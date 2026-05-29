Главная ценность

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Недавно ВЦИОМ совместно с «Добро.рф» представили исследование по участию россиян в добровольческих движениях. 63% опрошенных социологами людей заявили, что считают волонтерство частью своей жизни. Для 83% респондентов это ассоциируется с милосердием, более 70% говорят, что волонтерство — это исключительно личная инициатива. При этом треть опрошенных называют ограниченность в свободном времени главным препятствием для участия в волонтерских программах.

Еще несколько интересных цифр статистики: примерно 40% респондентов заявляют, что находят волонтерские проекты самостоятельно и только 14% вовлекаются в них через работодателей.

При этом мы видим декларации со стороны власть имущих о том, что волонтерство — это национальная идея России. На одном из заседаний Госдумы заявлялось, что главной ценностью нашего народа является его милосердие, сопереживание и соучастие. Объединение и помощь друг другу в самые непростые времена.

Однако в разговоре с независимыми экспертами проскальзывает мысль, что главный вызов в построении гражданского общества и исполнении гражданских инициатив — это чиновники, которые опасаются критики. Вот такое противостояние: люди хотят менять обстоятельства, в которых они существуют, но сталкиваются со сложностью реализаций своих проектов на местах, хотя формально поддержка декларируется на всех уровнях власти. К счастью, так бывает не везде. Очень мощную систему поддержки для гражданских инициатив придумали в Ленобласти, где активистов поддерживают даже материально. Будет ли этот опыт тиражироваться на регионы? Эксперты, с которыми мы это обсудили в выпуске, говорят, что это вопрос времени, ведь хороший пример заразителен. Однако снова все упирается в политическую волю.

Ксения Ахметжанова, редактор Social Report «Социальная ответственность. Ленинградская область»