«Мы хотим научить молодежь быть одним целым, одним народом»

Александр Круглов, директор фонда поддержки и реализации социальных и культурных программ и проектов «Наследие», рассказал в интервью Social Report, как можно обеспечить преемственность поколений и подготовить молодых людей к будущей жизни.

SOCIAL REPORT: Александр, зачем вам нужно было создание фонда?

АЛЕКСАНДР КРУГЛОВ: Нас с Марком (Марк Мурашко, соучредитель фонда «Наследие».— SR) объединяют общие интересы. Мы оба занимаемся спортом и болеем за будущее страны. Однажды очень долго разговаривали о том, какое поколение придет нам на смену. Хотелось бы, чтобы результаты в спорте у него были лучше, чем у нас, и сошлись на том, что в этом отношении есть просадки.

SR: Каким спортом вы занимаетесь?

А. К.: Марк — тренер по пауэрлифтингу, силовому троеборью: приседания со штангой на плечах, жим штанги лежа на горизонтальной скамье, становая тяга штанги. Я занимался единоборствами, как наш руководитель страны Владимир Путин: начал с дзюдо, продолжил самбо, греко-римской и вольной борьбой. То есть единоборства меня плотно затянули.

SR: По примеру президента?

А. К.: Да. Даже одно время тренировался в Комплексной школе высшего спортивного мастерства на Черной речке у тренера Владимира Владимировича.

SR: В чем, по вашему мнению, есть просадки в отношении молодежного спорта?

А. К.: Дело в том, что при современной организации спортивного движения просаживается средний слой. Если раньше благодаря принципам ГТО — «Готов к труду и обороне» — большинство было как минимум на среднем уровне, а кто-то на высшем, то сейчас только единицы наверху, а серединки как таковой мало. То есть общее физическое состояние молодежи сильно хромает. Поэтому мы решили, что нам надо заняться этим направлением, создав организацию, которая позволит говорить с госструктурами не только как физическим лицам, но и как юридическому. Постепенно вокруг нас объединились люди, готовые посвящать свое время молодежи, и мы определились, кто и что именно делает по направлениям.

SR: То есть спорт — это лишь одно направление вашей деятельности?

А. К.: Да, это одна ветка нашей структуры. Мы назвали ее СОК — спортивно-оздоровительный клуб. Фонд заключил соглашения с рядом учреждений, и наши тренеры по трудовому договору в данных учреждениях ведут занятия. Помимо этих учреждений, мы в свое свободное время и совершенно бесплатно преподаем молодежи единоборства: дзюдо, самбо, рукопашный бой. Сегодня ведь каждая секция стоит денег, и не все их могут себе позволить. А мы даем возможность заниматься спортом детям из многодетных семей, детских домов, ведь 90% нашего коллектива — спортсмены с очень неплохим послужным списком. У нас в команде есть выдающиеся спортсмены регионального, всероссийского и мирового уровней, которые готовы безвозмездно делиться своим опытом.

SR: Зачем им это нужно?

А. К.: Мы все взрослые люди, у всех есть дети. И нам не безразлично, кто их будет окружать, понимаете? Нет чужих детей — есть окружение моих детей. И то, как мы воспитаем социум, в таком социуме они и будут жить. Каким будет этот мир? Это и есть основная миссия нашей организации — создать будущий социум, создать будущее. И название у нас соответствующее — «Наследие». То, которое мы должны оставить после себя, за которое не будет стыдно и которым наши дети смогут воспользоваться. Причем именно вместе, а не отдельно, каждый сам по себе. Поэтому мы агитируем за спорт и за здоровый образ жизни.

SR: Сколько ребят сейчас вы тренируете?

А. К.: На данный момент в тренировочном процессе задействовано около 130 человек. Мы организуем для них летние сборы, различные выездные мероприятия спортивного характера. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области тоже проходят всевозможные соревнования между клубами, куда нас приглашают. А Марк, помимо прочего, оказывает содействие в организации занятий и соревнований по адаптивным видам спорта — парапауэрлифтингу — с людьми, которые имеют ограничения по своим физическим возможностям, в том числе и с теми, кто пришел со специальной военной операции. Кроме того, федерации, которые ведут такие адаптивные направления, приглашают нас на соревнования в качестве помощников. Недавно, например, в Петербурге проходил Кубок губернатора по парапауэрлифтингу: мы помогали спортсменам выходить, страховали их на снарядах. И на такие соревнования мы обязательно берем детей.

SR: Тоже в качестве помощников?

А. К.: Они могут помогать, но берем не для этого. Важно, чтобы они поняли, что такое тяжело на самом деле. Иногда ведь некоторые начинают жаловаться, что им непросто дается какой-то предмет в школе или снаряд в зале. А здесь они видят, как люди, не имея ног, вернувшись с СВО, преодолевают трудности и не падают духом, не ломаются. Это грандиозные примеры для них. То есть мероприятие спортивное — и в то же время воспитательное.

SR: Какими еще направлениями занимается фонд?

А. К.: Следующее направление — ВПК, военно-патриотический клуб, где мы обсуждаем различные исторические события соответствующей тематики: углубляемся в историю. Мы помним, как нас воспитывали, и хотим, чтобы и сейчас молодежь понимала, в какой великой стране живет — в стране победителей, что было неоднократно доказано. Кроме того, у нас есть помещение, которое мы называем базой начальной военной подготовки и где проводим занятия для населения, в том числе и для подростков, например, разбираем и собираем макет автомата Калашникова, изучаем макеты гранаты или мины, практикуемся в стрельбе по мишеням из пневматических винтовок, играем в страйкбол. Но самый основной навык — это медицина: оказание первой помощи, чтобы каждый человек, даже ребенок, в определенной ситуации смог оказать помощь себе и другу.

SR: То есть это дело не одного раза. Нельзя ведь сразу все освоить?

А. К.: К нам приезжают регулярно, и мы тоже выезжаем — по школам, по учреждениям. Сначала рассказываем все в аудитории, а потом уже люди приезжают к нам на базу и получают практические навыки.

SR: Сегодня развивается движение добровольных народных дружин: оно очень вписывается в формат вашего фонда.

А. К.: Это как раз третье направление, которым мы занимаемся. У нас есть все требуемые соглашения, и мы, имея форму и нужные навыки, оказываем содействие сотрудникам правоохранительных органов — полиции, ГИБДД, миграционной службе,— обеспечивая им поддержку как члены добровольной народной дружины.

SR: Это для них является существенной помощью?

А. К.: Очень! Во-первых, это непосредственная помощь на месте действия, во-вторых, агитация службы в этих структурах, в-третьих, население видит, что есть люди, которым небезразлична безопасность на улицах, и это снижает уровень тревожности. В Любани, например, на День Победы мы сопровождали шествие Бессмертного полка: приехали всей своей командой и обеспечили безопасность мероприятия.

SR: Вас, наверное, уже всех в лицо знают?

А. К.: Скорее, знают наш фонд. Он не благотворительный, но мы пытаемся быть полезными, и к нам иногда приходят обращения с просьбой о помощи — с покупкой определенного материала для плетения сетей; с отправкой вещей, какого-то оснащения и медикаментов для фронта. Конечно, мы помогаем. Недавно одна из организаций отдала нам две «Газели» игрушек: мы их передали в приюты и детские дома. Дело было как раз перед Новым годом, я одевался Дедом Морозом, и так получилось, что уже после праздника нам привезли сладкие подарки и я снова поехал по этим учреждениям, но уже без костюма. А дети меня узнали! И вот эти глаза, это шушуканье: «Это же они, это он!» — вы знаете, дорогого стоит.

SR: Вы создавали фонд вдвоем, а сейчас это обширный коллектив, разные структуры. Люди к вам сами приходят?

А. К.: Да, именно так. Сами откликаются, сами находят нас, хотят помогать. И самое главное то, что приходят они не зарабатывать, а отдавать. Мы все как одно целое — команда. И это то, чему мы должны научить молодежь: чтобы они тоже были одним целым, одной командой, одним народом. Достойными людьми!

Фонд «Наследие» был создан в 2019 году усилиями Александра Круглова и Марка Мурашко, объединившихся на базе желания поднять уровень спортивной подготовки молодежи. В результате фонд, созданный в Тосно двумя товарищами, вырос до более сотни человек и работает по нескольким направлениям не только в Ленинградской области, но и в ряде районов Санкт-Петербурга. Его деятельность также расширилась, и в этом году фонд стал лауреатом премии правительства Ленинградской области «Общественное признание Ленинградской области "#КОМАНДА47"» в номинации «Преемственность поколений».

Светлана Куликова