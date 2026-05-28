Пресс-секретарь Каллас назвала ошибкой ее слова об эвакуации послов США из Киева

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила об эвакуации дипломатов США из Киева из-за «недоразумения, которое со временем прояснилось». Об этом сказала ее пресс-секретарь Анитта Хиппер. Так госпожа Хиппер прокомментировала заявление представителя ЕС после того, как посольство США в Киеве его опровергло.

«Как мы уже заявляли ранее, нет намерения закрывать наши посольства или покидать Киев. И у нас нет никаких указаний на то, что это делают наши партнеры. То есть это было недоразумение, которое со временем прояснилось»,— сказала Анитта Хиппер журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Сегодня перед началом неформального совещания министров иностранных дел стран ЕС Кая Каллас заявила, что европейские дипломаты не собираются покидать Киев. До этого МИД России предупредил об ударе по военным объектам в Киеве и призвал иностранцев эвакуироваться из города. «Европейцы остаются, уходит Америка»,— заявила госпожа Каллас.

25 мая МИД России заявил, что российская армия готовится нанести удары по местам производства и программирования беспилотников ВСУ, а также по «центрам принятия решений и командным пунктам» в Киеве. В министерстве назвали это ответом на удар ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР.