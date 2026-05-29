Спасибо за вещи: как благотворительные магазины меняют экономику и сознание

Социальное предпринимательство в России за последние десять лет прошло путь от локальных инициатив до системного явления. Санкт-Петербург и Ленинградская область стали одними из драйверов этого процесса, особенно в том, что касается благотворительных магазинов и повторного использования одежды. Феномен осознанного потребления набирает обороты: шеринговые сервисы становятся нормой для молодежи, а покупка вещей в благотворительных магазинах превращается из способа сэкономить в акт социальной ответственности.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Один из форматов благотворительных проектов предполагает бесплатную раздачу одежды нуждающимся

Экономика будущего: пользоваться, а не владеть

Если в середине 2010-х годов на ниве социального предпринимательства работали единицы энтузиастов, то к 2025 году сформировалась полноценная экосистема: появилось законодательное закрепление статуса «социального предприятия», выстроена система грантов и субсидий, открыты центры инноваций социальной сферы. Благотворительные магазины из стихийных пунктов сбора вещей превратились в устойчивые бизнес-модели с прозрачной отчетностью и сотнями фондов-партнеров. Осознанных потребителей с каждым годом появляется все больше — это касается и одежды, и продуктов питания, и отношения к собственности в целом.

Мировые тенденции подтверждают этот сдвиг. Согласно отчету аналитической компании GlobalData, рынок подержанной одежды в 2025 году вырос на 13%, тогда как продажи новых вещей практически не изменились. К 2030 году объем мирового рынка секонд-хенда достигнет $393 млрд, причем расти он будет вдвое быстрее, чем вся индустрия одежды в целом. Эксперты связывают это с тем, что для молодого поколения покупка подержанных вещей перестала быть вынужденной мерой — это осознанный выбор, позволяющий экономить ресурсы планеты и не переплачивать за бренды.

В России происходят похожие изменения. Исследователи отмечают, что экономика совместного потребления в нашей стране достигла новых масштабов: по оценкам отраслевых аналитиков, число пользователей платформ для обмена товарами и услугами превысило 40–50 млн человек, а совокупный оборот этого сегмента приближается к 1,5–2 трлн рублей в год. При этом платформы активно осваивают города-миллионники и даже малые города.

За последние три года в мышлении жителей крупных городов произошли качественные изменения. Шеринговые сервисы стали восприниматься положительно и пользоваться популярностью, особенно среди молодежи. Как отмечает основатель экологического стартапа EcoDao («Экологичный путь») Юрий Сафронов, шеринг-экономика — важный элемент будущего, так называемой циклической экономики, где вещи не выбрасываются, а переходят от одного владельца к другому.

«Современному поколению важно не владеть, а пользоваться»,— подтверждает PR-директор краудфандинговой платформы Planeta.ru Наталья Игнатенко. По ее словам, краудфандинг — это не просто инструмент финансирования, а способ объединять людей вокруг идеи, помогая чувствовать сопричастность.

Прогнозы говорят о том, что тенденция отказа от владения будет только усиливаться. К 2030 году, по оценкам The Business Research Company, объем мирового рынка шеринговой экономики вырастет до $753 млрд. Драйверами роста станут распространение электромобилей в каршеринге, развитие peer-to-peer-платформ и готовность людей делиться ресурсами: от инструментов до жилья и даже личных вещей.

Первые в России

Первые в стране благотворительные магазины открылись в Петербурге — в 2010 году это сделала сеть «Спасибо!». Горожане бесплатно отдают сюда ненужную одежду, часть которой передается в социальные центры и благотворительные организации. Вся выручка магазинов, за исключением накладных расходов и развития сети, идет в благотворительные организации города — например, в фонды, помогающие бездомным, онкобольным, людям с аутизмом. Всего магазины поддерживают более ста фондов.

Как ранее рассказывала о механике отбора партнеров руководитель PR-направления «Спасибо!» Ксения Чепига, каждый год они выбирают проекты и организации для ежемесячной финансовой поддержки. «В этом году это "Ночлежка", благотворительный фонд AdVita, "Благотворительная больница", центр "Работа-I", "Тебе поверят", "Антон тут рядом", "Долго и счастливо", "Рахамим". Все это организации, которым мы доверяем на основании прозрачности и законности их деятельности и отчетности. Отчеты публикуем у себя на сайте»,— добавляет госпожа Чепига.

За четырнадцать лет работы компания перечислила около 55 млн рублей в благотворительные организации Петербурга. Сейчас в городе работает уже одиннадцать благотворительных магазинов сети, установлено более 230 контейнеров для сбора одежды, а также действует Центр выдачи, где нуждающиеся могут получить вещи бесплатно.

В компании этот процесс называют круговоротом вещей в природе. По данным «Спасибо!», примерно 40% собранных вещей передается нуждающимся через Центр выдачи на Обводном канале и партнерские фонды. Ежегодно помощь получают около 10 тыс. семей, еще 20% отправляется на переработку в регенерированное волокно. Оставшаяся часть, примерно четверть от общего объема, попадает на полки магазинов сети. Выручка от продажи этих вещей (за вычетом операционных расходов) идет на счета благотворительных фондов-партнеров. Часть одежды раздают дизайнерам, которые делают из нее новые вещи или отдают в театры и городские мастерские.

Петербургские благотворительные проекты используют разные подходы в работе с вещами. Например, один из форматов предполагает выдачу одежды нуждающимся бесплатно, по социальной карте. Такой подход ориентирован на многодетные семьи, пенсионеров и людей с инвалидностью: раз в месяц человек может выбрать себе до 2 кг вещей. Часть одежды из таких сборов может поступать в продажу в обычные магазины или секонд-хенды, а вырученные средства направляются на медицинскую помощь или реабилитацию детей с тяжелыми заболеваниями. Таким образом, одна вещь, попавшая в контейнер для сбора, помогает дважды: сначала тому, кто получил ее бесплатно, а затем — подопечным благотворительных фондов.

Есть и другой подход: фонд продает вещи, которые приносят дарители, а те сами решают, какой организации перечислить деньги. Бесплатной раздачи в этом случае нет, помощь адресно получают десятки организаций: от детских хосписов до приютов для животных, На уставные нужды фонд оставляет не более 20% доходов.

От фанатизма к осознанности

Несмотря на активное развитие социального предпринимательства, до сих пор не решена проблема льготной аренды помещений для таких организаций. Эксперты рынка отмечают, что стоимость аренды в крупных городах не позволяет движению широко развиваться — власти не всегда помогают благотворительным магазинам и социальным предприятиям, относя их к обычной торговле.

Впрочем, в последние годы город начал предпринимать шаги в этом направлении. Согласно данным комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, в 2025 году 39 объектов нежилого фонда общей площадью свыше 5867 кв. м были предоставлены в аренду социально значимым некоммерческим организациям на льготных условиях. Всего за год городская комиссия по распоряжению имуществом рассмотрела заявки от социально ориентированных НКО и оказала поддержку 36 организациям.

В 2026 году эта работа продолжается. В феврале 2026 года на льготных условиях помещение получил Центр развития НКО и соцпредпринимательства на Днепропетровской улице. В марте 2026 года еще четыре НКО получили помещения в аренду по льготной ставке. Это благотворительный фонд «СВОй дом», фонд «Кедр», благотворительная организация «Клуб 12 шагов» и общественная организация «Северная легенда». Для социальных предпринимателей предусмотрены скидки для размещения в помещениях, принадлежащих городу, они могут достигать 99%. Кроме того, предприятия могут получить помещение в аренду без проведения торгов в порядке государственной преференции. Город оказывает и финансовую помощь. В 2026 году правительство Петербурга выделило 105,3 млн рублей на субсидии для социально ориентированных НКО. Максимальный размер одной субсидии составляет 3 млн рублей. Еще 114,5 млн рублей из городского бюджета — на поддержку молодежных проектов НКО. Более 24 млн рублей поступит от Фонда президентских грантов.

Растет и сам сектор социального предпринимательства. По данным на апрель 2026 года, в Ленинградской области в профильном реестре зарегистрировано 609 социальных предпринимателей — это второе место в стране. В Санкт-Петербурге насчитывается 278 социальных предприятий. Если в 2022 году в области было зарегистрировано 175 социальных предприятий, то по итогам 2025 года их стало 619.

Впрочем, системная проблема сохраняется. Представители сектора жалуются, что получение льготной аренды до сих пор сопряжено с бюрократическими сложностями, а свободных помещений в коммерчески привлекательных локациях не хватает. И все же сам рост числа социальных предпринимателей и благотворительных проектов говорит о главном: переход от потребительского фанатизма к осознанности — уже не временный тренд, а новая норма для тысяч петербуржцев и жителей области.

Анна Кашурина