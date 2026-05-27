Зеленский обратился к Трампу из-за нехватки средств ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил американскому коллеге Дональду Трампу об «усугубляющейся нехватке» средств противовоздушной обороны ВСУ. Украинский президент запросил у США дополнительные поставки ракет Patriot PAC-3 и других вооружений. Копию письма опубликовали The Kyiv Independent и журналист Axios Барак Равид.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

«Когда речь идет о противоракетной обороне, мы полагаемся на наших друзей. Когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты»,— указано в письме господина Зеленского. По его словам, темпы поставок вооружений по программе PURL («Перечень приоритетных потребностей Украины») «больше не соответствуют реальной угрозе».

По информации источника The Kyiv Independent, посол Украины в США Ольга Стефанишина направила письмо в Белый дом, а также спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса.

Программа PURL предполагает, что США не поставляют оружие напрямую Украине. Вооружения закупают страны НАТО, после чего направляют их украинской стороне. Проект был запущен в августе 2025 года.