Петербургский международный экономический форум, военно-морской салон и премия «Твердые Знаки»

Современные экономические проблемы, стоящие перед Россией и миром; инновации, которые лягут в основу программ по совершенствованию юридического законодательства; технологии и экология, меняющие стандарты жизни в Петербурге и Ленинградской области,— эти и другие темы в ежемесячном обзоре деловых мероприятий, которые состоятся в нашем городе.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» пройдет одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире — Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Форум проходит ежегодно, начиная с 1997 года. С 2006 года он проводится под патронатом и при участии президента Российской Федерации.

ПМЭФ зарекомендовал себя в качестве ключевого глобального мероприятия, на котором в прикладном ключе обсуждаются современные экономические проблемы, стоящие перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом, принимаются практические решения, запускаются инновационные масштабные проекты и получают реальные очертания новые подходы к адаптации мировой экономики к современным условиям.

В 2025 году участие в форуме приняли 24 200 человек из 144 стран. Форум собрал на своей площадке около 8700 представителей российского и иностранного бизнеса. По итогам его работы было подписано 1084 соглашения на общую сумму 6,481 трлн рублей, и это лишь соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной.

В Кронштадте на площадке конгрессно-выставочного центра на территории Музея военно-морской славы с 10 по 14 июня пройдет Международный военно-морской салон «ФЛОТ». Салон вновь объединит в Кронштадте представителей ВМФ России и государственных структур, крупнейшие предприятия и ведущих экспертов отрасли, а также встретит зарубежные делегации из дружественных стран, создавая возможность для налаживания новых деловых связей и обмена опытом.

Тематика салона традиционно включает в себя кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации и связи, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру обеспечения, новые технологии и перспективные материалы. В его рамках запланирована обширная научно-деловая, демонстрационная и культурно-массовая программы.

11 июня в бизнес-центре Renaissance Pravda в рамках XIX конкурса «Доверие потребителя» состоится деловой завтрак «Комфортная среда. Как технологии и экология меняют стандарты жизни в Петербурге и Ленинградской области».

Ведущие эксперты сферы недвижимости обсудят следующие темы: редевелопмент промышленных зон как драйвер улучшения городской среды и концепция «15-минутного города» в условиях Петербурга (как сбалансировать историческое наследие и современные потребности); как искусственный интеллект помогает управлять инфраструктурой ЖК, умные системы безопасности и бесконтактная среда — стандарты 2026 года; «зеленое» строительство в условиях петербургского климата; опыт эксплуатации «третьих мест» (коворкинги, соседские центры) внутри жилых проектов и как «новая» архитектура Петербурга и Ленинградской области влияет на формирование сообществ и добрососедство; изменение портрета покупателя: почему «квадраты» проигрывают «инфраструктуре»; как наличие общественных и креативных пространств влияет на выбор покупателя.

С 24 по 26 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» пройдет одно из самых важных событий в мире права и законотворчества — XIV Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ). Форум с 2011 годя является крупнейшей площадкой для диалога между представителями юридического, предпринимательского и правоохранительного сообществ по вопросам права в интересах граждан, бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в целях развития правовой культуры и регулирования социально-экономической сферы в современных условиях.

Деловая программа включает более 100 мероприятий, на которых будут обсуждаться инновации и смелые идеи, которые лягут в основу программ по совершенствованию законодательства. Как и в предыдущие годы, программа будет включать значительное количество сессий, важных для адвокатов, и ожидается, что он пройдет при активном участии адвокатского сообщества.

В 2025 году ПМЮФ посетили более 5600 участников из 80 стран, среди которых высшие должностные лица России и зарубежных государств, председатели и судьи конституционных и верховных судов зарубежных стран, генпрокуроры и представители юридической общественности, ведущие мировые эксперты в сфере экономики, права и международных отношений, руководители юридических подразделений крупнейших мировых компаний, представители международного юридического сообщества.

25 июня состоится ежегодная премия ИД «Коммерсантъ Северо-Запад» «Твердые знаки». Звание «Твердые знаки» учреждено издательским домом «Коммерсантъ» и присваивается за вклад в развитие российского бизнеса, новаторские решения во всех секторах рынка, инновационные подходы и технологии, реализованные в бизнес-проектах.

Традиционно «Коммерсантъ» будет чествовать победителей в следующих номинациях: «Сделка года», «Самый полезный чиновник для бизнеса», «Женщина у руля» и «Амбициозный проект года». На торжественной церемонии соберутся ключевые персоны города (150 человек) — представители бизнеса, органов государственной власти, деятели культуры и искусства.

Подготовила Светлана Куликова