«Люди должны гордиться своим делом, своим заводом, своей страной!»

Алексей Потачев, директор общества с ограниченной ответственностью «НТЛ Упаковка», рассказал в интервью Social Report о том, как на заводе начали заниматься благотворительной помощью, о решении кадровой задачи и тесной связи заводчан и жителей поселка.

SOCIAL REPORT: Алексей Сергеевич, чем занимается компания?

АЛЕКСЕЙ ПОТАЧЕВ: Мы производим гибкую полимерную упаковку и являемся лидером отрасли на Северо-Западе России. Выпускаем пакеты для хлебобулочных изделий, средств гигиены, этикетно-упаковочную продукцию для бакалеи, соусов, а также для торфогрунтов. Это наши основные направления. Отличительной чертой предприятия является полный цикл производства. Сырье закупается у крупнейшего в стране поставщика — компании СИБУР. Первичную переработку гранул осуществляем на производстве полимерной пленки. Далее идут печать, ламинация, сварка, резка. Отходы производства мы перерабатываем сами на грануляторах и затем реализуем в виде вторичного сырья, которое используется в основном для производства пластиковых труб. Отходы краски и растворителей регенерируем и возвращаем в производство. Таким образом, с экологической точки зрения предприятие работает с минимальной нагрузкой на окружающую среду.

SR: Какой объем рынка занимает «НТЛ Упаковка» в целом по стране?

А. П.: Мы занимаем пятое место в России: выпускаем около 1000 тонн готовой продукции в месяц.

SR: Когда появилась социальная направленность у бизнеса и началась реализация благотворительных проектов?

А. П.: Социальная направленность у бизнеса была всегда. В 1996 году, в период восстановления после перестройки, мы пришли на завод командой амбициозных единомышленников и на собственные средства возродили предприятие, вдохнули в него новую жизнь. Уже тогда мы понимали, что люди — это бесценный ресурс, который необходимо поддерживать, как и территорию, на которой они проживают. Долгое время мы не афишировали благотворительную деятельность, но в последние годы изменили информационную политику предприятия. Сегодня мы активно делимся новостями компании, в том числе реализацией социальных проектов, в социальных сетях.

SR: Кто обращается за помощью чаще всего?

А. П.: Дошкольные и школьные образовательные учреждения, общественные организации — в частности, совет ветеранов, учреждения культуры и спорта, бывают личные обращения от граждан. Например, мы стараемся поддерживать талантливых детей, которые стремятся продемонстрировать свои способности на соревнованиях и конкурсах различного уровня, но не имеют финансовой возможности сделать это. Считаем, что они достойны представлять честь родного поселка и реализовывать свой потенциал.

Два года назад мы построили свой стадион, который доступен для всех жителей Светогорского поселения, с футбольной, баскетбольной и волейбольной площадками, зоной тренажеров. Стараемся таким образом откликаться на имеющиеся запросы от наших сотрудников и создавать благоприятную среду для жизни и досуга коллектива.

SR: То есть вы и сотрудникам, и жителям помогаете?

А. П.: Наши сотрудники и есть жители. Если взять наш коллектив и членов семей, то по численности это как раз население поселка Лесогорский. Все это наши люди. И мы не просто помогаем: мы пытаемся улучшить качество их жизни, работы и досуга за счет своих социальных программ. Это простые люди, большие труженики, и мы считаем, что они достойны хорошего качественного отдыха. Стараемся предлагать разнообразные мотивирующие варианты: квизы, кино, спортивные мероприятия, поездки. Также оказываем поддержку при организации масштабных культурно-массовых мероприятий, таких, например, как День поселка — финансируем концерт профессиональных артистов, предоставляем сцену. Но главное — мы не только как спонсоры участвуем, но и как граждане с активной позицией: коллективно посещаем митинги на День Победы, участвуем в праздничном шествии на День города. Стараемся закладывать определенные традиции, воспитывать в людях патриотизм.

SR: Как влияет корпоративная социальная ответственность на самих сотрудников?

А. П.: Знаете, на территории Светогорского поселения мы не единственный работодатель, здесь функционирует ряд крупных компаний. И очень хорошо, что есть конкуренция, в том числе, за кадры: люди все познают в сравнении. А разница видна. Всегда очевидно, когда человек с удовольствием ходит на работу. И дело здесь не только в зарплате. Это и коллектив, и своя атмосфера. У нас атмосфера сплоченности и семейного взаимодействия. Если задать вопрос любому сотруднику компании, от оператора до руководителя, чем вы занимаетесь на рабочем месте, ответ будет один: «Мы производим упаковку». Каждый работник своим трудом вносит важный вклад в общее дело — дело процветания и развития компании. Наши сотрудники осознают собственную ценность и ощущают себя частью большого процесса.

SR: Сегодня дефицит кадров является проблемой национального и даже мирового масштаба. Как справляетесь с этим?

А. П.: Сначала мы, как и все, укомплектовывали штат сторонними специалистами, в основном инженерно-технических специальностей. Пять лет назад пришли к выводу, что у нас много достойных людей, в которых заложен большой потенциал, просто им нужно помочь раскрыться. А кому именно помочь — видно по конкретным ситуациям. Мы выбираем людей, которые знают, что такое ответственность: если человек не пытается переложить ее на других, здраво аргументирует свои ошибки и готов за них отвечать, мы видим лидера и потенциального управленца. Год мы обучаем его сами, затем наступает время обучения в профильном вузе. Такой подход вполне оправдал себя: наши коллеги по уровню профессионализма не уступают специалистам из других компаний.

SR: Возможность построения карьеры действительно крайне важна. Какие еще мотиваторы используете в работе с людьми?

А. П.: У нас множество мотивационных программ, которые применяются постоянно. Мы все, от менеджера по персоналу до руководителей, знаем всех сотрудников поименно. И понимаем, что именно для каждого из них является сильным мотивирующим моментом. Для кого-то это устная похвала, для кого-то — корпоративная развозка и столовая, где сотрудники получают питание бесплатно, для кого-то — корпоративный фитнес. Здесь важен индивидуальный подход к каждому человеку и его особенностям.

Существуют различные акции, которые коллектив встречает очень позитивно. Например, раз в год мы методом голосования выбираем лучших сотрудников подразделений и поощряем их подарками. Под Новый год устраиваем розыгрыш: наши сотрудники пишут записки с пожеланиями Деду Морозу, и компания методом случайного выбора исполняет несколько желаний. Дед Мороз и Снегурочка садятся в сани и объезжают производственные участки, дарят сладкие угощения, танцуют, поют, желая от имени руководства счастливого Нового года. А вечером стучатся в дома коллег, чтобы поздравить детишек.

SR: Какое место в корпоративной жизни предприятия занимает спорт?

А. П.: Достойное! Спортивная жизнь «НТЛ Упаковки» началась с создания футбольной команды: ребята хотели играть в футбол, и мы их в этом поддержали. Закупили форму, арендовали зал для тренировок. Кстати, именно через них мы начали плотное взаимодействие со спортивным сообществом Светогорского поселения, в том числе и оказание помощи в нуждах учреждений спорта, секций и объединений.

Затем у нас появилась хоккейная команда. Отмечу, что играют все: и руководство, и инженеры, и рабочие. И команда добивается отличных результатов! У нас уже целый стенд завоеванных кубков и наград. Хотя это и не самое главное. Главное — сам факт такой формы досуга и популяризация здорового образа жизни в коллективе.

SR: Каковы были ваши ощущения, когда «НТЛ упаковка» стала лауреатом премии общественного признания Ленобласти «#КОМАНДА 47» в номинации «Коллективизм, взаимопомощь и уважение»?

А. П.: Мы, конечно, гордимся. Эта награда — знак почета, и она показала, что мы на верном пути, подтвердила ценности компании. На высоком областном уровне мы получили важный сигнал об этом, и в ближайших планах — продолжать выбранную стратегию. Будем и дальше стараться делать эту территорию максимально комфортным местом для жизни и работы.

ООО «НТЛ Упаковка» — один из крупнейших производителей гибкой упаковки для пищевых продуктов и непродовольственных товаров в России и СНГ. Располагаясь неподалеку от Светогорска, в поселке Лесогорский Выборгского района Ленобласти, компания оказывает поддержку местной инфраструктуре, систематически помогает образовательным учреждениям и спортивным секциям, принимает участие в организации массовых праздников для жителей. В 2026 году компания стала лауреатом премии общественного признания Ленобласти «#КОМАНДА 47».

Светлана Куликова