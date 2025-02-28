Минздрав: более 83% детей с онкологическими заболеваниями удается спасти

Замминистра здравоохранения Евгения Котова сообщила, что российским врачам удается спасти более 83% больных раком детей. По некоторым видам рака этот показатель достигает 98–99%, заявила госпожа Котова. Она добавила, что за последние шесть лет на 20% выросло количество трансплантаций костного мозга у детей.

Выступая на конгрессе педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии», госпожа Котова отметила, что российским специалистам также удалось достичь успехов в области детской кардиологии. По ее словам, которые приводит «РИА Новости», сейчас практически нет таких видов врожденных пороков, которые не могли бы вылечить российские врачи.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире каждый год у 400 тыс. детей и подростков развивается рак. К наиболее распространенным видам рака у детей относятся лейкемия, опухоли головного мозга, нейробластома и опухоль Вильмса. Согласно официальным данным Минздрава, ежегодно в России выявляется около 3–4 тыс. детей с онкологическими и гематологическими диагнозами. Под наблюдением в онкологических учреждениях в 2019 году находились 27 896 пациентов в возрасте от рождения до 17 лет (статистика не включает пациентов с онкогематологией, а это примерно две трети всех детских диагнозов).

Полина Мотызлевская