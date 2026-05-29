Время возможностей

Цифровые платформы, растущий с каждым годом интерес к общественным проблемам, повышение уровня образования и информированности населения — все эти ключевые тенденции формируют ландшафт гражданской активности в России. Удачным примером поддержки инициатив гражданского общества стала администрация Ленобласти, которая разработала систему грантов для некоммерческих объединений. Как это работает, разбирался Social Report.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Жители Ленобласти могут теперь регистрировать свои ТОСы и привлекать бюджетные деньги на проекты

Глобальные цели

Согласно данным Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, по состоянию на июль 2025 года 27% россиян (в возрасте от 18 лет и выше) декларируют свое участие в деятельности хотя бы одной НКО и гражданских инициатив. В целом по степени вовлеченности людей в деятельность НКО социологи замеряют общественную активность. Реализовать стремление к сотрудничеству, которое, как говорят психологи, заложено в нашей природе, а также повлиять на свое окружение, заложить фундамент для будущих поколений — это цели, которые формирует гражданское общество.

«Проблема гражданского общества всегда была актуальна, потому что она раскрывает такие понятия, как самосознание и самоосуществление людей: то, какими они хотят видеть себя и окружающую их среду,— отмечает в разговоре с SR доктор политических наук, доцент кафедры психологии профессиональной деятельности и информационных технологий в образовании РГПУ им. А. И. Герцена Александр Конфисахор.— Зачастую люди сами проявляют инициативу, сами являются лидерами каких-то движений, в каких-то проектах, потому что понимают, что если просить, чтобы это делали органы власти, то можно не дождаться отклика по вполне понятным причинам: запросов к власти много, как много и проблем, которые им необходимо решать».

Плечо господдержки

В качестве удачного примера взаимодействия органов государственной власти и гражданского общества эксперт называет Ленобласть. В 47-м регионе действует сеть ресурсных центров, которые оказывают поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО), территориальным общественным самоуправлениям (ТОС) и инициативным группам. Они предоставляют информационную, методическую, юридическую, бухгалтерскую и другую помощь.

«Для некоммерческих организаций вся помощь с нашей стороны является бесплатной,— рассказывает руководитель АНО «Центр развития» Ирина Семенова.— Мы оказываем помощь при написании заявок, есть и поддержка при стратегическом формировании миссии, создании сайтов. Очень много поддержки, которая дается через ресурсные центры. Таких по Ленобласти сейчас семь».

Ленобласть первая в Северо-Западном федеральном округе открыла проектный офис Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) на базе комитета общественных коммуникаций. Он тоже работает как ресурсный центр и помогает готовить заявки для проектов социокультурной направленности от НКО, бюджетных учреждений культуры, юрлиц.

Помимо этого, существует система федеральных и региональных грантов, через которые можно привлекать финансирование. В этом году власти Ленобласти ввели новую систему мер поддержки территориального общественного самоуправления. Разработал ее комитет общественных коммуникаций. 18 марта вступило в силу постановление, подписанное губернатором региона Александром Дрозденко, создающее особые условия поддержки ТОС с образованием юридических лиц.

Развитие ТОС, уверены в областной администрации, позволит активным жителям поселков и деревень объединяться и привлекать ресурсы на местные инициативы — от благоустройства дворов и детских площадок до сохранения деревенских традиций и создания клубов по интересам. Власти, в свою очередь, готовы поддерживать ТОС грантами: до 4 млн рублей можно получить на региональном конкурсе (в статусе юрлица), а на федеральных конкурсах — еще больше.

«Сейчас одно из самых перспективных направлений для ТОС — это проекты по благоустройству. Дворы, детские площадки, общественные пространства — люди хотят сами решать, что и как менять вокруг себя. Но на самом деле ТОС могут работать в любых грантовых направлениях: патриотическое воспитание, поддержка молодежи, сохранение исторической памяти, культура, экология, спорт. И даже выходить за рамки грантов: ТОС в статусе юрлица может стать поставщиком социальных услуг или просто вести деятельность в соответствии со своим уставом»,— комментирует председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.

Активизм как новый туристический тренд

Первый ТОС, который получил грант губернатора Ленобласти,— это проект по благоустройству родника у Красной Горки в Никольском. Поддержку размером 2,7 млн рублей получило территориальное общественное самоуправление «Микрорайон Южный» из Тосненского района. Уже этим летом жители планируют сделать удобную дорожку к роднику и безопасный спуск, построят лестницу для подъема к Красной Горке, оборудуют смотровую площадку с качелями, а у самого родника появятся помост и скамейка. Начать работу активисты планируют с общего субботника.

«Развивать местные инициативы, особенно в малых городах и поселках,— наш безусловный приоритет,— отмечает губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.— Там, где включаются люди, появляются новые точки притяжения для ленинградцев и туристов. И это по-настоящему вдохновляет. Мы видим, что люди готовы объединяться вокруг конкретного дела, но главный стимул — это не просто возможность что?то попросить, а возможность самим взять дело в руки и получить на это деньги».

Еще один интересный проект, на который активисты получили грант из областного бюджета на сумму 1,8 млн рублей, будет реализован в Новой Ладоге (Волховский район Ленобласти). Называется он «Креницы — три точки славы рыбацкого труда». Проект посвящен истории рыбацкого промысла. К концу лета здесь установят информационные стенды с архивными фотографиями рыбаков и скульптуру рыбака, которую создаст местный мастер. Для сбора жителей Крениц будет оборудована площадка в центре деревни. Как рассказали представители ТОС «Добрые Креницы», памятник станет локальным символом «тихого труда», вокруг которого будет формироваться новая точка притяжения и уважения к истории этого места.

По итогам второго конкурса грантов губернатора Ленобласти 64 местных проекта получат поддержку на общую сумму 18,9 млн рублей.

«Сейчас в Ленинградской области на стадии регистрации находится уже более 40 ТОС. Регистрация в качестве юрлица — это непростой, но необходимый шаг. Именно здесь подключается региональная система поддержки, установленная губернатором Александром Дрозденко: ресурсные центры бесплатно сопровождают жителей на каждом этапе»,— добавляет госпожа Путронен.

Жанна Шмелева