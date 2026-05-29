Сегодня благотворительность становится семейным институтом, площадкой для обсуждения ценностей, ответственности и смысла жизни. Предприниматель Лариса Александровская, ставшая лауреатом премии общественного признания Ленобласти «#КОМАНДА 47», занимается благотворительностью более десяти лет и вдохновляет на волонтерство свое окружение. О модели работы с уязвимыми группами и о том, как филантропия передается следующим поколениям,— в интервью Social Report.

SOCIAL REPORT: Как давно вы в бизнесе?

ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ: Я в бизнесе с 2008 года — за это время успела попробовать себя в разных сферах: от продажи одежды и музыки до организации частного детского сада. Сейчас я в декрете и с радостью погрузилась в мир творчества. Так родилась концепция нашей выездной семейной лавки: мы с любовью создаем и продаем авторские изделия, совмещая роли производителя, продавца и творца. Мы проводим бесплатные мастер?классы, где каждый может научиться чему?то новому и зарядиться вдохновением, а также организуем благотворительную лотерею: все собранные средства идут на помощь тем, кто в этом особенно нуждается.

SR: Как вы оцениваете дела в 2026 году?

Л. А.: Я оцениваю свои дела позитивно. Несмотря на то, что в нашей семье шестеро детей и я нахожусь в декретном отпуске, я постоянно учусь чему?то новому, осваиваю русские традиции и хочу активно развивать ремесленное направление.

SR: Как вы пришли в благотворительность?

Л. А.: Все началось в 2016 году — в особенный период моей жизни, когда у нас появился третий ребенок. Меня пригласили в сообщество многодетных семей, и именно там я по?настоящему осознала, насколько важна помощь тем, кто оказался в непростой ситуации.

Сначала все было просто и естественно: я помогала с продуктами тем, кому было трудно их приобрести, делилась вещами, которые стали малы нашим детям, поддерживала добрым словом. Но постепенно захотелось делать что?то более значимое, оставить след не только в моменте, но и в судьбах людей. У меня музыкальное образование, поэтому я начала бесплатно преподавать вокал и применять музыкально?логопедические методики — в том числе для семей с детьми и взрослыми с ограниченными возможностями здоровья.

Мне было важно дать им не просто уроки, а возможность поверить в себя, раскрыть талант и даже выступать на публике. Помню, как волновалась первая участница наших занятий — взрослая женщина с инвалидностью с шикарным голосом и диапазоном. Мы работали над дыханием, артикуляцией, простыми мелодиями. И вот настал день, когда она впервые спела перед небольшой аудиторией, ее глаза светились счастьем, а в зале не было сухих глаз. Это стало для меня стимулом двигаться дальше.

SR: Как выстроена сейчас ваша система благотворительности?

Л. А.: Со временем вокруг нас сформировалось настоящее волонтерское сообщество — сегодня в нем уже более 60 человек. Многие волонтеры пришли к нам из числа тех, кому мы когда?то помогли. Получив поддержку, они захотели отплатить добром и стали частью нашей команды, а затем привлекли к участию своих родных, друзей и старших детей. Так цепочка доброты превратилась в сеть взаимопомощи. Мы не просто выполняем какие?то отдельные добрые дела, мы вместе обсуждаем, как еще можем помочь, какие идеи воплотить, какие проекты запустить.

У нас нет отдельного клуба в классическом понимании, мы сознательно от него отказались, посчитав, что это не самый эффективный путь для нашей работы. Вместо этого мы создали живое, динамичное сообщество волонтеров, которое действует при благотворительном фонде «Единство добра». Мой супруг, Сергей Александрович, является директором фонда, а я выполняю роль координатора: отвечаю за организацию мероприятий, выстраиваю взаимодействие с волонтерами и подопечными, продумываю новые инициативы и слежу за их реализацией. Для нашей деятельности мы сняли специальное помещение, которое стало сердцем всего движения.

Нас приглашают участвовать в мероприятиях не только в Тосненском районе, но и по всей Ленинградской области. Наши участники вовлечены практически во все: в спортивные события, популяризацию донорства крови, субботники, памятные акции.

SR: Какие добровольческие проекты вы развиваете сейчас?

Л. А.: Среди наших ключевых направлений — три проекта, объединяющие разные поколения. Для людей старше 50 лет работает «Серебряный возраст»: здесь участники не только занимаются творчеством, но и шьют, поют, выступают, а также перерабатывают вторичное сырье, превращая старую одежду в новые полезные вещи. Это не просто досуг, а возможность оставаться активными, чувствовать свою значимость. Помню, как одна участница, бывшая швея, научила всех делать красивые сумки из старых джинсов. Теперь эти сумки они раздали на благотворительных мероприятиях.

Поколение 36–50 лет — это активные люди с семьями, которые понимают ценность взаимопомощи. Сюда входят неполные семьи, многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями здоровья. Мы работаем единой командой.

Молодежь — самые энергичные участники, которые показывают нам, как быть современными, а мы учим их традициям и ценностям. Самый важный проект — благотворительная мастерская. В ней может участвовать любой человек, независимо от материального положения.

SR: Как, на ваш взгляд, в целом развивается сейчас добровольчество?

Л. А.: Добровольчество в Ленинградской области развивается очень хорошо и эффективно. Мы регулярно встречаемся на мероприятиях, обсуждаем новые идеи и тренды, обмениваемся опытом. Главный вызов — сохранить единство и сплоченность. Мы активно взаимодействуем с местным самоуправлением, чувствуем ее поддержку. Администрация Тосненского района помогает нам с субсидиями и организационными вопросами. Да, поддержки хватает — это позволяет нам реализовывать все больше добрых и полезных проектов.

SR: Как на фоне налоговых реформ чувствуют себя предприниматели в Ленобласти?

Л. А.: Предприниматели в Ленинградской области адаптируются к изменениям — за годы работы мы привыкли, что правила периодически меняются, и научились под них подстраиваться. Сейчас я особенно активно поддерживаю креативную индустрию: считаю, что именно она крайне важна для развития малого бизнеса и дает предпринимателям новые возможности.

SR: Согласно планам правительства, до 2036 года увеличение вклада креативных индустрий в ВВП должно вырасти до 7,7%. Как вы думаете, насколько это реально?

Л. А.: Креативная индустрия обладает огромным потенциалом для роста. Сегодня мы уже видим, как творчество перестает быть просто хобби и превращается в полноценный экономический сектор. Авторские изделия, дизайн, цифровые продукты, культурные проекты — все это находит отклик у аудитории и формирует устойчивый спрос. Люди все меньше хотят безликих товаров массового производства, больше ценят уникальность, историю, вложенную в продукт душу. Это создает отличную почву для развития.

Однако чтобы достичь таких показателей, нужна комплексная поддержка на разных уровнях. Прежде всего важно создать условия, при которых творческие люди смогут успешно монетизировать свои идеи. Это подразумевает упрощение бюрократических процедур, особенно для самозанятых и микробизнеса. Не менее значима финансовая поддержка. Многие талантливые проекты не взлетают из?за нехватки стартового капитала. Даже небольшой грант или льготный кредит под низкий процент может стать тем толчком, который превратит мастерскую в успешный бренд. Особенно это актуально для регионов: там, где нет доступа к столичным ресурсам, государственная помощь способна дать мощный импульс развитию локальных промыслов и ремесел. Да, конечно, огромную роль играет и инфраструктура. Креативным предпринимателям нужны пространства для работы, коллабораций и продажи. Такие точки притяжения могут стать драйверами развития целых районов, привлекая туристов и местных жителей.

SR: У вас есть проект по вышитым картам. Расскажите, в чем задумка?

Л. А.: Идея проекта возникла случайно: нам предложили поучаствовать в конкурсе, но тот, кто это предложил, из?за проблем со здоровьем не смог продолжить работу. Я загорелась идеей и решила довести ее до конца. Мы подали заявку на субсидию от администрации Тосненского района и выиграли.

За работу взялись люди из разных сфер: педагоги, работники домов культуры, учащиеся, дети, взрослые, пенсионеры и предприниматели. Я изучала с волонтерами традиции районов Ленинградской области и делилась этой информацией с участниками. Мы создавали не просто карты, а «нить истории».

Более 60 человек работали над двумя вышитыми картами: Тосненского района и Ленинградской области. Эффект превзошел все ожидания: это был труд удивительных людей, который объединил поколения и помог сохранить культурное наследие региона. Готовые карты впервые представили публике в День Тосненского района. На мероприятии можно было увидеть не только итоговые полотна, но и отдельные фрагменты. После этого карты передали в администрацию города Тосно.

Ксения Ахметжанова