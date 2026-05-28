Детская смертность от рака в России снизилась более чем на 5% с 2022 года

С 2022 года детская смертность от онкологических заболеваний в России снизилась более чем на 5%. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Это очень хороший результат. В 2025 году показатель общей заболеваемости составил 12,1 на 100 тыс. детского населения»,— сказал министр (цитата по ТАСС).

Глава Минздрава отметил, что среди онкозаболеваний у детей чаще всего встречается лимфома. Он подчеркнул, что принятые государством меры позволили России выйти на среднеевропейские показатели, что отражает рост возможностей диагностики и доступности современных методов лечения. Как заявил министр, с момента постановки диагноза до начала стационарного лечения детей, больных раком, проходят «буквально считаные дни».

В феврале 2025 года замминистра здравоохранения Евгения Котова заявляла, что российским врачам удается спасти более 83% больных раком детей. По некоторым видам рака этот показатель достигает 98–99%, заявила госпожа Котова. Она добавила, что за последние шесть лет на 20% выросло количество трансплантаций костного мозга у детей.