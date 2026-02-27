Петербургская фирма отреставрирует церковь XIX века в Липецкой области за 99 млн

Министерство культуры РФ определило подрядчика для продолжения реставрации и сохранения объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Церковь Сретенская» в селе Теплое Данковского района Липецкой области (улица Лебедянская, 40). Здание церкви было построено в 1859 году. Петербургское ООО «Спецреставрация» согласилось выполнить работы по максимальной цене контракта — 99 млн руб. Других заявок на торги не поступило. Информация была опубликована на портале госзакупок.

По данным Rusprofile, ООО «Спецреставрация» зарегистрировали в Санкт-Петербурге в октябре 2017 года. Компания работает в сфере разработки строительных проектов и имеет лицензию на деятельность по сохранению ОКН. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Генеральным директором с апреля 2022-го является Сергей Кунак. Учредителями выступают Артем Шарыкин и Наталья Кунак с равными долями по 50%. В 2024 году выручка ООО «Спецреставрация» составила 115,9 млн руб., что на 44,7% ниже показателя 2023 года (209,4 млн). Чистая прибыль также снизилась — с 36 до 14,9 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», фирме предстоит провести демонтажные работы, отремонтировать кровлю, колокольню, облицевать стены, отреставрировать средний храм, придел, апсиду, укрепить кресты и конструкцию башни. Завершить работы необходимо до 30 сентября 2027 года.

Сегодня также сообщалось, что единственным участником и победителем конкурса на продолжение реставрации ОКН регионального значения «Мариинская гимназия» на проспекте Революции в Воронеже (известен как Дом офицеров) стало московское ООО «Культреставрация». Контракт достался фирме по начальной цене 300 млн руб.

Денис Данилов