонентами и разными текстурами под любой тип кожи. А также добавили миниатюры, чтобы SPF всегда был под рукой»,— комментирует концепцию линии основательница бренда Анна Поллер.

Новый нежный и воздушный крем-мусс для умывания «Про-Коллаген» от Elemis сочетает в себе трио высокоэффективных увлажняющих ингредиентов с шелковистой текстурой, делая кожу мягкой, гладкой и здоровой. Клинически доказано, что средство повышает ее увлажненность более чем на 100% уже после первого применения. Эффективная формула с легкостью удаляет загрязнения, макияж и солнцезащитный крем, не повреждая и не пересушивая кожу.

Каждый аромат Vranjes Firenze погружает в атмосферу едва уловимого мгновения, которое изменяется, движется и оживает, отражаясь в цветах, текстурах, звуках, запахах и видениях. Новая коллекция Eau de Parfum Florence in Translation запечатлела истории и эмоции, размывающие границы, и жесткие, четкие линии. Эти истории рассказаны через палитру итальянских слов, и каждый может их прочувствовать и понять, несмотря на сложности перевода.

Название композиции Tintinnio [tintin?nio] подарил звон коктейльных бокалов, раздающийся в кругу друзей и близких во время приятной встречи или праздника. Последние лучи уходящего солнца проходят сквозь стекло этих сосудов, разливаясь яркими отблесками света. Звон бокалов сопровождается смехом и разговорами — оживленным шумом террасы. Искрящийся цитрусовый букет раскрывается горьковатым апельсином и сочным сицилийским мандарином, которые наполняют воздух свежестью и солнечным светом. Дополняют картину легкие травяные акценты красного тимьяна. Теплый и мягкий виргинский кедр окутывает композицию, создавая бархатистый шлейф, который плавно раскрывается нотами корицы и пачули, добавляя глубину и загадочность.

Мария Блохина